Miamis Ndamukong Suh: "Will Tom Brady sauer machen"

Allzu viele Chancen räumt den Miami Dolphins niemand ein, wenn sie am Montagabend die New England Patriots empfangen (Di., ab 2.30 Uhr live auf DAZN). Doch die Dolphins hatten in den vergangenen Jahren einige gute Spiele gegen den Division-Rivalen - und Ndamukong Suh freut sich schon auf Tom Brady.

Während des Duells mit den Buffalo Bills am vergangenen Sonntag war Brady nach durchwachsenem Start der Offense kurz an der Seitenlinie mit Offensive Coordinator Josh McDaniels aneinander geraten. Miamis Suh will am Montagabend alles daran setzen, Brady erneut aus der Haut fahren zu lassen.

"Ich will ihn sauer machen. Mein Job ist es, ihn zu frustrieren und dafür zu sorgen, dass er seine Offensive Linemen anschreit, weil die mich nicht blocken, dass er seinen Coach und alle an der Seitenlinie anschreit", erklärte Suh der Palm Beach Post. "Das ist meine Aufgabe."

Immerhin wisse jeder, dass Brady "gerne bequem aus seiner schönen Pocket wirft. Mein einziger Job ist es, das um jeden Preis zu verhindern."

Die Dolphins haben eine der anfälligsten Passing-Defenses der Liga, konnten Brady aber schon im ersten Duell dieser Saison vor zwei Wochen - letztlich ein klarer 35:17-Sieg für die Pats - einige Male hart erwischen.

Zudem war Miami für den 40-Jährigen kein gutes Pflaster: Seine Bilanz bei den Dolphins bislang lautet sieben Siege und acht Niederlagen. In keiner Stadt außerhalb von Foxboro hat Brady mehr Spiele verloren, Miami ist neben Denver die einzige Stadt, in der Brady eine negative Bilanz hat.