NFL: Playoff-Implikationen für die Topspiele von Week 14: Ein Hauch von Playoffs

NFL RedZone -

Week 14 NFL Vikings @ Panthers NFL Cowboys @ Giants (DELAYED) NFL Ravens @ Steelers NFL Patriots @ Dolphins NFL Broncos @ Colts NFL Bears @ Lions NFL Chargers @ Chiefs NFL RedZone -

Week 15 NFL Cowboys @ Raiders NFL Falcons @ Buccaneers

Week 14 steht an und es weht ein Hauch von Playoff-Luft durch die Stadien der NFL. Gleich mehrere Spieler in beiden Conferences könnten mögliches Playoff-Previews sein, die wir im kommenden Januar - oder gar Februar - wiedersehen könnten. Die Los Angeles Rams etwa empfangen die Philadelphia Eagles und die Carolina Panthers treffen auf die Minnesota Vikings. SPOX schaut sich diese Partien genauer an und wagt einen Blick in die Glaskugel, was die nahe Zukunft angeht.

Los Angeles Rams (9-3) - Philadelphia Eagles (10-2)

Playoff-Implikationen: Die Partie im L.A. Memorial Coliseum ist mehr als nur ein Spitzenduell in der NFC. Es könnte schon eine Vorentscheidung mit sich bringen, wenn es um die begehrten Top-Seeds der Conference geht. Der Sieger des Duells könnte schon vorsichtig mit einer Bye-Week planen, da der so wichtige direkte Vergleich damit entschieden wäre.

Darum schaffen es die Rams in die Playoffs und soweit kommen sie: Die Rams haben die drittbeste Bilanz in der NFC, womit sie eine Wildcard auch angesichts der großen Konkurrenzsituation in der South fast schon sicher haben. Die Division an sich wird noch eine enge Kiste, da die Seahawks wiedererstarkt sind.

Was den Weg der Rams dann in den Playoffs angeht, ist es noch etwas früh für eine genaue Prognose, denn vom Top-Seed bis zu Platz 6 scheint noch alles möglich. Sie sind zwar ziemlich gut aufgestellt und haben offensiv vor allem durch das starke Laufspiel die Möglichkeit, das Tempo zu kontrollieren, aber insgesamt ist das Team unerfahren. Und die Defenses der Seahawks und Vikings wirken momentan noch imposanter. Ein schnelles Aus ist also durchaus denkbar.

Fantasy Football: Starts und Sits für Week 14 © getty 1/23 Week 14 der Regular Season steht an und damit die Frage: Wen sollte ich aufstellen und wen lieber nicht? SPOX gibt den Überblick und ordnet vor allem auch mögliche Wackelkandidaten für die Fantasy-Manager ein © getty 2/23 Quarterbacks STARTS: Jimmy Garoppolo, 49ers (@ Texans): Das Debüt in Chicago verlief vielversprechend für Jimmy G. Nun trifft er gegen die Texans auf die Defense, die die drittmeisten Fantasy-Punkte an QBs abgibt © getty 3/23 Dak Prescott, Cowboys (@ Giants): Die Cowboys scheinen nach dem letzten Erfolg über die Redskins wieder in der Spur. Und Prescott zeigte eine gute Leistung. Nun geht's gegen eine mittelprächtige Pass-Defense © getty 4/23 Derek Carr, Raiders (@ Chiefs): Die Chiefs lassen im Schnitt fast 18 Punkte an Quarterbacks ab und stellen eine der schlechtesten Pass-Verteidigungen der NFL. Carr ist einen Start wert © getty 5/23 Quarterbacks SITS: Cam Newton, Panthers (vs. Vikings): Gegen die Vikings sehen Quarterbacks nie sonderlich gut aus. Und: Die Lauf-Defense der Vikings ist exzellent, was ein doppelter Killer für Cam sein sollte © getty 6/23 Carson Wentz, Eagles (@ Rams): Schon die Seahawks haben gezeigt, dass Carson eben nicht "inwentzable" ist. Die Rams stellen die fünftbeste Defense gegen QBs, weshalb ein Wentz-Start diese Woche riskant erscheint © getty 7/23 Kirk Cousins, Redskins (@ Chargers): Ganze 12,7 Punkte lassen die Chargers gegen Quarterbacks zu im Schnitt. Cousins ist also keine sichere Nummer © getty 8/23 Running Backs - STARTS: Frank Gore, Colts (@ Bills): Kein Team gibt mehr Rushing Touchdowns ab als die Bills. Nur zwei Teams geben mehr Fantasy-Punkte ab gegen Running Backs als die Bills ... © getty 9/23 Marshawn Lynch, Raiders (@ Chiefs): Die Chiefs sind zwar recht gut gegen Running Backs, geben aber die drittmeisten Rushing Yards ab. Zudem zeigte Beast Mode, dass er sich seiner Bestform nähert © getty 10/23 Kenyan Drake, Dolphins (vs. Patriots): Die Patriots geben zwar neuerdings keine echten Punkte mehr ab, aber sie lassen extrem viele Yards zu, was ja auch Fantasy-Punkte gibt © getty 11/23 Running Backs SITS: Adrian Peterson, Cardinals (vs. Titans): Peterson ist ohnehin angeschlagen, aber selbst wenn man das Argument ignoriert, sind die Titans sehr gut gegen den Lauf © getty 12/23 Aaron Jones, Packers (@ Browns): Der Held von letzter Woche sollte dieses Mal mit Vorsicht genossen werden. Die Browns sind recht brauchbar defensiv gegen Running Backs © getty 13/23 Todd Gurley, Rams (vs. Eagles): Kaum eine Defense ist so stark gegen den Run wie die der Eagles. Daher ist selbst Gurley ein Sit-Kandidat © getty 14/23 Wide Receiver STARTS: Marvin Jones, Lions (@ Bucs): Die Bucs geben mit Abstand die meisten Punkte aller Teams an Wide Receiver ab. Da herrscht Start-Pflicht beim besten Receiver der Lions © getty 15/23 Josh Gordon, Browns (vs. Packers): Nach ordentlichem Comeback tritt Gordon gegen eine löchrige Secondary an und sollte daher ein Kandidat für viele Punkte sein © getty 16/23 Larry Fitzgerald, Cardinals (vs. Titans): Auch die Titans sind anfällig gegen Wideouts. Larry Fitzgerald zählt auch dieses Jahr noch zu den Besseren dieser Zunpft © getty 17/23 Wide Receiver SITS: T.Y. Hilton, Colts (@ Bills): Selbst die Patriots bekamen durch die Luft gegen die Bills nicht viel auf die Kette, wie soll das erst für Indy und Hilton aussehen? © getty 18/23 Doug Baldwin, Seahawks (@ Jaguars): Wer hat die derzeit beste Passverteidigung der NFL? Richtig, die Jaguars! © getty 19/23 Robby Anderson, Jets (@ Broncos): Auch wenn Denver derzeit ein gutes Pflaster und Anderson in guter Form ist, lassen die Broncos gegen Wideouts die viertwenigsten Fantasy-Punkte im Schnitt zu © getty 20/23 Tight Ends STARTS: Jason Witten, Cowboys (@ Giants): Der alte Mann hat es noch immer drauf und die Giants verteidigen Tight Ends am schlechtesten von allen in der NFL © getty 21/23 Tight Ends SITS: David Njoku, Browns (vs. Packers): Nur 8,1 Punkte gibt Green Bay im Schnitt an Tight Ends ab. Kein Team ist da besser. © getty 22/23 SLEEPER: Jarvis Landry, WR, Dolphins (vs. Patriots): Landry hatte im ersten Spiel gegen New England acht Catches bei neun Targets (70 YDS), die Patriots lassen viele Yards zu und die zweitmeisten Fantasy-Punkte gegen Wide Receiver © getty 23/23 Tom Savage, QB, Texans (vs. 49ers): Kein Team gibt mehr Punkte gegen Quarterbacks ab als San Francisco. Insofern kann man das Risiko schon mal gehen und Savage starten, wenn Platz ist

Darum schaffen es die Eagles in die Playoffs und soweit kommen sie: Die Eagles legten einen imposanten Start hin und sahen lange wie das beste Team der Liga aus. Bis sie dann eine Niederlage gegen die Seahawks wieder näher an den harten Boden der Tatsachen zurückgezerrt hat. Das Spiel gegen die Rams wird nun zu einer Art Standortbestimmung und muss zeigen, ob das Team wirklich schon reif ist für höhere Aufgaben. In den Playoffs haben die Eagles historisch bedingt so ihre Schwierigkeiten, aber mit ihrer Lauf-Defense und der bärenstarken Offensive ist ein Termin am Championship Sunday zumindest drin.

Die Geschichte des Spiels: Beide Teams zeichnen viele Gemeinsamkeiten aus. Beide haben recht unerfahrene Coaches, die jeweils in ihrer ersten Station aktiv sind. Zudem haben beide Quarterbacks, die im Vorjahr an den Positionen 1 und 2 gedraftet wurden, nachdem ihre Teams dafür hoch getradet hatten. Und obwohl Wentz letztlich ein besseres Rookie-Jahr hatte, überzeugten beide in ihrem Premieren-Jahr nicht vollends. Ganz anders jedoch sieht es jetzt aus, denn während Goff nun in der Offensive von Sean McVay aufblüht, hat Wentz einen enormen Schritt nach vorn gemacht und ist sogar in der MVP-Diskussion.

Beide Teams verfügen zudem über explosive Run Games, wobei die Rams hauptsächlich auf Todd Gurley setzen, während die Eagles eine ganze Armada an Running Backs in die Schlacht schicken. Die Ergebnisse können sich aber auf beiden Seiten sehen lassen. Die Rams und Eagles sind so etwas wie die Emporkömmlinge der Liga in dieser Saison. Das Spiel wird für den Moment zeigen, wer gerade weiter ist in seiner Entwicklung.

Kansas City Chiefs (6-6) - Oakland Raiders (6-6)

Playoff-Implikationen: Die AFC West ist ein brutaler Überlebenskampf. Gleich drei Teams stehen mit einer 6-6-Bilanz an der Spitze und können sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Ausrutscher mehr leisten. Wer siegt, kommt den Playoffs zumindest mal einen gehörigen Schritt näher.

Darum schaffen es die Chiefs in die Playoffs und soweit kommen sie: Die Chiefs starteten fulminant in die Saison, besiegten den amtierenden Champion New England im Season Opener und gewannen die ersten fünf Spiele am Stück, teils mit ganz klaren Ergebnissen. Quarterback Alex Smith wurde zum MVP ausgerufen, Rookie-Running-Back Kareem Hunt zum neuen Superstar. Generell war sich alles einig, dass die AFC nur über die Chiefs gehen würde.

Dann jedoch kam der große Einbruch und die Chiefs verloren sechs der letzten sieben Spiele, davon vier in Folge - trotz recht überschaubarer Gegner. Sollten sie es nun doch noch in die Playoffs schaffen, dann aufgrund einer Rückkehr zum bisherigen Erfolgsrezept. Doch das scheint gar nicht so einfach, denn selbst nachdem die Offense nach schwächeren vier Wochen gegen die Jets wieder erwachte, versagte dann eben die Defense. Stellt man aber diese Probleme ab, ist der Division-Titel gegen insgesamt ebenbürtige Konkurrenz in der AFC West drin. In den Playoffs würde dann jedoch ein Duell mit einer unangenehmen Defense - der Ravens oder Jaguars - drohen, was ein Weiterkommen merklich erschweren würde.

Das Playoff-Picture vor Week 14 © getty 1/16 Das letzte Saisonviertel ist angebrochen! Während an der Spitze einige Teams schon fast sicher mit den Playoffs planen können, ist dahinter noch einiges offen - in beiden Conferences. SPOX gibt den Überblick vor Week 14. © getty 2/16 AFC TOP SEED - AFC NORTH: Pittsburgh Steelers (10-2). Mit dem Sieg über Cincy hat Pittsburgh den Top-Seed verteidigt. In der Division wird nichts anbrennen, wer One-Seed und Heimvorteil hat, entscheidet sich wohl in Week 15 im direkten Duell mit den... © getty 3/16 2. - AFC EAST: New England Patriots (10-2). Ein Sieg über Miami am Montagabend macht die Division auch rechnerisch klar. Die Pats kontrollieren ihr Schicksal genau wie die Steelers selbst - der Kracher in Week 15 wird entscheiden © getty 4/16 3. - AFC SOUTH: Tennessee Titans (8-4). Ab hier wird es in der AFC schwierig. Die Titans sind spielerisch mitnichten das drittbeste Team, sammeln aber Siege über schwache Gegner. Möglicher Showdown um Division und Nummer-3-Seed: Week 17 gegen Jacksonville © getty 5/16 4. - AFC WEST: Kansas City Chiefs (6-6). Aktuell der schwächste Division-Sieger - und hier ist noch alles offen. Die Chiefs, Raiders und Chargers haben alle die gleiche Bilanz, KC ist nur aufgrund der besten Bilanz in Division-Spielen vorne © getty 6/16 5. - WILDCARD: Jacksonville Jaguars (8-4). Die Jags sind in der AFC South gleichauf mit Tennessee und können, wenn das so bleibt, im direkten Duell alles klar machen. Zunächst aber warten die Seahawks am Sonntag... © getty 7/16 6. - WILDCARD: Baltimore Ravens (7-5): Auf dem Rücken ihrer Defense haben sich die Ravens auf den letzten Wildcard-Platz geschoben. Und das Restprogramm ist freundlich: Nach Pittsburgh warten Cleveland, die Colts und die Bengals © getty 8/16 IN THE HUNT: Chargers (6-6), Bills (6-6), Raiders (6-6). Die Chargers sind in blendender Verfassung und sollten KC abfangen können. Buffalo und die Raiders scheinen schwächer als die Konkurrenz - oder gibt es einen späten Push der Bengals (5-7)? © getty 9/16 NFC TOP SEED - NFC NORTH: Minnesota Vikings (10-2). Die Vikes marschieren und sind offensiv wie defensiv ungeheuer stabil. Doch der Schedule hat es in sich: In Carolina, gegen Cincy und in Green Bay dann mit Rodgers, ehe die Bears zum Abschluss warten © getty 10/16 2. - NFC EAST: Philadelphia Eagles (10-2). Die Pleite in Seattle wirft Philly auf den zweiten Platz zurück. Genau wie Minnesota mit 4 Spielen Vorsprung in der Division geht es nur um Seeding, gegen die Rams wartet der nächste Härtetest © getty 11/16 3. - NFC WEST: Los Angeles Rams (9-3). Kritische Spiele jetzt für L.A. Die Eagles kommen am Sonntag, dann geht es nach Seattle und Tennessee. Die Division könnte noch verloren gehen - Seattle ist bis auf ein Spiel ran und hat das erste Duell gewonnen © getty 12/16 4. - NFC SOUTH: New Orleans Saints (9-3). Auch im Süden wird es noch richtig spannend. Die Saints sind ein Spiel vor Carolina und zwei vor Atlanta - und spielen noch zwei Mal gegen die Falcons! In diesen Duellen könnte sich die Division entscheiden © getty 13/16 5. - WILDCARD: Seattle Seahawks (8-4). Der Sieg über Philly macht die NFC und die NFC West extrem spannend. Die Seahawks müssen jetzt nach Jacksonville, dann warten Rams, Cowboys und Cardinals. 4 Siege und der Division-Sieg geht wieder nach Seattle © getty 14/16 6. - WILDCARD: Carolina Panthers (8-4). Die Pleite in New Orleans lässt die Division erst einmal außer Reichweite rücken - genau wie der Schedule: Minnesota, Green Bay mit Rodgers, Tampa und Atlanta. Die Panthers müssen noch um die Wildcard zittern © getty 15/16 IN THE HUNT: Falcons (7-5), Lions (6-6), Packers (6-6), Cowboys (6-6). Atlanta hat mit den beiden Spielen gegen die Saints alles in der Hand. Detroit (Tampa, Chicago, Cincy, Green Bay) einen nicht allzu schweren Schedule zum Schluss... © getty 16/16 ... richtig spannend wird es, wenn Green Bay jetzt Cleveland schlägt und dann Rodgers zurück erhält. GB wäre dann (@Carolina, Vikings, @Detroit) eine Wundertüte. Jeglicher Ausrutscher ist aber, genau wie für Dallas (@NYG, @OAK, SEA, @PHI) verboten

Darum schaffen es die Raiders in die Playoffs und soweit kommen sie: Die Raiders fuhren Achterbahn in dieser Saison. Nach zwei Siegen zum Start folgten vier Pleiten - teils ohne QB Derek Carr. Zuletzt aber gelangen vier Siege aus sechs Spielen. Wirklich überzeugend war jedoch keiner dieser Erfolge. Gegen die Giants und Broncos wurde zuletzt immer gehörig gezittert.

Wollen es die Raiders also zum zweiten Mal nacheinander in die Playoffs schaffen, so müssen sie ihre enormen Defizite beheben. Gerade die Secondary macht Probleme, die vom Pass Rush nicht immer effektiv kaschiert werden können. Hinzu kommt, dass sich die Wide Receiver in diesem Jahr vermehrt als Butterfinger präsentiert haben. Nur wenn sie all dies in den Griff bekommen, sind die Raiders ein Playoff-Team. Dort jedoch droht ein jähes Ende, da angesichts der hart umkämpften AFC West höchstens ein No.-4-Seed möglich scheint.

Die Geschichte des Spiels: Es gibt nicht viele Rivalitäten in der NFL, die erbitterter sind und eine längere Historie haben. Beide Franchises spielen seit jeher in derselben Division. Seit 1960, damals noch in der AFL und seit dem Merger dann in der AFC, bekriegen sich beide Teams mit dem insgesamt besseren Ende bis jetzt für die Chiefs. Sie führen die Gesamt-Serie mit 62-53-2 (inklusive Playoffs) an und sind damit eins von nur vier Teams in der NFL, das eine positive Bilanz (mindestens zehn Spiele) gegen die Raiders vorweisen kann.

Umso passender ist es nun, dass beide Teams in diesem Jahr wieder gleichauf sind und sich ein enges Rennen um die Krone der AFC West liefern. Dass keines der Teams dabei in Höchstform antritt, ist da fast schon Nebensache.

Seite 1: Rams vs. Eagles und Chiefs vs. Raiders

Seite 2: Panthers vs. Vikings und Jaguars vs. Seahawks