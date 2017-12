NFL, Week 15 Preview: Detroit Lions im ersten Do-or-Die-Game gegen die Chicago Bears

NFL Bears @ Lions NFL Chargers @ Chiefs NFL Texans @ Jaguars NFL RedZone -

In Week 15 der NFL-Saison kommt es am Samstagabend zu zwei Divisionsduellen aus der AFC West und der NFC North. Die Kansas City Chiefs (7-6) empfangen zum wohl vorentscheidenden Kräftemessen um die Playoffs die Los Angeles Chargers (7-6). Zuvor versuchen die Detroit Lions (7-6) gegen die Chicago Bears (4-9), ihre Chancen auf die Postseason am Leben zu halten. Beide Spiele gibt es ab 22.30 Uhr live auf DAZN.

Sowohl die Bears als auch die Lions feierten vergangene Woche einen Sieg: Detroit setzte sich bei den Tampa Bay Buccaneers durch, während Chicago gegen die Cincinnati Bengals ihren vierten Saisonerfolg - den dritten gegen ein Team aus der AFC North - einfuhr.

Dennoch hat Chicago im Kampf um die Playoff-Plätze kein Wort mehr mitzureden. Anders verhält es sich mit den Lions, die jedoch wohl ihre drei restlichen Spiele gegen die Bengals, die Green Bay Packers und eben gegen die Bears gewinnen müssen. Doch selbst eine Bilanz von 10-6 könnte am Ende für die Postseason zu wenig sein.

Das große Problem, das sich bei den Lions wie ein roter Faden durch die Saison zieht, ist ihr schwaches Run-Game. Nur rund 20 Prozent ihrer Total Yards kommen auf dem Boden zustande, womit sie deutlich unter dem Liga-Durchschnitt von rund 50 Prozent liegen.

Die Lions setzen das Run-Game zwar unterdurchschnittlich ein (Detroit läuft bei 36 Prozent der Plays, der Durchschnitt steht bei 42 Prozent), doch mit 3,3 Yards pro Laufversuch liegt Detroit an der vorletzten Stelle, nur die Arizona Cardinals sind noch ineffizienter.

Detroit Lions: Probleme im Run Game auf beiden Seiten

Auch auf der anderen Seite des Balls hat das Team aus Michigan Probleme im Run-Game, und macht seinem verpönten Spitznamen "Detroit Lie-Downs" alle Ehre. In jedem der letzten acht Spiele ließ Detroit einen einen Rush-Touchdown zu, was die längste Negativserie seit 2008 bedeutet. Die nächste schlechte Nachricht: Der kommende Gegner aus Illinois hat letzte Woche gegen die Bengals so viele Rush-Yards wie in keinem anderen Spiel in der aktuellen Saison erzielt.

"Wir haben kaum Teams gesehen, die einen besseren Lauf haben", ist sich Head Coach Jim Caldwell der Gefahr bewusst. "Sie blocken vorne extrem gut, ihre Backs laufen hart und sie mischen das gut durch mit ihrer Play Action, damit bringen sie viele Teams aus der Balance."

Im DVOA-Ranking gegen den Lauf liegen die Lions auf Rang 28, nun wartet mit den Bears ein Team, das mit Tarik Cohen und Jordan Howard ein dynamisches Running-Back-Duo aufweist. Vor allem vor letzterem sind die Lions gewarnt.

"Wir haben zuletzt immer Probleme gehabt, Howard zu stoppen", hielt Defensive Coordinator Teryl Austin fest. "Er hatte gegen uns immer gute Spiele und besitzt insgesamt eine gute Übersicht Wir müssen sehr diszipliniert auftreten, damit wir ihnen keine Lücken lassen."

Fantasy Football: Starts und Sits für Week 15 © getty 1/25 In eurer Fantasy Liga stehen die Playoffs an und ihr wollt euch das nächste halbe Jahr nicht mit dem altbekannten "One and Done" betiteln lassen? SPOX zeigt euch, auf wen ihr in Week 15 achtet solltet © getty 2/25 Quarterback STARTS - Drew Brees, Saints (vs. Jets): Nach der Niederlage gegen die Falcons und mit einem möglichen Kamara-Ausfall könnten die Saints wieder mehr zum Pass tendieren. Die These wird durch eine schwache Jets-D gegen den Pass gestärkt © getty 3/25 Dak Prescott, Cowboys (@Raiders): Bei Prescott und den Cowboys zeigt die Formkurve wieder nach oben. Gegen die horrende Defense der Raiders dürfte ein weiteres großes Spiel vor der Elliott-Rückkehr bevorstehen © getty 4/25 Matt Ryan, Falcons (@Bucs): Ryan warf schon im ersten Aufeinandertreffen mit den Bucs für über 300 Yards. Julio spielt gegen Tampa regelmäßig in absoluter Höchstform © getty 5/25 SITS - Derek Carr, Raiders (vs. Cowboys): Das war nichts von den Raiders im wichtigen Division-Duell gegen die Chiefs. Carr nahm zwar die ganze Schuld auf sich, doch jetzt geht`s gegen die Cowboys im Formhoch. Außerdem fällt Amari Cooper wohl aus © getty 6/25 Andy Dalton, Bengals (@Vikings): Ganz schwieriges Matchup für die Bengals-Offense. Die Vikes kommen von einer seltenen Niederlage und werden auf sofortige Wiedergutmachung aus sein. In Minny sind aber meist eh alle Wege gesperrt! © getty 7/25 Jameis Winston, Bucs (vs. Falcons): Die Katastrophen-Saison für Winston und die Bucs wird nicht besser. Famous Jameis ist eine Turnover-Maschine und wird auch gegen den starken Falcons' Pass Rush wieder Probleme bekommen © getty 8/25 Running Back STARTS - Melvin Gordon, Chargers (@Chiefs): Gordon und die Chargers sind in Topform und in Kansas City wartet eine anfällige Run-D. Es könnte ein weiteres großes Spiel bevorstehen, vor allem weil Rivers über die Luft etwas vom Gas gehen muss © getty 9/25 Jordan Howard, Bears (@Lions): Nach mehreren schwächeren Leistungen hat Howard gegen die Bengals wieder ordentlich reingehauen. Detroit hat Probleme den Run zu verteidigen. Howard ist eine sehr gute Option © getty 10/25 Kerwynn Williams, Cardinals (@Redskins): Adrian Peterson war gegen die Titans erneut nicht mit von der Partie. Williams zeigte als Backup eine hervorragende Leistung. Fällt "All Day" gegen Washington wieder aus, so solltet ihr Williams aufstellen © getty 11/25 SITS - Frank Gore, Colts (vs. Broncos): Nach dem Schneechaos von Buffalo gibt es für Gore die nächste Mammutaufgabe. Gegen die Broncos wird es für den Veteran ganz schwer, gute Zahlen aufzulegen © getty 12/25 Samaje Perine, Redskins (vs. Cardinals): Perine trifft gegen Arizona auf eine der stärkeren Run-Defenses der Liga. Ohnehin will es bei den Redskins gerade aber nicht so klappen © getty 13/25 Jamaal Williams, Packers (@Panthers): Nach sehr guten Performances in den letzten beiden Wochen steht für Williams nun eine sehr harter Test an. In Carolina ist für Running Backs nicht allzu häufig etwas zu holen. Zudem steht die Rückkehr von Rodgers an © getty 14/25 Wide Receiver STARTS - Dez Bryant, Cowboys (@Raiders): Die Boyz sind im starken Formaufschwung und Bryant trägt hier seinen Teil dazu bei. Der Wideout hat in seinen letzten beiden Spiele Touchdowns gefangen und hat nun ein tolles Matchup © getty 15/25 Michael Thomas, Saints (vs. Jets): Thomas hatte gegen die Falcons ein bärenstarkes Spiel. Gegen die Jets gibt's jetzt ein einfacheres Matchup. Außerdem könnte mit Kamara eine Running-Option ausfallen © getty 16/25 Demaryius Thomas, Broncos (@Colts): Die Broncos sahen in der Vorwoche wieder viel besser aus. Die Colts haben große Probleme, den Pass zu verteidigen und für Thomas könnte ein starkes Spiel bei herausspringen © getty 17/25 SITS - Kelvin Benjamin, Bills (vs. Dolphins): Benjamin fing im Schnee von Buffalo seinen ersten Touchdown als Bill. Gegen die Dolphins bekommt er es aber wohl mit Xavien Howard zu tun. Der schaltete in der Vorwoche Brandin Cooks aus © getty 18/25 Robby Anderson, Jets (@Saints): Anderson dürfte es in New Orleans mit Marshon Lattimore zu tun bekommen. Nach einer mageren Partie gegen die Broncos könnte nun die nächste Enttäuschung bevorstehen © getty 19/25 T.Y. Hilton, Colts (vs. Broncos): Hilton ist das einzige Downfield-Thread der Colts und die Broncos wirken defensiv wieder gefestigt. Für T.Y. wird es am Donnerstagabend ganz schwer! © getty 20/25 Tight End STARTS - Ricky Seals-Jones, Cardinals (@Redskins): Der Rookie macht seit Saisonmitte auf sich aufmerksam. Die Redskins haben große Probleme, Tight Ends zu verteidigen und so könnte Seals-Jones eine tolle Option sein © getty 21/25 Jack Doyle, Colts (vs. Broncos): Nach einem Touchdown gegen die Bills scheint Doyle wieder der richtige Mann für eure Lineup zu sein. Auch die Broncos tun sich mit Tight Ends nicht gerade leicht © getty 22/25 SITS - Tyler Kroft, Bengals (@Vikings): Für die Bengals steht die vielleicht härteste Aufgabe, was die Offensive betrifft, an. Kroft wird vermutlich sehr wenig Spielanteile haben © getty 23/25 Austin Hooper, Falcons (@Bucs): Die Bucs verteidigen nicht vieles gut. Mit Tight Ends allerdings hatte man in diesem Jahr dank des tollen Linebacker-Corps wenige Probleme © getty 24/25 SLEEPER: Rod Smith, Cowboys (@Raiders): Smith bekam zuletzt häufiger Snaps und zahlte diese mit Big Plays zurück. Scores in den letzten drei Spielen stehen zu Buche und nun geht's gegen die poröse Raiders-Run-D © getty 25/25 Peyton Barber, Bucs (vs. Falcons): Nach einer weiteren enttäuschenden Doug-Martin-Performance übernahm Barber gegen die Lions zur zweiten Halbzeit. 12 Carries wandelte er in 58 Yards um. Womöglich gibt es gegen die Falcons schon den Full-Time-Job

Mitchell Trubisky: Cool bei Third Downs

Doch auch in der Luft werden die Bears immer gefährlicher, denn vor allem die Leistungen von Rookie-Quarterback Mitchell Trubisky machen Hoffnung. Gegen die Bengals spielte er das beste Spiel seiner jungen NFL-Karriere (25/32, 271 YDS, TD), profitierte dabei aber von einigen Verletzungen in Cincinnatis Secondary.

Insgesamt zeigte Trubisky jedoch, dass er den Ball schneller los werden und die gegnerischen Defenses besser lesen kann. Seine Athletik erlaubt es ihm zudem, Plays zu verlängern, was auch gegen den schwachen Pass Rush der Lions gelingen sollte. In Anbetracht der Verletzung von Zach Miller und fehlenden Größen im Receiver-Corps der Bears schlägt sich Trubisky gut.

Vor allem mit Drucksituationen kann der 23-Jährige gut umgehen. Bei Third-Down-Situationen steht Trubisky bei einem Passer Rating von 97,3, das fünftbeste aller Quarterbacks. Er ist der einzige Passgeber, der bei Third Downs noch keine einzige Interception warf.

"Du musst in solchen Situationen wissen, was die gegnerische Defense machen wird", sagte Trubisky, will aber auch die Leistung seiner Kollegen loben: "Wenn alle zehn Mann ihren Job erledigen, macht es das für mich viel einfacher. Deshalb sind wir bei Third Downs so effektiv."

Auch die Lions wissen um die Stärken des Rookies. "Er spielt sehr aufmerksam und mit viel Selbstbewusstsein", sagte Caldwell über Trubisky. "Generell unterlaufen ihm wenige Fehler, egal in welcher Situation."

Matthew Stafford nach Handverletzung wieder fit

Trubiskys Gegenüber Matt Stafford spielt indessen eine weitere starke Saison. Der bestbezahlte Spieler der NFL kämpfte zuletzt mit einer Prellung an seiner Wurfhand, die er sich vor zwei Wochen gegen die Ravens zugezogen hat. Diese Probleme dürften aber überstanden sein.

Neben den Receivern Golden Tate und Marvin Jones setzte Stafford vermehrt Tight End Eric Ebron ein, der gegen die Buccaneers mit zehn Receptions für 94 Yards zwei Saisonbestleistungen aufstellte.

Das erste Saisonduell der beiden Rivalen aus der NFC North entschieden die Lions vor vier Wochen mit 27:24 für sich. Stafford kontrollierte die Bears-Defense, komplettierte 68 Prozent seiner Pässe für 299 Yards und zwei Touchdowns.

Chicagos Kicker Connor Barth hatte drei Sekunden vor Schluss die große Möglichkeit, das Spiel in die Verlängerung zu bringen, doch sein Field-Goal-Versuch aus 46 Yards ging deutlich neben die Vertikalen. Mittlerweile ist Barth seinen Job in der NFL los.

Lions vs. Bears - Preview im Kurzformat

Detroit Lions (7-6) - Chicago Bears (4-9) (Sa., 22.30 Uhr live auf DAZN)

Tarik Cohen ist der erste Rookie seit Gale Sayers in der Saison 1965, der in seiner ersten Spielzeit mindestens einen Rush-, Receiving-, Pass- sowie einen Punt-Return-Touchdown erzielte.

Matthew Stafford hat in den letzten zwei Wochen über 80 Prozent seiner Pässe an einen Mitspieler angebracht. Der letzte Lions-Quarterback, dem dies gelang, war Gary Danielson in der Saison 1984.

Zwei grundverschiedene Offenses treffen aufeinander: Die Bears erzielen 4,5 Yards pro Laufversuch (Platz sechs), während die Lions mit 3,3 Yards nur vorletzter sind.

Die Lions haben in der Luft 53 Big Plays (Pässe für mehr als 20 Yards Raumgewinn) erzielt (Platz zwei). Auf der anderen Seite gelang dies den Bears nur 20 Mal, kein anderes Team hat weniger Big-Pass-Plays.

