Ravens - Colts und Packers - Vikings: Stolperstein Frozen Tundra?

Am Samstagabend gibt es gleich zwei Spiele in vorweihnachtlicher Stimmung. Während zunächst die Baltimore Ravens auf die Indianapolis Colts treffen und mit einem Sieg auf einen Playoff-Platz vorrücken können, kommt es später zum Rivalenduell in der NFC North. Hier bekommen es die Minnesota Vikings mit den Green Bay Packers zu tun. Beide Spiele könnt ihr am Samstag ab 22.25 Uhr live auf DAZN verfolgen.

Still und heimlich mauserten sich die Ravens nach einem schwachen Start in die Saison zu einem Playoff-Kandidaten mit hervorragenden Aussichten. Vier der fünf Spiele seit der Bye Week konnte man für sich entscheiden und einen ernüchternden Saisonstart wettmachen. Einen Saisonstart, nach dem eigentlich kaum noch einer mit dem Team von Head Coach John Harbaugh gerechnet hatte.

Es ist keine Überraschung, dass der Erfolg aus den letzten Wochen dank einer bärenstarken Defense kommt. Man konnte sich zuletzt noch einmal um ein Level steigern und in dem Monat seine besten Leistungen abrufen, den man ohnehin am liebsten mag: Bei einer Bilanz von 15-7 stehen die Ravens seit der Ankunft von Harbaugh 2008 im Dezember. Nur 16,4 Punkte hat man in den Spielen im Monat vor den Playoffs unter dem Super-Bowl-Coach zugelassen.

In der aktuellen Konstellation scheint der erste Einzug in die Postseason seit 2014 sehr gut möglich. Das Programm sieht nach dem Duell mit den Colts die Cincinnati Bengals vor. Die direkte Konkurrenz hat ein weitaus schwierigeres Programm: Die Titans bekommen es mit den Rams und den Jaguars zu tun. Die Bills müssen sich noch mit den Patriots und den Dolphins messen.

Dominiert die Ravens-Defense?

Baltimore beendet in dieser Saison jeden fünften Drive des Gegners mit einem Turnover und führt die Liga damit an. Genauso wie mit einem Turnover-Differential von Plus-17! Und es ist schwer vorstellbar, dass dieses im Spiel gegen die Colts zurück geht. Indy's Offense funktioniert in dieser Saison überhaupt nicht. Zwar schenkt man den Ball selten her, alleine die Pass-Protection dürfte aber schon ein derart großes Problem darstellen, dass es in Baltimore nicht allzu sehr in die Vertikale gehen dürfte.

Ravens' Outside Linebacker Terrell Suggs dürfte sich also schon die Hände reiben, spät in der Karriere ist der 35-Jährige nämlich nochmal auf persönlichem Rekord-Kurs. Elf Mal konnte Suggs gegnerische Quarterbacks in dieser Saison bereits niederstrecken. 2011 stellte seinen persönlichen Bestwert mit 14 dar. 53 Sacks hat dagegen Indy in dieser Saison zugelassen. Für Suggs und die Kollegen Matthew Judon und Za'Darius Smith wird es wohl genügend Gelegenheiten geben, weiter an den persönlichen Statistiken zu arbeiten.

Es ist kein Geheimnis, dass Colts-QB Jacoby Brissett hinter einer der schlechtesten Lines der Liga spielt. Für ihn allerdings könnte in Baltimore nicht nur deshalb ein im wahrsten Sinne des Wortes rabenschwarzer Tag bevorstehen, immerhin geht es gegen die Defense mit den meisten Sacks der Liga: Brissett hat neben den Problemen, den Ball schnell aus den Händen zu bekommen auch Schwächen im Lesen der Reads. Trifft er hier zu häufig die falsche Entscheidung, so könnte ein weiteres Spiel zum Vergessen bevorstehen.

Indianapolis Colts - Wie geht es weiter?

Für die Colts kann die Saison nicht schnell genug zu Ende gehen. Nicht nur das Andrew-Luck-Dilemma verfolgt das Team wie eine schwarze Regenwolke, sondern auch die kontinuierlichen Zusammenbrüche in der zweiten Halbzeit. Die Niederlage gegen die Broncos am letzten Spieltag war bereits die fünfte, die man hinnehmen musste, nachdem man im selben Spiel bereits zweistellig führte. Kein anderes Team hat mehr als zwei solcher Pleiten auf dem Konto.

"Es ist wahnsinnig frustrierend", erklärte T.Y. Hilton nach dem jüngsten Kollaps seines Teams. "Ich habe keine Antworten für das, was mit uns passiert."

Die Niederlage am Donnerstag hat zumindest einen positiven Punkt: Einen Top-5-Pick kann den Colts wohl niemand mehr nehmen. In Indy denkt nun niemand mehr wirklich über die letzten beiden Saisonspiele nach, auch wenn in Week 17 gegen die Texans tatsächlich noch ein Saisonabschluss mit einem positiven Ergebnis möglich ist.

Es geht für Geschäftsführer Chris Ballard und Eigentümer Jim Irsay darum, ein Fundament für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. Dabei bleibt die Situation um Andrew Luck unklar, dem Quarterback könnte eine weitere Operation an der Schulter bevorstehen. Fraglich bis zweifelhaft ist ebenfalls, ob Frank Gore für ein weiteres Jahr zurückkommt. Der Running Back ist inzwischen 34 Jahre alt und sehnt sich zum Abschluss der Karriere wohl nochmals nach einer Chance bei einem Contender.

Und zu guter Letzt schwebt natürlich die Coaching-Frage rund um Indianapolis. Ist Chuck Pagano der richtige Mann, um dieses Team in die Zukunft zu führen? Die regelmäßigen Zusammenbrüche in der zweiten Halbzeit machen zumindest nicht den Eindruck, als ob er das Team in seinen Ansprachen über ein gesamtes Spiel fokussiert halten kann. Die Schuld hierfür gebührt einerseits den Spielern, andererseits steht aber natürlich auch der Trainerstab in der Verantwortung.

Ravens vs. Colts - Preview im Kurzformat

Baltimore Ravens (8-6) - Indianapolis Colts (3-11) (Sa., 10.25 Uhr live auf DAZN)

94:236 - Die Colts würden wohl am liebsten nur 30 Minuten Football spielen. In der zweiten Halbzeit wird man regelmäßig überfahren und die Bilanz von Minus-142 Punkten im zweiten Durchgängen über die gesamte Saison spricht eine eindeutige Sprache. Irgendetwas läuft hier schief. Sei es das Play-Calling, die Anpassungen der Coaches, der Fokus der Spieler - oder eine Kombination aus allem.

In den letzten zwei Wochen waren Alex Collins sowie die Running-Back-Kollegen Danny Woodhead und Buck Allen für 53 Prozent der Offense der Ravens verantwortlich. Die Colts haben in den letzten beiden Wochen jeweils über 200 Rushing-Yards zugelassen.

In nur drei Spielen dieser Saison hat Indianapolis über 300 Offense-Yards produzieren können. In allen drei Spielen fing Receiver T.Y. Hilton über 150 Yards. Er konnte dabei 505 seiner 852 Receiving-Yards sammeln. Gleichzeitig waren es die drei Spiele, die man in dieser Saison gewinnen konnte.

Joe Flacco zeigte sich in den letzten Spielen sehr effizient. Sechs Touchdowns konnte er in den letzten drei Spielen werfen. Bestwert in dieser Saison. Außerdem warf er in den diesen Spielen für 269, 269 und 288 Yards. Die Komplimente richtete er an die Offensive Line, die hierfür eine große Verantwortung tragen soll. Währenddessen hofft man in Baltimore, dass "January Joe" in diesem Jahr nur etwas verfrüht eingetroffen ist und sich nicht vorzeitig wieder verabschiedet.

