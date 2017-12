Cardinals: Saison für Adrian Peterson beendet?

NFL Broncos @ Colts NFL Bears @ Lions NFL Chargers @ Chiefs NFL Texans @ Jaguars NFL RedZone -

Ist die Saison für Adrian Peterson bereits vorbei? Der Running Back der Arizona Cardinals verpasste die letzten beiden Saisonspiele aufgrund einer Nackenverletzung. Sein Trainer äußerte sich ob einer Rückkehr nicht gerade zuversichtlich.

Am Mittwoch erzählte Cardinals-Coach Bruce Arians Reportern, dass er "keine Ahnung" habe, ob der Veteran nochmal einen Einsatz im Laufe der letzten drei Saisonspiele erhalten werde. Peterson verletzte sich beim Sieg in Week 12 gegen die Jacksonville Jaguars. Eine Operation am Rücken soll allerdings nicht von Nöten sein.

Während seiner Absenz konnte sich derweil ein vielversprechender Backup empfehlen. Kerwynn Williams lief in den Spielen gegen die Rams und die Titans für 170 Yards und hinterließ speziell vor zwei Wochen einen sehr guten Eindruck.

Arizona steht bei einer Bilanz von 6-7 und konnte sich zuletzt Außenseiterchancen auf eine Playoffteilnahme waren. Während die Aussichten auf Playoff-Football nicht gerade rosig stehen, hat Peterson ob einer Rückkehr für eine weitere Saison bei den Cardinals oder einem anderen Team noch keine Andeutungen gemacht.