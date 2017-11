Wo gibt es Saints gegen Redskins live?

NFL RedZone -

Die New Orleans Saints empfangen in Week 11 am Sonntag im heimischen Mercedes-Benz Superdome die Washington Redskins (19 Uhr live auf DAZN). Während die Saints nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn anschließend sieben Siege in Folge feierten und mit großen Schritten Richtung Division-Titel und Playoffs marschieren, sind die Redskins darauf aus ihren aktuellen 4-5-Record auszugleichen. SPOX liefert euch alle Infos zur Partie, den Standings und verrät euch, was ihr zum Livestream wissen müsst.

Die Offensive der New Orleans Saints um Quarterback Drew Brees zuletzt auf Hochtouren und legte in den letzten drei Spielen 97 Punkte auf. Seitdem die Saints auch ihre Defensie in den Griff bekommen haben, erlebt die Franchise aus Louisiana eine regelrechte Wiedergeburt.

Auf der gegnerischen Seite stehen die Washington Redskins in der NFC East auf Rang drei hinter den Philadephia Eagles (8-1) und den Dallas Cowboys (5-4). Das Team aus der US-Hauptstadt braucht in der zweiten Saisonhälfte Siege - und selbst dann wird es mit einem Einzug in die Playoffs wohl sehr schwierig werden.

Wann und wo findet New Orleans Saints vs. Washington Redskins statt?

Datum Sonntag, 19. November Uhrzeit 19 Uhr MESZ (12 Uhr Ortszeit) Ort Mercedes-Benz Superdome in New Orleans, Louisiana

Wo kann ich New Orleans Saints vs. Washington Redskins live verfolgen?

Der Sport-Streaming-Anbieter DAZN überträgt die Partie im Livestream. Als "Home of US-Sport" zeigt DAZN außerdem alle Primetime-Spiele der Regular Season (Thursday Night, Sunday Night und Monday Night), die US-Konferenz Red Zone und das NFL Network.

DAZN zeigt des Weiteren auch Spiele der NBA, NHL und MLB sowie europäischen Spitzenfußball. Nach der kostenlosen Probezeit, die einen Monat beträgt, ist DAZN dann für 9,99 Euro im Monat erhältlich. Hier geht's zur Anmeldung.

Quarterbacks der New Orleans Saints und Washington Redskins

New Orleans Saints: Drew Brees

Washington Redskins: Kirk Cousins

Die New Orleans Saints in der NFC South

Team Siege Niederlagen Quote Division Serie New Orleans Saints 7 2 .778 2-0 7W Carolina Panthers 7 3 .700 2-1 3W Atlanta Falcons 5 4 .556 0-1 1W Tampa Bay Buccaneers 3 6 .333 0-2 1W

Die Washington Redskins in der NFC East

Team Siege Niederlagen Quote Division Serie Philadelphia Eagles 8 1 .889 3-0 7W Dallas Cowboys 5 4 .556 2-0 1L Washington Redskins 4 5 .444 0-3 1L New York Giants 1 8 .111 0-2 3L

