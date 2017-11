NFL an Thanksgiving: Infos zu Lions - Vikings

NFL Vikings @ Lions NFL RedZone -

Week 12 NFL Bills @ Chiefs NFL Buccaneers @ Falcons (DELAYED) NFL Packers @ Steelers NFL Redskins @ Cowboys NFL RedZone -

Week 13 NFL Eagles @ Seahawks NFL Steelers @ Bengals

Das letzte Wochenende im November steht bevor, was gleichzeitig bedeutet: Thanksgiving-Game in der NFL. Wie jedes Jahr sind die Lions aus Detroit Gastgeber eines Thursday Games in der höchsten Amerikanischen Football Liga. Diesmal kommt mit den Minnesota Vikings aber gleich das momentan heißeste Team der Liga auf die Gastgeber zu - und das mit ihrem eigentlichen Backup-Quarterback. Das Spiel seht Ihr ab 18:30 Uhr live auf DAZN

Beide Mannschaften gehen mit viel Rückenwind in die direkte Begegnung der NFC North. Während die Lions die letzten drei Spiele gewinnen konnten, setzen die Vikings noch einen drauf und kommen mit einer 6-Game-Winning-Streak ins Ford Field. Das soll aber nichts heißen, denn die Gastgeber haben immerhin fünf Siege in Folge am amerikanischen Turkey-Day erringen können. Sollte diese Serie reißen, würden die Vikings einen gewaltigen Schritt in Richtung Playoffs machen. Wenn nicht, kommen die Lions nochmal bedrohlich nah ran.

Wann und Wo findet Detroit Lions - Minnesota Vikings statt?

Datum Donnerstag, 23. November Uhrzeit 18:30 Uhr Ort Ford Field in Detroit, Michigan

Wo kann ich Detroit Lions - Minnesota Vikings live sehen?

Ihr könnt die Partie beim "Netflix des Sports" DAZN live sehen. Das Zuhause der großen US-Ligen zeigt alle Primetime-Spiele der Regular Season (Thursday Night, Sunday Night, Monday Night) sowie die Red Zone und das offzielle NFL Network.

Das DAZN-Abo ist im ersten Monat kostenfrei und kostet danach 9,99 € monatlich. Neben den großen US-Sportligen sind auch die großen europäischen Fußball-Ligen im Angebot. Außerdem sind die Highlights der Bundesliga nur 40 Minuten nach Spielende verfügbar.

Die Quarterbacks der Teams

Detroit Lions : Matthew Stafford

: Matthew Stafford Minnesota Vikings: Case Keenum

Die Tabellensituation in der NFC North

Team Siege Niederlagen Quote Division Serie Minnesota Vikings 8 2 .800 2-1-0 6W Detroit Lions 6 4 .600 3-0-0 3W Green Bay Packers 5 5 .500 2-2-0 1L Chicago Bears 3 7 .300 0-4-0 3L

Vorschau auf Detroit Lions - Minnesota Vikings