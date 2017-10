4 Jahre! Jags verlängern mit Telvin Smith

NFL RedZone -

Week 8 NFL Panthers @ Buccaneers NFL Chargers @ Patriots (Delayed) NFL Steelers @ Lions NFL Broncos @ Chiefs NFL Bills @ Jets NFL RedZone -

Week 9 NFL Raiders @ Dolphins NFL Lions @ Packers

Die Jacksonville Jaguars bieten aktuell die wohl beste Defense der Liga auf - jetzt einigte sich das Team mit einem Leistungsträger: Linebacker Telvin Smith unterschrieb für vier Jahre.

Jacksonville bestätigte die Einigung mit Smith, laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport erhält der Linebacker eine Vertragsverlängerung um vier Jahre. Die soll bis zu 44 Millionen Dollar wert sein.

Smith ist ein zentraler Bestandteil in der Jaguars-Defense. Gemeinsam mit Myles Jack und Paul Posluszny bildet er ein vielseitiges, flexibles Linebacker-Corps, seine enorme Athletik und Explosivität verhalf ihm zu bereits zwei Interceptions, einem Forced Fumble und einem Touchdown in der laufenden Saison.

"Telvin ist ein wichtiger Bestandteil unserer Defense. Er hat sich diesen zweiten Vertrag verdient", betonte Team-Boss Tom Coughlin in einem Statement. "Wir wollen die Spieler, die diesem Team weiter dabei helfen werden, Spiele zu gewinnen, identifizieren und belohnen. Telvin ist definitiv einer dieser Spieler."

Der einstige Fünftrunden-Pick selbst erklärte: "Ich freue mich sehr darüber, dass ich die Gelegenheit bekomme, meine Karriere in Jacksonville fortzusetzen und bei dem Team zu bleiben, das an mich geglaubt hat, als ich in die Liga kam."