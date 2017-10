O.J. Simpson aus Haft entlassen

NFL Saints -

Der frühere Footballstar O.J. Simpson ist am Wochenende nach neun Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung auf eine Sprecherin des Nevada Department of Corrections. Der 70-Jährige verließ demnach in der Nacht zu Sonntag das Lovelock Correctional Center.

Simpson war 2008 wegen eines bewaffneten Raubüberfalls in einem Hotel in Las Vegas zu einer 33-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Justizausschuss des US-Bundesstaats Nevada entschied Mitte Juli einstimmig, Simpson die restlichen Jahre auf Bewährung zu erlassen.

"Es war fröhlich und schien glücklich zu sein, sein Leben weiterleben zu dürfen", sagte Sprecherin Brooke Keast: "Die Freilassung verlief problemlos. Unsere größte Sorge war die Sicherheit, wir wollten nicht, dass ihm Paparazzi folgen." Kurz nach Mitternacht war Simpson ein freier Mann.

Der ehemalige Weltklasse-Footballer, der später auch als Schauspieler in Hollywood Karriere machte ("Die nackte Kanone"), hatte gemeinsam mit Komplizen zwei Sammler von Fan-Artikeln mit Waffengewalt zur Herausgabe von Devotionalien gezwungen.

Mehr als ein Jahrzehnt davor hatte er im Zentrum eines der umstrittensten Verfahren der jüngeren US-Justizgeschichte gestanden. In dem spektakulären Indizienprozess wurde er 1995 von dem Vorwurf freigesprochen, seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Begleiter ermordet zu haben. Das damalige Urteil spaltet bis heute die US-Öffentlichkeit.