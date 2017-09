Elite-Showdown in Mile High

MLB Live Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NFL Saints -

Week 4 begann mit dem Führungstausch in einer ewigen Rivalität. Doch über ein Duell in London hinaus und mehrere Division-Rivalitäten gibt es weiteres Spektakel zur Genüge. So treffen die Steelers nach der ersten Saisonniederlage auf die Ravens. Tom Brady darf im Superstar-Quarterback-Duell gegen Cam Newton antreten. Die NFC North hat mit den Vikings und den Lions ein weiteres Top-Spiel parat. Das größte Duell des Tages steigt allerdings in Mile High. Hier treffen die Broncos auf die Raiders - und beide haben Grund zur Sorge!



Miami Dolphins (1-1) - New Orleans Saints (1-2) (So., ab 15.30 Uhr live auf DAZN)

Vorschau: "Verrückt und ziemlich cool"

Cleveland Browns (0-3) - Cincinnati Bengals (0-3)

Wiedersehen mit alten Bekannten für Browns' Head Coach Hue Jackson. 2014 und 2015 war er der Offensive Coordinator der Bengals, bevor es im Januar 2016 nach Cleveland ging. Von dem Wissen über Andy Dalton und A.J. Green sollten die Browns deshalb durchaus profitieren können.

Die Bengals haben ihre Offensiv-Probleme fürs erste überwunden. Gegen die Green Bay Packers erzielte man 24 Punkte, nachdem es in den ersten beiden Spielen für insgesamt neun gereicht hatte. Head Coach Marvin Lewis dürfte allerdings trotz der Overtime-Niederlage viel Positives aus dem Spiel gezogen haben. "Wir müssen jetzt auf den Weg kommen", so Lewis. "Das ist ein sehr wichtiges Spiel und wir müssen unsere Situation nun umkehren."

Andy Dalton warf in Lambeau Field die ersten beiden Touchdowns seiner Saison. Gegen die Browns steht er bislang bei einer Bilanz von 9-3. In elf dieser Spiele hat auch A.J. Green mitgewirkt und dabei 52 Catches für über 824 Yards und sechs Touchdowns eingesammelt.

Desweiteren kehrt Vontaze Burfict in die Mannschaft zurück und sollte sofortigen Einfluss auf die Bengals-Defense haben. Der Linebacker wurde in der Preseason für die ersten drei Spiele nach einem Hit mit übertriebener Härte an Chiefs-Fullback Anthony Sherman gesperrt.

Aufseiten der Browns hofft First-Overall-Pick Myles Garrett derweil auf sein Debüt. Donnerstag und Freitag partizipierte der Defensive End nach überstandener Knöchelverletzung erstmals wieder im Training. "Er hat sich gut bewegt", erklärte Coach Jackson in der Pressekonferenz am Freitag. "Aber wir werden uns mit der medizinischen Abteilung zusammen setzen und entscheiden, was das Beste für ihn ist."

Atlanta Falcons (3-0) - Buffalo Bills (2-1)

Ein weiteres Auswärtsspiel und ein weiterer Sieg. Doch wie schon in Chicago war auch das Finish in Detroit eine absolute Nervenangelegenheit und hätte genauso gut in die andere Richtung gehen können. Matt Ryan muss sich gegen die Bills von einer Performance mit drei Interceptions erholen. Und das gegen die einzige Defense, die noch keinen Passing Touchdown zugelassen hat.

"Ihre Defense macht einen guten Job", so Ryan vor dem Spiel. "Die Secondary wirkt sehr stabil und gibt kaum Punkte ab. Sie haben in den ersten drei Wochen wirklich gut gespielt." Ob dies auch im Mercedes-Benz Stadion der Fall sein wird? Die Falcons-Offense belegt ligaweit den fünften Platz in Scoring mit 29 Punkten pro Spiel, während die Bills lediglich 12,3 Punkte zulassen.

Sorgen gibt es derweil um Superstar Julio Jones. Der konnte in dieser Woche aufgrund einer Rückenverletzung nicht Vollgas geben. Buffalo wird sich vielleicht auch deshalb gerade auf den Run um Devonta Freeman konzentrieren. Der hat nämlich schon vier Touchdowns gesammelt und läuft für durchschnittlich 4,4 Yards pro Carry.

In der Bills-Offense mag die vermeintlich stärkste Waffe noch nicht so recht in Gang kommen. LeSean McCoys Runs werden nach durchschnittlich 2,9 Yards gestoppt (2016: 5,4). "Es wird in jeder Woche auf andere Faktoren ankommen", erklärte Tyrod Taylor unter der Woche. "Wir haben bewiesen, ein flexibles Passing Game aufziehen zu können. Die Defenses werden sich darauf einstellen müssen und das wird ihm (McCoy) helfen."

Helfen könnten den Bills unter anderem auch die Verletzungen in der Falcons-D. Vic Beasleys Oberschenkelprobleme werden den Linebacker voraussichtlich zu einer weiteren Pause zwingen. Lineman Courtney Upshaw wird mit einer Knöchelverletzung wohl ebenfalls nicht rechtzeitig fit.

New York Jets (1-2) - Jacksonville Jaguars (2-1)

Zwei der überraschendsten Leistungen am vergangenen Wochenende waren mit Sicherheit die eindeutigen Siege der Jets und Jaguars. Jacksonville dominierte die Ravens beim 44:7-Erfolg, welcher die höchste Punktedifferenz in einem Jaguars-Sieg seit zehn Jahren darstellte. Die Jets schrammten beim 20:6-Sieg um ein Haar am ersten Shutout seit acht Jahren vorbei.

"Jacksonville hat ein sehr talentiertes Team. Ihre Defensive-Front setzt dich ständig unter Druck", weist Jets-Head-Coach Todd Bowles hin. "Sie haben eine athletische Secondary und schnelle Linebacker. Offensiv haben sie ein starkes Running Game und große Receiver." Doch auch Blake Bortles wirkt in der neuen Saison durchaus verbessert. Er steht bei bislang sechs Touchdowns und zwei Interceptions.

Seine Konstanz und die aggressive Jaguars-Secondary um A.J. Bouye und Jaylen Ramsey sind ein wichtiger Grund für die Plus-5-Turnover-Differenz nach dem Saisonstart. "Der ausschlaggebende Faktor bei Blake ist psychologisch. Er weiß, dass wir nur so weit kommen, wie er uns trägt", sagt Tight End Mercedes Lewis, der gegen Baltimore gleich drei der vier Bortles-Touchdown-Pässe fing.

Ein ausschlaggebender Faktor auf Seiten New Yorks war eine sehr ordentliche Defensive-Leistung gegen Miami. Zwei Interceptions durch Terrence Brooks sorgten für das notwendige Momentum. Miamis Run um Jay Ajayi wurde bei 16 Yards in elf Carries gestoppt. Die eigene Offense hingegen konnte auf einem weiteren effizienten Spiel von Josh McCown aufbauen. Nun wird sie aber gegen einen der besten Pass Rushs der Liga auf eine harte Prüfung gestellt.

Minnesota Vikings (2-1) - Detroit Lions (2-1)

Kein Teddy Bridgewater, kein Sam Bradford, kein Problem! Die Vikings rollen auch mit ihrem dritten Quarterback im Depth Chart. Case Keenum wird gegen die Lions zum dritten Mal in Folge spielen und baut auf einer hervorragenden Leistung beim Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers auf.

Unabhängig von ihrem Quarterback hat die Vikings-Offense bislang beeindruckenden Erfolg. Mit 400,3 Yards pro Spiel rangiert man ligaweit auf Platz zwei. Die Offensive Line hat die viertwenigsten Sacks pro Passing Play abgegeben. Dalvin Cook ist für 288 Yards gelaufen und somit zweiterfolgreichster Running Back. Und die Receiver Adam Thielen (299) und Stefon Diggs (293) stehen auf Platz zwei und drei in der Kategorie Receiving Yards.

"Sie gehen Risiko. Sie werfen den Ball das Feld hinunter und geben ihren Jungs die Chance auf Big Plays", beobachtete Lions-Safety Glover Quin. "In der Vergangenheit haben sie viel auf kurze Pässe gesetzt. Jetzt werfen sie weit und machen Plays. Wir erwarten, dass sie das so weiter machen."

Eigentlich stehen die Lions selbst für eine Big-Play-Offense. Doch in dieser Saison liegt der Fokus auf der Effizienz, ohne dabei Heldentaten von Matthew Stafford zu erzwingen. Das Ganze wird von einer sehr soliden Defense getragen. Mit sieben Interceptions ist Detroits Defense die zweitbeste im Bereich Takeaways.

"Sie machen einen guten Job darin, Druck auf den Quarterback aufzubauen", erklärt Lions-Coach Mike Zimmer. "Sie spielen enge Coverage. Sie sind gut gecoached, was Schemes betrifft, bauen auf einem guten Fundament auf und sind immer in der Nähe des Balles. Deshalb erzwingen sie viele Turnover." Die Divison-Duelle in der letzten Saison gingen beide an Detroit, allerdings in Summe nur mit neun Punkten Unterschied. Am Sonntag droht den Lions allerdings der Ausfall von Defensive End Ezekiel Ansah.

