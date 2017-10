Hightower an Schulter verletzt

NFL Dolphins @ Ravens NFL RedZone -

Die New England Patriots müssen am Sonntag im Spiel gegen die Los Angeles Chargers auf Linebacker Dont'a Hightower verzichten. Der 27-Jährige laboriert an einer Schulterverletzung, die ein Antreten in Week 8 nicht zulässt.

Wie NFL-Network-Insider Ian Rapoport berichtet, evaluiert das Team derzeit, wie lange Hightower ausfallen wird. Die aktuelle Verletzung ist nicht die erste, mit der Hightower heuer zu kämpfen hat.

Im Auftaktspiel zur Regular Season gegen die Kansas City Chiefs zerrte sich der Mann aus Tennessee das Innenband im Knie, weshalb er die Spiele gegen die New Orleans Saints und Houston Texans in Week 2 und 3 verpasste.

Hightower spielt seine sechste Saison in der NFL und gewann mit den Patriots bereits zwei Mal die Super Bowl. Zudem war er in der vergangenen Saison zum ersten Mal für die Pro Bowl nominiert.

Indessen teilten die Patriots am Mittwoch mit, Linebacker Trevor Reilly vom Practise Squad in ihren Kader aufgenommen zu haben. Harvey Langi, der bereits zu einem Einsatz gegen die Saints kam, rutschte dafür auf die Reserveliste der Patriots.