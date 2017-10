Browns: Saisonaus für Joe Thomas

NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics MLB Astros @ Dodgers (Spiel 1) NBA Pacers @ Thunder MLB Astros @ Dodgers (Spiel 2) NBA Celtics @ Bucks NFL Dolphins @ Ravens NHL Stars @ Oilers NBA Thunder @ Timberwolves MLB Dodgers @ Astros (Spiel 3) NBA Cavaliers @ Pelicans MLB Dodgers @ Astros (Spiel 4) NFL RedZone -

Für die Cleveland Browns ist es schon jetzt wieder ein chaotisches Jahr - und das erlitt am Sonntag einen zusätzlichen herben Rückschlag: Für Offensive Tackle Joe Thomas ist die Saison verletzungsbedingt beendet.

Wie das Team am Montag verkündete, hat die Untersuchung ergeben, dass sich Thomas einen Trizepsriss zugezogen hat. Cleveland setzte den Tackle prompt auf die Injured-Reserve-Liste, die Rede ist laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport von einer Zwangspause von bis zu sieben Monaten.

Thomas selbst erklärte am Montag, dass er sich am Dienstag operieren lassen will. Dabei adressierte der 32-Jährige auch offen seine Überlegungen über ein mögliches Karriereende: "Ob ich jetzt Schluss mache? Ich weiß es nicht. Noch ist es zu früh, um eine Entscheidung zu treffen."

Über die vergangenen Jahre war Thomas in einem meist desolaten, sich permanent im Umbruch befindenden Browns-Team der Fels in der Brandung. Der Left Tackle hatte dabei einen unglaublichen Rekord aufgestellt, indem er 10.363 Snaps in Folge absolvierte.

Diese Serie endete gegen die Tennessee Titans am Sonntag und ohne Thomas wird Clevelands ohnehin wildes Quarterback-Karussell noch größere Schwierigkeiten bekommen.