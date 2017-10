Spiel ohne Regeln

MLB Yankees @ Astros (Spiel 7) NBA Warriors @ Grizzlies NFL Ravens @ Vikings NFL RedZone -

This league is up for grabs! Es ist eine der kuriosesten Saisons seit Jahren, bei der Favoriten reihenweise hinter den Erwartungen zurück bleiben. In Week 7 muss Green Bay das Leben ohne Aaron Rodgers lernen. Für die Packers geht es gegen die formstarken Saints. In London will ein Veteranen-Trio das Ram'sche Offensiv-Spektakel übertrumpfen. Die Cowboys dürfen nochmal mit Elliott ran. Die Giants hoffen gegen die Seahawks auf die nächste Sensation und die Broncos suchen nach einer Antwort auf die Blamage aus der Vorwoche. Die Redzone läuft wie gewohnt live auf DAZN!

Teams in der Bye-Week: Lions, Texans

Buffalo Bills (3-2) - Tampa Bay Buccaneers (2-3) (Sonntag, ab 19 Uhr)

Vor der Saison waren die Bucs noch für Viele absolute Playoff-Anwärter. Nach Hard Knocks, Hurricane Irma und schlampigen Leistungen in den vergangenen Wochen zählt das Team von Dirk Koetter derzeit aber nur zum unteren Viertel der Liga. "Wir machen Dinge, die schlechte Football-Teams machen. Im Moment sind wir ein schlechtes Football-Team", resümierte Koetter die Situation der Kanoniere.

Bei der Niederlage gegen die Cardinals verletzte sich dann auch noch Jameis Winston an der Schulter. Der verfolgte dann von der Seitenlinie, wie Ryan Fitzpatrick (290 YDS, 3TD, 2INT) zum Comeback nach einem zwischenzeitlichen 0:31-Rückstand ansetzte. Winston trainierte unter der Woche limitiert, wird aber aller Voraussicht nach starten.

Zumindest auf der bislang miserabel performenden defensiven Seite lichtet sich das Lazarett weiter. Linebacker Kwon Alexander kehrt nach einer Oberschenkelverletzung zurück, die ihn die letzten vier Spiele vom Feld ferngehalten hat. Ohne Alexander konnten die Bucs seit 2015 nur eines von acht Spielen gewinnen.

Die Bills hingegen kommen von einer zweiwöchigen Erholungspause und schielen weiterhin auf die Führung in der AFC East. Die bislang beste Defense der Liga (5 Spiele, 74 erlaubte Punkte) könnte vom direkten Duell der Jets und Dolphins sowie der schwierigen Aufgabe der Patriots gegen die Falcons profitieren.

Sorgen macht derweil das Running-Game. LeSean McCoy läuft bislang für nur 3,2 Yards pro Versuch und hat noch keinen Touchdown erzielt. Tyrod Taylor lief in den letzten beiden Saison für durchschnittlich 570 Yards. In dieser sind es nach fünf Spielen lediglich 121.

Chicago Bears (2-4) - Carolina Panthers (4-2) (Sonntag, ab 19 Uhr)

Auch in der dritten Saison in Folge bleibt Luke Kuechly nicht von einer Gehirnerschütterung verschont. Der Linebacker verletzte sich bei der Niederlage gegen die Eagles vor über einer Woche und stellt die Panthers vor größere Probleme mit dem Running-Game der Bears.

Chicago, getragen von Jordan Howard (495 YDS, 4TD), hat das aktuell erfolgreichste Rushing-Game der NFC (136 YDS/Spiel) und das ligaweit drittbeste. Hier wartet gegen die viertbeste Defense der Liga (280 Yards/Spiel) das Schlüsselduell des Spiels.

Auf der offensiven Seite hängt einmal mehr vieles von Cam Newton ab. Die Leistungskurve des ehemaligen MVPs (1.476 YDS, 9TD, 8INT) zeigte vor dem schwierigen Spiel gegen die Eagles steil nach oben. Philly allerdings stellte eine zu große Bürde dar.

Cam muss für die Panthers vieles im schwachen Running Game wettmachen. Jonathan Stewart lief bislang für lediglich 247 Yards und steht noch ohne Touchdown da. Newton seinerseits lief für 161 Yards bei drei Touchdowns. Diese Quarterback-Werte im Running Game werden nur von Deshaun Watson übertroffen (202YDS, 2TD).

Cleveland Browns (0-6) - Tennessee Titans (3-3) (Sonntag, ab 19 Uhr)

Mit der Rückkehr von Marcus Mariota stehen die Titans nach schwachen Vorwochen plötzlich wieder vor der Division-Führung. Dabei profitieren sie nach dem Sieg gegen die Colts vom nächsten Gegner, der dem Rehabilitationsprozess vom jungen Quarterback entgegenkommt.

Die Browns spielen weiterhin für nichts weiter als den ersten Pick und maximal gegen die größer werdende 0-16-Wolke, die über Ohio bereits durchaus präsent ist. Dabei verwundert Coach Hue Jackson mit der nächsten Umstellung auf Quarterback.

DeShone Kizer (9INT, 2FUM) verlor noch vor Week 6 seinen Starter-Job an Kevin Hogan (3INT). Nur eine Woche später rudert Jackson nun wieder zurück. Kizer soll es doch wieder richten. Auf der Suche nach Qualität wird man in diesem Spiel sicher an anderer Stelle fündig.

In erster Linie scheint sich nämlich ein interessantes Duell zwischen dem Titans' Run-Game und der Browns' Run-D anzubahnen. DeMarco Murray und Derrick Henry produzierten bislang 313 und 318 Rushing Yards. Mit 132 Yards auf dem Boden pro Spiel läuft Tennessee mit dem sechstbesten Wert der Liga. Den sechstbesten Wert der Liga hat auch die Browns' Run-D.

Green Bay Packers (4-2) - New Orleans Saints (3-2) (Sonntag, ab 19 Uhr)

Alle Lichter auf Brett Hundley! Nachdem sich Aaron Rodgers im Spiel gegen die Vikings das Schlüsselbein gebrochen hat, kommt Hundley im dritten Jahr als Vertreter des zweimaligen MVPs nun zu seinem ersten Starter-Einsatz. Soll dieser allerdings erfolgreicher ablaufen als die Schnupperstunde in Minnesota, so muss Hundley an ein paar Stellschrauben drehen.

Bei der 10:23-Niederlage warf er drei Interceptions bei einem Passer-Rating von 40,9. Nie verzeichnete ein Quarterback mit mindestens 40 Passversuchen in einem Spiel ein schlechteres. "Ich denke, es war ein verschleierter Segen, so lange von Nummer 12 lernen zu dürfen. Seit drei Jahren bereite ich mich jede Woche vor. Deshalb fühle ich mich bereit", erklärte Hundley.

Gegen die Vikings spielte Hundley im Schlussviertel hinter einer Line, die ohne drei Starter agierte. Zumindest die Rückkehr von David Bakhtiari und Bryan Bulaga steht in Aussicht. Für Left Guard Lane Taylor kommt das Spiel vermutlich noch zu früh.

Von Quarterback-Problemen wissen die Saints nicht allzu viel. Drew Brees spielt eine weitere Top-Saison und warf bei 68,9 Prozent erfolgreicher Pässe für zehn Touchdowns und ein QB-Rating von 103,2. In sechs Spielen gegen die Packers hat Brees außerdem immer für über 300 Yards geworfen.

Und nicht nur das muss den Packers Angst machen. Auch New Orleans' Defense ist auf einem absoluten Leistungshoch. Defensive End Cam Jordan hat bereits fünf Sacks auf dem Konto und die mit frühen Picks gespickte Secondary findet sich immer besser zurecht. Die Saints haben über ihre drei-Spiele-Siegesserie ein Passer-Rating von 56,7 zugelassen.

