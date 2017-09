Peterson: "Will die Vikings bestrafen"

MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee -

Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins @ Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State MLB Tigers @ Blue Jays NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys MLB Orioles @ Blue Jays NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Oakland A's @ Red Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Twins MLB Cardinals @ Cubs MLB Brewers @ Marlins MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Nationals MLB Orioles @ Yankees MLB Brewers @ Marlins MLB Blue Jays @ Twins

Für Adrian Peterson steht direkt in Week 1 eine emotionale Rückkehr an: Der Running Back wechselte nach seinem Abschied von den Minnesota Vikings zu den New Orleans Saints - und hält sich vor dem Duell mit den Ex-Kollegen nicht zurück.

"Ich sehe es so: Wir beginnen die Saison in Minnesota, und wir werden sie dort beenden", erklärte Peterson im Gespräch mit dem Minneapolis Star Tribune mit Blick auf den diesjährigen Super Bowl in Minnesota. "Natürlich will ich sie bestrafen. Ich will jeden bestrafen, gegen den wir spielen, aber jetzt nach Minnesota zurückzugehen und gegen die Vikings zu spielen? Ja, ich will sie bestrafen."

Peterson war über Jahre das Gesicht und das Herz der Vikings-Offense, nach zehn Jahren trennte sich das Team von dem inzwischen 32-Jährigen. Der Running Back hatte 2016 verletzungsbedingt nur drei Spiele bestritten, in New Orleans teilt er sich jetzt das Backfield mit Mark Ingram und Rookie Alvin Kamara.

In Minnesota schwärmen die Verantwortlichen derweil von ihrem Rookie-Back, Dalvin Cook, der aufgrund seiner Vielseitigkeit und den Möglichkeiten im Passing Game schon jetzt als besserer Scheme-Fit gesehen wird. "Wenn sie das so sehen", antwortete Peterson und fügte hinzu: "Teams haben unterschiedliche Offensiv-Schemes. Die Saints sind ein dominantes Passing-Team, aber sie wollen ausbalancierter agieren. Deshalb wurde ich verpflichtet. Ich weiß, wozu ich in der Lage bin."