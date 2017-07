Casey verlängert bei den Titans

MLB Yankees -

Rays MLB Dodgers -

Giants MLB Mariners -

Mets MLB Tigers -

Astros MLB Yankees -

Rays MLB Tigers -

Astros MLB Brewers -

Cubs MLB Rangers -

Orioles MLB Marlins -

Nationals MLB Red Sox -

Indians MLB Astros -

Rays MLB Blue Jays @ White Sox MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers at Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins

Die Tennessee Titans haben sich mit Defensive Tackle Jurrell Casey auf eine Vertragsverlängerung über vier Jahre geeinigt. Das berichtet Ian Rapoport vom NFL Network.

Caseys Verlängerung hat einen Wert von 60,4 Millionen Dollar, von denen 40 Millionen garantiert sind. Der bisherige Vertrag des 27-Jährigen wäre am Ende der kommenden Spielzeit ausgelaufen. Casey war ein Drittrundenpick der Titans im Draft 2011 und sammelte seither 33 Sacks in der NFL.

"Es ist sehr selten, dass wir in diesem Business so früh eine Verlängerung machen", so Titans-General-Manager Jon Robinson auf der offiziellen Website des Teams: "Aber Jurrell ist ein einzigartiger Spieler, da er hier gedraftet wurde. Und er hat schon mal eine Verlängerung mit diesem Team unterschrieben. Er ist herausragend in der Gesellschaft und war schon diverse Male im Pro Bowl. Wir sind froh, ihn noch über viele Jahre bei den Titans zu haben."

Gemäß Pro Football Focus war Casey der zehntbeste Defensive Tackle der Saison 2016.