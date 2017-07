Nach Verletzung: Cards holen Williams

MLB Marlins -

Nationals MLB Red Sox -

Indians MLB Astros -

Rays MLB Blue Jays @ White Sox MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers at Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Cubs at Diamondbacks MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Angels at Mariners MLB Padres at Dodgers MLB Rockies at Marlins MLB Padres at Dodgers MLB Angels at Mariners

Die Arizona Cardinals haben auf erneute Probleme im Cornerback-Corps reagiert: Nachdem sich der deutlich aufstrebende Ronald Zamort einen Kreuzbandriss zugezogen hat, verpflichtete Arizona am späten Sonntagabend Tramon Williams.

Zamort hatte zuletzt Vorjahres-Drittrunden-Pick Brandon Williams im internen Duell überholt und den Starting-Cornerback-Platz in Abwesenheit des angeschlagenen Justin Bethel übernommen. Ein Kreuzbandriss beendete Zamorts vielversprechende Saisonvorbereitung am Wochenende allerdings jäh - wie erwartet schlug Arizona schnell auf dem Free-Agency-Markt zu.

Sowohl Tramon Williams als auch Brandon Flowers hatten zuletzt bei den Cardinals vorspielen dürfen - letztlich einigte sich das Team mit Williams, der jetzt eine ernsthafte Chance hat, schnell zum Starter aufzusteigen.

Die Cardinals spielen eine der aggressivsten Defenses in der NFL: Bei First Down wurde im Vorjahr in 41 Prozent der Fälle geblitzt (Liga-Schnitt: 27 Prozent), Arizona setzt auf Safety- und Linebacker-Blitze aus verschiedensten Richtungen. Das allerdings setzt die Cornerbacks stark unter Druck, weshalb die Cardinals seit Jahren nach einer vernünftigen Option gegenüber von All-Pro Patrick Peterson suchen.

Williams absolvierte in der Vorsaison noch zwölf Spiele für die Browns, von 2007 bis 2014 spielte der 34-Jährige für die Green Bay Packers.