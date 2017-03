Medien: Patriots entlassen Vollmer

Freitag, 03.03.2017

Informationen von NFL-Network-Insider Ian Rapoport zufolge werden die Patriots Vollmer zeitnah entlassen. Ursprünglich wäre der Vertrag des Tackles ohnehin ausgelaufen, doch weil er die komplette Saison verletzt auf der PUP-Liste ("physically unable to perform") verbracht hatte, würde sich sein letztes Vertragsjahr eigentlich 2017 wiederholen.

Vollmer etablierte sich zwischen 2010 und 2014 als einer der besten Right Tackles in der NFL, seinen Platz bei den Patriots übernahm während der einjährigen Abwesenheit Marcus Cannon. Der steigerte sich dabei so dramatisch, dass New England noch während der vergangenen Saison mit Cannon verlängerte, was schnell Fragen über die Zukunft von Vollmer aufwarf.

Diese Fragen betreffen inzwischen Vollmers komplette NFL-Zukunft. Der 32-Jährige soll laut Rapoport aufgrund seiner anhaltenden Hüftprobleme mit dem Gedanken ans Karriereende spielen.

