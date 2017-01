Hard Knocks: 8 Teams im Rennen

Donnerstag, 05.01.2017

Dabei gibt es seit 2013 klare Vorgaben, wer von der Liga nicht für die Show verpflichtet werden kann: Teams, die einen neuen Head Coach verpflichten (San Francisco, Buffalo, Denver, San Diego, Jacksonville und Los Angeles) und Teams, die in den letzten zwei Jahren in den Playoffs waren (Oakland, Houston, Miami, Pittsburgh, Kansas City, New England, Detroit, Seattle, die Giants, Green Bay, Atlanta, Dallas, Washington, Minnesota, Cincinnati, Arizona, Carolina und Denver) sind zumindest zunächst einmal außen vor.

Ebenfalls von der Verpflichtung befreit sind die Teams, die in den letzten zehn Jahren eine "Hard-Knocks"-Staffel absolviert haben. Das wären Kansas City, Dallas, Cincinnati (zwei Mal), die Jets, Miami, Atlanta, Houston und L.A.

Somit bleiben nur acht Franchises übrig, die 2017 von der Liga verpflichtet werden können: Die Bears, die Buccaneers, die Browns, die Colts, die Eagles, die Ravens, die Saints und die Titans. Freiwillig melden dagegen kann sich jedes Team.

