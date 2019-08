NBA News: Nächste Abfuhr für Team USA - Marvin Bagley zieht sich zurück

Der Kandidatenkreis des US-Teams für die anstehende Basketball-WM ist am Sonntag ungewollt noch etwas kleiner geworden. Marvin Bagley von den Sacramento Kings hat den Trainerstab um Gregg Popovich darüber informiert, dass er Team USA nicht mehr zur Verfügung steht.

Bisher gibt es keinen Ersatz für Bagley, es ist also davon auszugehen, dass Popovich und Co. nun aus den verbleibenden 16 Spielern ihren Zwölfer-Kader auswählen werden. Am Dienstag beginnt in El Segundo, Kalifornien die zweite Woche des Training Camps.

Bagley hatte in der ersten Woche in Las Vegas eigentlich überzeugt. Der Sophomore startete im Select Team, wurde aber im Lauf der Woche genau wie Kings-Teamkollege De'Aaron Fox ins erste Team befördert. Ihm wurden gute Chancen eingeräumt, es in den finalen WM-Kader zu schaffen.

Team USA: Nach Bagley-Absage - Diese 16 Spieler hat Gregg Popovich noch zur Auswahl © getty 1/18 Da waren es nur noch 16. Team USA nimmt Formen an. Wie der Verband am Freitagabend bekanntgab, kommen nur noch 17 Spieler für die WM in China in Frage. Nun hat sich einer von ihnen selbst abgemeldet. © getty 2/18 Marvin Bagley wird Popovich & Co. nicht zur Verfügung stehen, wie in der Nacht auf Montag bekannt wurde. Der Big will sich auf die anstehende Saison mit den Kings konzentrieren. © getty 3/18 Harrison Barnes (Small Forward), Sacramento Kings - Stats 2018/19: 16,4 Punkte, 4,7 Rebounds, 1,5 Assists bei 42 Prozent FG (77 Spiele) © getty 4/18 Jaylen Brown (Guard/Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 13 Punkte, 4,2 Rebounds bei 46,5 Prozent FG (74 Spiele) © getty 5/18 De'Aaron Fox (Point Guard), Sacramento Kings - Stats 2018/19: 17,3 Punkte, 7,3 Assists bei 45,8 Prozent FG (81 Spiele). © getty 6/18 Joe Harris (Shooting Guard), Brooklyn Nets - Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 3,8 Rebounds bei 47,4 Prozent 3FG (76 Spiele). © getty 7/18 Kyle Kuzma (Forward), Los Angeles Lakers - Stats 2018/19: 18,7 Punkte, 5,5 Rebounds, 2,5 Assists bei 45,6 Prozent FG (70 Spiele) © getty 8/18 Brook Lopez (Center), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 12,5 Punkte, 4,9 Rebounds, 1,2 Assists bei 45,2 Prozent FG (81 Spiele) © getty 9/18 Kyle Lowry (Point Guard), Toronto Raptors - Stats 2018/19: 14,2 Punkte, 4,8 Rebounds, 8,7 Assists bei 41,1 Prozent FG (65 Spiele) © getty 10/18 Khris Middleton (Forward/Guard), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 18,3 Punkte, 6 Rebounds, 4,3 Assists bei 44,1 Prozent FG (77 Spiele) © getty 11/18 Donovan Mitchell (Shooting Guard), Utah Jazz - Stats 2018/19: 23,8 Punkte, 4,1 Rebounds, 4,2 Assists bei 43,2 Prozent FG (77 Spiele) © getty 12/18 Mason Plumlee (Center), Denver Nuggets - Stats 2018/19: 7,8 Punkte, 6,4 Rebounds bei 59,3 Prozent FG (82 Spiele) © getty 13/18 Marcus Smart (Point Guard), Boston Celtics - Stats 2018/19: 8,9 Punkte, 4,0 Assists bei 42,2 Prozent FG (80 Spiele). © getty 14/18 Jayson Tatum (Small Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 15,7 Punkte, 6 Rebounds, 2,1 Assists bei 45 Prozent FG (79 Spiele) © getty 15/18 P.J. Tucker (Forward) - Houston Rockets, Stats 2018/19: 7,3 Punkte, 5,8 Rebounds, 1,2 Assists bei 39,6 Prozent FG (82 Spiele) © getty 16/18 Myles Turner (Center), Indiana Pacers - Stats 2018/19: 13,3 Punkte, 7,2 Rebounds, 1,6 Assists bei 48,7 Prozent FG (74 Spiele) © getty 17/18 Kemba Walker (Point Guard), Charlotte Hornets - Stats 2018/19: 25,6 Punkte, 4,4 Rebounds, 5,9 Assists bei 43,4 Prozent FG (82 Spiele) © getty 18/18 Derrick White (Guard), San Antonio Spurs - Stats 2018/19: 9,9 Punkte, 5,0 Assists bei 47,6 Prozent FG (65 Spiele).

Ein offizielles Statement des 20-Jährigen zur Absage gibt es nicht, Marc Stein (New York Times) zufolge will sich Bagley jedoch auf die kommende Saison mit den Kings konzentrieren. In seinem Debütjahr hatte der Nr.2-Pick von 2018 14,9 Punkte und 7,6 Rebounds für Sacramento aufgelegt.