Team USA, News und Gerüchte: Jayson Tatum und Kemba Walker glänzen bei öffentlichem Trainingsspiel

Jayson Tatum und Kemba Walker haben Team Blue bei einem öffentlichen Testspiel von Team USA zum Sieg gegen Team White geführt. Die beiden Spieler der Boston Celtics waren die besten Scorer für das blaue Team. Walker sprach im Anschluss über seine Ziele mit der Nationalmannschaft.

Bei einem öffentlichen Testspiel von Team USA hat das Team Blue angeführt von Jayson Tatum (17) und Kemba Walker (14) Team White mit 97:78 in Las Vegas geschlagen. Im blauen Team standen vornehmlich die Spieler, die für die WM in Frage kommen, während das weiße Team fast ausschließlich aus Spielern vom Select Team gespeist wurden. Für das weiße Team waren Derrick White und John Collins die besten Scorer.

Für das blaue Team dominierten insbesondere die Guards Walker, Donovan Mitchell und auch De'Aaron Fox, der erst kürzlich aus dem Select Team befördert worden war.

Team USA: Blue Team

Spieler Team Minuten Punkte FG Rebounds Assists Jaylen Brown Celtics 11 2 0/1 1 0 Khris Middleton Bucks 21 9 4/8 3 2 Myles Turner Pacers 10 5 2/2 2 0 Donovan Mitchell Jazz 17 8 3/7 2 4 Kemba Walker Celtics 16 14 6/11 1 4 De'Aaron Fox Kings 15 12 6/9 3 3 Kyle Kuzma Lakers 10 7 3/4 4 1 Jayson Tatum Celtics 16 17 6/8 4 1 Brook Lopez Bucks 10 2 1/2 1 2 Joe Harris Nets 20 5 2/4 2 1 Harrison Barnes Kings 14 5 1/2 4 1 Mason Plumlee Nuggets 9 0 0/1 5 1 P.J. Tucker Rockets 9 3 1/1 3 1 Bam Adebayo Heat 11 3 1/1 2 1 Thaddeus Young Bulls 11 5 2/6 0 1

Team USA: Team White, Boxscore

Für das weiße Team fehlten Trae Young (Atlanta Hawks) und Mitchell Robinson (New York Knicks) verletzt.

Spieler Team Minuten Punkte FG Rebounds Assists Jaren Jackson Jr. Grizzlies 20 8 2/6 2 0 Marvin Bagley III Kings 17 8 3/11 3 0 Jonathan Isaac Magic 20 11 3/10 5 2 Mikal Bridges Suns 20 4 1/2 4 2 Jalen Brunson Mavs 24 8 3/11 6 2 Pat Connaugthon Bucks 18 7 3/8 4 0 Jarrett Allen Nets 20 5 1/4 2 0 John Collins Hawks 20 12 6/13 8 0 Derrick White Spurs 24 12 4/13 3 8 Torrey Craig Nuggets 17 3 1/5 8 0

Kemba Walker adelt Coach Gregg Popovich

Nach zahlreichen Absagen ist Kemba Walker der vielleicht größte Star von Team USA in diesem Sommer. Der frühere Guard der Charlotte Hornets hat dabei nur ein bescheidenes Ziel, nämlich den Gewinn einer Medaille. "Wir schauen zunächst einmal nur von Training zu Training, von Spiel zu Spiel", beteuerte Walker gegenüber Kristen Ledlow von NBA.tv.

"Ich will jeden Tag besser werden und bislang macht das richtig Spaß", gab der Neuzugang der Boston Celtics weiter an. Schon vor dem Spiel hatte sich Walker den Medien gestellt und dort über die Gründe für seine Zusage gesprochen, wobei gerade Coach Gregg Popovich ein wichtiger Faktor war.

"Ich wollte unbedingt für Pop spielen, aber ich wäre auch so bereit gewesen", sagte Walker. "Pop ist eine Legende und mein früherer Coach in Charlotte, James Borrego, der für Pop in San Antonio gearbeitet hat, erzählte mir so viele gute Dinge von ihm. Für mich ist es eine Ehre für Pop zu spielen."

Kyle Lowry über Führungsrolle bei Team USA

Mit 33 Jahren ist Kyle Lowry von den Toronto Raptors nach P.J. Tucker (34) der älteste Spieler im vorläufigen Kader von Team USA, weswegen der Guard vor allem die Rolle des Mentors einnehmen könnte, wie der amtierende NBA-Champion auch selbst zugab. "Ich bin glaube ich hier, um dieses Team anzuführen", sagte Lowry zu Ledlow.

"2016 gewann ich mit Team USA Gold, diesen Sommer wurde ich NBA-Champion", fasste Lowry seine Auszeichnungen weiter zusammen. "Ich weiß, was es heißt, bodenständig zu bleiben, egal wie schwierig die Situation ist. Ich strahle eine gewisse Ruhe aus und das ist die Sache, die ich dem Team jederzeit geben kann."