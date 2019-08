Los Angeles Lakers, News und Gerüchte: Anthony Davis tönt: "Mit Kawhi Leonard hätten sie uns den Titel geben können"

Anthony Davis glaubt, dass die Los Angeles Lakers mit Kawhi Leonard sicher den Titel gewonnen hätten. LeBron James wird dagegen nun doch nicht auf Point Guard in der kommenden Saison spielen.

Anthony Davis: "Mit Kawhi hätten Lakers Titel sicher"

Profitieren könnte davon auch Anthony Davis, der kürzlich bei Jimmy Kimmel zu Gast war. Dort erklärte der Big noch einmal seinen Trade und betonte noch einmal, dass die Lakers von Beginn an ganz oben auf seiner Wunschliste stand.

"Ich hatte noch die Chance, für eine Top-Organisation wie die Lakers zu spielen. Auch mit einem Hall of Famer wie LeBron stand ich noch nie zusammen auf dem Feld", sagte Davis. "Ich musste gar nicht lange überlegen, die Lakers standen ganz oben auf meiner Liste."

Dass hingegen Kawhi Leonard sich nicht für die Lakers entschied und lieber für die Clippers auf Ringjagd geht, stört die Braue dagegen nicht. "Sie hätten uns sonst gleich den Titel geben können", tönte Davis, wenn Leonard ebenfalls zu den Lakers gegangen wäre. Stattdessen glaubt der mehrfache All-Star nun, dass es einen spannenden Kampf zwischen den beiden Stadt-Rivalen geben könnte.

NBA: Die Kader der Los Angeles Lakers und L.A. Clippers im Vergleich © getty 1/31 Das Epizentrum der NBA liegt in der kommenden Saison in Los Angeles. SPOX stellt die beiden Kader der Titelanwärter Lakers und Clippers vor. © getty 2/31 LOS ANGELES LAKERS - POINT GUARD: Quinn Cook, Alter: 26, Gehalt: 2,9 Millionen Dollar - Stats 2018/19 (Warriors, 74 Spiele): 14,3 Minuten, 6,9 Punkte, 1,6 Assists, 40,5 Prozent 3P. © getty 3/31 Rajon Rondo, Alter: 33, Gehalt: 2,6 Mio. - Stats 2018/19 (46 Spiele): 29,8 Minuten, 9,2 Punkte, 5,3 Rebounds, 8,0 Assists, 40,5 Prozent FG. © getty 4/31 Alex Caruso, Alter: 25, Gehalt: ca. 2,6 Mio. - Stats 2018/19 (25 Spiele): 21,2 Minuten, 9,2 Punkte, 3,1 Assists, 44,5 Prozent FG. © getty 5/31 SHOOTING GUARD: Danny Green, Alter: 32, Gehalt: 14,6 Mio. - Stats 2018/19 (Raptors, 80 Spiele): 27,7 Minuten, 10,3 Punkte, 4,0 Rebounds, 45,5 Prozent 3P. © getty 6/31 Kentavious Caldwell-Pope, Alter: 26, Gehalt: 7,7 Mio. - Stats 2018/19 (82 Spiele): 24,8 Minuten, 11,4 Punkte, 2,9 Rebounds, 43,0 Prozent FG. © getty 7/31 Troy Daniels, Alter: 27, Gehalt: 1,6 Mio. - Stats 2018/19 (Suns, 51 Spiele): 14,9 Minuten, 6,2 Punkte, 1,4 Rebounds, 38,1 Prozent 3P. © getty 8/31 FORWARDS: LeBron James, Alter: 34, Gehalt: 37,4 Mio. - Stats 2018/19 (55 Spiele): 35,2 Minuten. 27,4 Punkte, 8,5 Rebounds, 8,3 Assists, 51,0 Prozent FG. © getty 9/31 Jared Dudley, Alter: 33, Gehalt: 1,6 Mio. - Stats 2018/19 (Nets, 59 Spiele): 20,7 Minuten, 4,9 Punkte, 2,6 Rebounds, 35,1 Prozent 3P. © getty 10/31 Anthony Davis, Alter: 26, Gehalt: 27,1 Mio. - Stats 2018/19 (Pelicans, 56 Spiele): 33,0 Minuten, 25,9 Punkte, 12,0 Rebounds, 3,9 Assists, 51,7 Prozent FG. © getty 11/31 Kyle Kuzma, Alter: 23, Gehalt: 2,0 Mio. - Stats 2018/19 (70 Spiele): 33,1 Minuten, 18,7 Punkte, 5,5 Rebounds, 45,6 Prozent FG. © getty 12/31 Johnathan Williams (ist noch Restricted Free Agent), Alter: 24, Gehalt: ? - Stats 2018/19 (24 Spiele): 15,5 Minuten, 6,5 Punkte, 4,1 Rebounds, 59,1 Prozent FG. © getty 13/31 CENTER: JaVale McGee, Alter: 31, Gehalt: 3,9 Mio., Stats 2018/19 (75 Spiele): 22,3 Minuten, 12,0 Punkte, 7,5 Rebounds, 62,4 Prozent FG. © getty 14/31 DeMarcus Cousins, Alter: 28, Gehalt: 3,5 Mio., Stats 2018/19 (Warriors, 30 Spiele): 25,7 Minuten, 16,3 Punkte, 8,2 Rebounds, 3,6 Assists, 48,0 Prozent FG. © getty 15/31 Des Weiteren halten die Lakers die Rechte an ihrem Zweitrundenpick Talen Horton-Tucker. Ob der Shooting Guard mit einem Vertrag ausgestattet wird, ist aber noch nicht klar. © getty 16/31 L.A. CLIPPERS: POINT GUARD: Patrick Beverley, Alter: 30, Gehalt: 12,3 Mio. - Stats 2018/19 (78 Spiele): 27,4 Minuten, 7,6 Punkte, 5,0 Rebounds, 39,7 Prozent 3P. © getty 17/31 Landry Shamet, Alter: 22, Gehalt: 2,0 Mio. - Stats 2018/19 (Sixers/Clippers, 79 Spiele): 22,8 Minuten, 9,1 Punkte, 1,5 Assists, 42,2 Prozent 3P. © getty 18/31 SHOOTING GUARD: Lou Williams, Alter: 32, Gehalt: 8,0 Mio. - Stats 2018/19 (75 Spiele):26,6 Minuten, 20,0 Punkte, 5,4 Assists, 42,5 Prozent FG. © getty 19/31 Jerome Robinson, Alter: 22, Gehalt: 3,6 Mio. - Stats 2018/19 (33 Spiele): 9,7 Minuten, 3,4 Punkte, 40 Prozent FG. © getty 20/31 Rodney McGruder, Alter: 28, Gehalt: 4,6 Mio. - Stats 2018/19 (Heat, 66 Spiele): 23,5 Minuten, 7,6 Punkte, 3,6 Rebounds, 40,3 Prozent FG. © getty 21/31 FORWARDS: Paul George, Alter: 29, Gehalt: 33,0 Mio. - Stats 2018/19 (Thunder, 77 Spiele): 36,9 Minuten, 28,0 Punkte, 8,2 Rebounds, 4,1 Assists, 2,2 Steals, 38,6 Prozent 3P. © getty 22/31 Kawhi Leonard, Alter: 28, Gehalt: 32,7 Mio. - Stats 2018/19 (Raptors, 60 Spiele): 34,0 Minuten, 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 1,8 Steals, 49,6 Prozent FG. © getty 23/31 Maurice Harkless, Alter: 26, Gehalt:11,0 Mio. - Stats 2018/19 (Blazers, 60 Spiele): 23,6 Minuten, 7,7 Punkte, 4,5 Rebounds, 48,7 Prozent FG. © getty 24/31 JaMychal Green, Alter: 29, Gehalt: 5 Mio. Dollar - Stats 2018/19 (Grizzlies/Clippers, 65 Spiele): 21,1 Minuten, 9,4 Punkte, 6,3 Rebounds, 48,3 Prozent FG © getty 25/31 CENTER: Montrezl Harrell, Alter: 25, Gehalt: 6,0 Mio. - Stats 2018/19 (82 Spiele): 26,3 Minuten, 16,6 Punkte, 6,5 Rebounds, 61,5 Prozent FG. © getty 26/31 Ivica Zubac, Alter: 22, Gehalt: 6,3 Mio. - Stats 2018/19 (Lakers/Clippers, 59 Spiele): 17,6 Minuten, 8,9 Punkte, 6,1 Rebounds, 55,9 Prozent FG. © getty 27/31 Mfiondu Kabengele, Alter: 21, Gehalt: 1,6 Mio. - Stats 2018/19 (Florida State, 37 Spiele): 21,6 Minuten, 13,2 Punkte, 5,9 Rebounds, 50,2 Prozent FG. © getty 28/31 Mit Terance Mann zogen die Clippers an Position 48 im Draft noch einen Shooting Guard von Florida State, der für seine Defense bekannt ist. Ob er einen Vertrag bekommen wird, ist noch nicht klar. © getty 29/31 FAZIT: Der Kader der Lakers ist im Moment ein wenig breiter und von den Namen her auch etwas prominenter besetzt, nimmt man die Beispiele Rondo und Cousins, die Davis auch aus alten Pelicans-Zeiten kennen. © getty 30/31 Die Teile der Clippers passen aber auf dem Papier besser zusammen, sei es durch elitäre Verteidigung oder Shooting von vier Positionen. Was aber noch dringend fehlt, ist ein weiterer Center. Davon sind aber noch einige auf dem Markt. © getty 31/31 Dennoch sollten die Clippers im Moment von der Kader-Stärke her die Nase leicht vorne haben. Das kann sich aber während einer langen Saison schnell ändern. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt.

Lakers: LeBron wird nicht der Point Guard sein

Zuletzt gab es einige Berichte, dass LeBron James in der kommenden Saison für die Lakers den Point Guard geben wird. Coach Frank Vogel dementierte dies in einem Interview mit Chris Mannix (Sports Illustrated). "Ich habe noch keine Entscheidungen zwecks Startern oder den genauen Rollen gemacht. Was berichtet wurde, ist so nicht richtig", erklärte der Lakers-Coach.

"Vieles wird sich einfach ergeben. Ich weiß, dass LeBron am besten ist, wenn er den Ball in seinen Händen hält." Vogel erklärte weiter, dass er dafür sorgen werde, dass LeBron bestmöglich eingesetzt werde und dass die Lakers davon profitieren werden.

Carmelo Anthony keine Option für die Lakers

Einen freien Roster-Spot haben die Lakers noch - dieser wird aber mit großer Sicherheit nicht für Carmelo Anthony verwendet, wie Shams Charania (The Athletic) berichtet. Demnach diskutierten die Lakers in der vergangenen Saison in der Tat den Namen von Melo, für diese Spielzeit soll der Forward aber keine Option sein.

Ein Faktor dafür könnte auch Kurt Rambis sein, der zu Zeiten von Melo in New York als Assistent für die Knicks arbeitete und wohl nicht das beste Verhältnis zum früheren Superstar pflegt. Gleichzeitig sind die Lakers auf dem Flügel mit LeBron, Kyle Kuzma und Jared Dudley schon recht potent bestückt.