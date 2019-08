NBA: Draymond Green verlängert bei den Golden State Warriors

Draymond Green hat seinen Vertrag bei den Golden State Warriors um vier Jahre verlängert. ESPN's Adrian Wojnarowski zufolge wird der Power Forward im Laufe seines neuen Fünfjahres-Vertrags rund 118 Millionen US-Dollar kassieren.

Der Allstar erreichte mit den Warriors fünf Jahre in Folge die NBA-Finals. Dreimal konnte das Team in diesem Zeitraum die Meisterschaft gewinnen, nicht zuletzt durch Greens grandiose Defensivleistungen.

Der Verteidiger des Jahres 2017 wäre im kommenden Sommer zum Free Agent geworden, durch die Vertragsverlängerung erhält Golden State nach dem Abgang von Kevin Durant mehr Gewissheit in der langfristigen Kaderplanung.

So haben die Warriors nach ihrem Umzug in das Chase Center in San Francisco vier Allstars in der Mannschaft. Neben Green werden in der nächsten Saison Stephen Curry, Neuzugang D'Angelo Russell und der verletzte Klay Thompson für die Dubs auflaufen.