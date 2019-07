NBA Saison 2019/20: Saisonstart, Spielplan, Preseason, Schedule Release, Termine

Nach dem Ende der Summer League fahren einige Spieler in den Urlaub, die 30 Teams bereiten sich aber schon jetzt auf die Spielzeit 2019/20 vor. Wann beginnt die Saison? Wann wird der Spielplan bekannt gegeben? Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Saisonstart, Spielplan und den weiteren Terminen.

Wann beginnt die neue NBA-Saison 2019/20?

Noch steht nicht fest, wann die Regular Season in der kommenden Spielzeit starten wird. Vermutlich wird der Saisonbeginn aber wie in den vergangenen Jahren für Mitte Oktober angesetzt. Die Toronto Raptors werden als amtierender Champion dann wohl die Spielzeit eröffnen.

Auch das Ende der regulären Saison wurde noch nicht terminiert. In der abgelaufenen Saison war es der 17. April.

Der NBA-Spielplan für die Saison 2019/20

Der Spielplan für die kommende Regular Season wurde bisher noch nicht bekannt gegeben, aktuell kennt man nur vereinzelte Termine. Der komplette Spielplan wird im August 2019 veröffentlicht, auch hier ist das genaue Datum allerdings unbekannt.

Wann und wo findet das All-Star Game 2019 statt?

Ein Termin, der schon länger feststeht, ist der des All-Star Games: Dieses wird in der kommenden Saison am 16. Februar (Ortszeit) in Chicago, Illinois stattfinden. Ausgetragen wird das Spiel im United Center.

Gibt es 2019/20 wieder NBA Global Games?

Die NBA versucht weiter, internationale Märkte zu erschließen, darum werden auch in dieser Preseason (und auch in der Regular Season) Spiele außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ausgetragen.

NBA-Saison 2019/20: Global Games in der Preseason

Datum Ort Team A Team B 4. Oktober Mumbai, Indien Indiana Pacers Sacramento Kings 5. Oktober Mumbai, Indien Sacramento Kings Indiana Pacers 8. Oktober Saitama City, Japan Toronto Raptors Houston Rockets 10. Oktober Saitama City, Japan Houston Rockets Toronto Raptors 10. Oktober, 13.30 Uhr Shanghai, China Los Angeles Lakers Brooklyn Nets 12. Oktober, 13.30 Uhr Shenzhen, China Brooklyn Nets Los Angeles Lakers

NBA-Saison 2019/20: Global Games in der Regular Season

Datum Ort Team A Team B 12. Dezember Mexico City, Mexiko Dallas Mavericks Detroit Pistons 14. Dezember Mexico City, Mexiko San Antonio Spurs Phoenix Suns 24. Januar 2020 Paris, Frankreich Charlotte Hornets Milwaukee Bucks

