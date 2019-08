NBA News: Darius Miller wird den New Orleans Pelicans monatelang fehlen

Darius Miller von den New Orleans Pelicans wird wohl sieben bis acht Monate ausfallen, wie ESPN berichtet. Der Forward hat sich an der Achillessehne verletzt.

Es handelt sich dabei offenbar um eine Ruptur der rechten Achillessehne. Die Pelicans verkündeten am Donnerstag bereits, dass Miller an der Achillessehne operiert wurde. Kommende Woche soll er mit der Reha beginnen und eine Rückkehr ins Training wird in fünf bis sechs Monaten erwartet.

Miller hatte sich die Verletzung offenbar bei einem Drei-gegen-Drei-Spiel zugezogen. Ob die Pelicans einen Spieler nachverpflichten werden, ist bisher nicht bekannt.

Miller hatte vergangene Saison 8,2 Punkte für die Pelicans aufgelegt, insbesondere sein Distanzwurf hätte ihn auch in der kommenden Saison zu einem wichtigen Spieler neben Nr.1-Pick Zion Williamson machen können. Nun wird der frühere Bamberger wenn überhaupt wohl erst spät in der Regular Season wieder eingreifen können.