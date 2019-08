NBA News - Joe Johnson vor Comeback? "Iso Joe" absolviert Workout bei den Philadelphia 76ers

Joe Johnson könnte vor einem NBA-Comeback stehen. Der 38-Jährige absolviert laut The Undefeated am Donnerstag ein Workout bei den Philadelphia 76ers und auch andere Teams haben anscheinend Interesse angemeldet.

Der siebenmalige All-Star hatte erst kürzlich den MVP-Award in der BIG3-Liga eingestrichen, nun könnte eine Rückkehr in die NBA der nächste Schritt sein. Abgesehen von den Sixers sollen auch die L.A. Clippers, die Milwaukee Bucks, die Denver Nuggets und die New Orleans Pelicans Interesse an Workouts mit Johnson haben.

New Orleans hatte Johnson in Person von Coach Alvin Gentry und Vizepräsident David Griffin bereits vergangene Woche in der BIG3 gescoutet. Johnson hatte zuletzt in der 2017/18er Saison für die Utah Jazz und die Houston Rockets gespielt.

Bei dem Sixers-Workout am Donnerstag soll auch der 31-jährige Center Spencer Hawes mit von der Partie sein, wie ESPN berichtet. Hawes hatte vergangene Saison in der G-League gespielt. Die Sixers haben derzeit 14 garantierte Verträge, der 15. Platz gehört Trey Burke, der allerdings vor dem 23. Oktober entlassen werden könnte.

Johnson wird am Sonntag noch mit seinem BIG3-Team um die Meisterschaft spielen, mit seinen Triplets geht es im Finale gegen die Killer 3s. "Dass Joe Johnson in der BIG3 spielt, war und ist ein wahr gewordener Traum für Basketball-Fans auf der ganzen Welt", sagte Liga-Gründer Ice Cube über "Iso Joe".