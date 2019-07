NBA Free Agency: Dallas Mavericks bereiten wohl Offer Sheet für Delon Wright vor

Die Dallas Mavericks wollen Medienberichten zufolge ein Offer Sheet für Delon Wright vorlegen. Der 27-Jährige spielte in der vergangenen Saison für die Memphis Grizzlies und die Toronto Raptors und könnte den Mavs mehr Tiefe auf den Guard-Positionen geben.

Das berichtet Brad Townsend von den Dallas Morning News. Wright könnte ein solches Offer Sheet bereits vor dem Ende des Moratoriums am 6. Juli unterzeichnen. Ab besagtem Datum haben die Grizzlies zwei Tage Zeit, um das Angebot zu matchen oder den Guard ziehen zu lassen.

Gemäß Tim MacMahon (ESPN) werden die Grizzlies aber jedes "annehmbare" Offer Sheet von anderen Teams mitgehen. Allerdings gibt es in Memphis derzeit jede Menge andere Baustellen, darunter auch die drei Trades mit Utah, Golden State, Phoenix und Atlanta, die alle noch offiziell gemacht werden müssen.

Dabei handelt es sich um die Trades von Mike Conley zu den Jazz, der Deal für Andre Iguodala mit den Warriors, der Trade für Josh Jackson von den Suns sowie das Verschiffen von Chandler Parsons zu den Hawks.

NBA Free Agency: Diese Spieler sind noch auf dem Markt © getty 1/20 Auch an Tag 4 der Free Agency sind noch zahlreiche interessante Spieler verfügbar. Einige Entscheidungen hängen auch von der Zukunft von Kawhi Leonard ab. SPOX hat die Top 20 gerankt. © getty 2/20 Platz 19: Jamal Crawford (Phoenix Suns, Alter: 39) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2,4 Millionen Dollar / Stats: 7,9 Punkte, 3,6 Assists © getty 3/20 Platz 18: Vince Carter (Atlanta Hawks, Alter: 42) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2,4 Millionen Dollar / Stats: 7,4 Punkte, 2,6 Rebounds © getty 4/20 Platz 17: Stanley Johnson (New Orleans Pelicans, Alter: 23) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 3,9 Mio. Dollar / Stats: 6,9 Punkte, 3,3 Rebounds © getty 5/20 Platz 16: Tyus Jones (G, Minnesota Timberwolves, Alter: 23) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 2.4 Mio. Dollar / Stats: 6,9 Punkte, 4,8 Assists © getty 6/20 Platz 15: JaVale McGee (C, Los Angeles Lakers, Alter: 31) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2,4 Mio. Dollar / Stats: 12 Punkte, 7,5 Rebounds, 2 Blocks © getty 7/20 Platz 14: Iman Shumpert (Guard/Forward, Houston Rockets, Alter: 29) - Status: Unrestricted/ Gehalt 2018/19: 11 Mio. Dollar/ Stats: 4,6 Punkte, 2,7 Rebounds, 1,1 Assists © getty 8/20 Platz 13: Quinn Cook (Point Guard, Golden State Warriors, Alter: 26) - Status: Unrestricted/ Gehalt 2018/19: 1,9 Mio./ Stats: 6,9 Punkte, 2,1 Rebounds, 40,5 Prozent Dreier © getty 9/20 Platz 12: JaMychal Green (PF, L.A. Clippers, Alter: 29) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 8,1 Mio. Dollar / Stats: 9,4 Punkte, 6,3 Rebounds © getty 10/20 Platz 11: Ivica Zubac (C, L.A. Clippers, Alter: 22) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 1,5 Mio. Dollar / Stats: 8,9 Punkte, 6,1 Rebounds © getty 11/20 Platz 10: Rajon Rondo (PG, Los Angeles Lakers, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 9 Mio. Dollar / Stats: 9,2 Punkte, 8 Assists, 40,5 Prozent FG © getty 12/20 Platz 9: Kenneth Faried (F, Houston Rockets, Alter: 29) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 14,2 Mio. Dollar / Stats: 10,4 Punkte, 6,8 Rebounds © getty 13/20 Platz 8: Kentavious Caldwell-Pope (G, Los Angeles Lakers, Alter: 26) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 12,0 Millionen Dollar / Stats: 11,4 Punkte, 2,9 Rebounds © getty 14/20 Platz 7: Rondae Hollis-Jefferson (G, Brooklyn Nets, Alter: 24) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2,4 Mio. Dollar / Stats: 8,9 Punkte, 5,3 Rebounds © getty 15/20 Platz 6: Kelly Oubre Jr. (F, Phoenix Suns, Alter: 23) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 3,2 Mio. Dollar / Stats: 15,2 Punkte, 4,7 Rebounds © getty 16/20 Platz 5: Jabari Parker (PF, Washington Wizards, Alter: 24) - Status: Teamoption (20 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 20 Mio. Dollar / Stats: 14,5 Punkte, 6,6 Rebounds, 49,3 Prozent FG © getty 17/20 Platz 4: Marcus Morris (PF, Boston Celtics, Alter: 29) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 5,4 Mio. Dollar / Stats: 13,9 Punkte, 6,1 Rebounds, 37,5 3FG% © getty 18/20 Platz 3: Danny Green (SG, Toronto Raptors, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 10,0 Millionen Dollar / Stats: 10,3 Punkte, 4,0 Rebounds, 45,5 Prozent Dreier © getty 19/20 Platz 2: DeMarcus Cousins (C, Golden State Warriors, Alter: 28) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 5,3 Mio. Dollar / Stats: 16,3 Punkte, 8,2 Rebounds, 3,6 Assists © getty 20/20 Platz 1: Kawhi Leonard (SF, Toronto Raptors, Alter: 27) - Status: Spieleroption (21,3 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 20,1 Mio. Dollar / Stats: 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 49,6 Prozent FG

Dallas Mavericks: Wright-Interesse unabhängig von Danny Green

Wright absolvierte in der vergangenen Saison insgesamt 75 Spiele, wobei der Guard die Saison bei den Toronto Raptors begann. Im Februar wurde Wright dann zusammen mit Jonas Valanciunas nach Memphis für Center Marc Gasol geschickt. In den restlichen Spielen für Memphis konnte Wright positive Ansätze zeigen und 12,2 Punkte, 5,4 Rebounds sowie 5,3 Assists pro Partie auflegen. Wright gilt auch dank seiner Grüße von 1,96 Meter als einer der besseren Verteidiger auf den Guard-Positionen.

Sollten die Mavs tatsächlich Wright bekommen, würde dies aber nichts am Interesse an Danny Green ändern. Dallas besitzt noch rund 23 Millionen Dollar an Cap Space und könnte somit beiden Spielern zweistellige Millionen-Beträge zahlen.