NBA-News: C.J. McCollum und Eric Gordon sagen für WM mit Team USA ab

Die Absagewelle bei Team USA nimmt kein Ende: Nach dem Rückzug von James Harden steht nun fest, dass Coach Gregg Popovich in der Vorbereitung in Las Vegas sowie bei der Weltmeisterschaft in China auch auf C.J. McCollum und Eric Gordon verzichten muss.

Shams Charania von The Athletic vermeldete die Absage von Gordon, Chris Haynes von Yahoo Sports verkündete kurz darauf den Verzicht von Gordon, der sich wie Harden auf die Vorbereitung auf die neue Spielzeit bei den Houston Rockets fokussieren möchte.

Vor knapp einer Woche sagte bereits Anthony Davis aus ähnlichen Gründen ab. Mit McCollum (40,1 Prozent) und Gordon (37,4 Prozent) muss das Fehlen von zwei der besten Dreierschützen der NBA kompensiert werden. Durch die Absagen reduziert sich der Vorbereitungskader für die Trainingswoche Anfang August in Las Vegas auf 16 Spieler. Zwölf aus dieser Gruppe werden die Reise nach China antreten.

Bei der WM, die vom 31. August bis zum 15. September ausgetragen wird, trifft Team USA in der Vorrunde auf Japan, Tschechien und die Türkei. Mit einem Sieg könnten sich die USA zum ersten Land krönen, das dreimal in Folge den Titel bei einer Basketball-Weltmeisterschaft gewinnt.