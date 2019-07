NBA Free Agency: Kawhi-Entscheidung wohl erst in einigen Tagen - Raptors wieder Favorit?

Gestern flog Kawhi Leonard nach Toronto, um sich mit den Verantwortlichen der Raptors zu treffen. Dennoch dürfte eine Entscheidung der Klaue wohl noch einige Tage dauern. Sind die Raptors aber plötzlich wieder Favorit auf eine Verpflichtung? Hier gibt es alle News und Gerüchte zum Board Man.

"Er wird heute Nacht keine Entscheidung treffen und es wird vielleicht sogar noch ein paar Tage dauern", schrieb Jabari Young von The Athletic in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit. Der Insider berichtete weiter, dass Kawhi und sein Camp jegliche Möglichkeiten in Betracht ziehen würden, bevor sie eine endgültige Entscheidung treffen. Zudem sei kein Zweijahresvertrag diskutiert worden.

Mit diesen Aussagen widerspricht Young Ex-NBA-Spieler Jalen Rose, der bei ESPN zu Protokoll gab, dass er "zu 99 Prozent" höre, "Kawhi wird nach Toronto zurückkehren und einen Zweijahresvertrag unterschreiben". Grund für einen Zweijahres-Deal soll sein, dass Leonard 2022 dann seine zehnte NBA-Saison beendet hätte und dementsprechend in der Position wäre, den größtmöglichen Max-Vertrag zu unterschreiben.

Auch ESPNs Tim MacMahon will von einem Spieler erfahren haben, der "wahrscheinlich von Kawhis Entscheidung beeinflusst wird", dass die Berichte von Rose über eine Toronto-Rückkehr zutreffend seien. Um welchen Spieler es sich dabei handelt, wollte er nicht verraten, lediglich Danny Green soll es nicht gewesen sein.

NBA Free Agency: Diese Spieler sind noch auf dem Markt © getty 1/21 Auch an Tag 3 der Free Agency sind noch zahlreiche interessante Spieler verfügbar. Einige Entscheidungen hängen auch von der Zukunft von Kawhi Leonard ab. SPOX hat die Top 20 gerankt. © getty 2/21 Platz 20: Jamal Crawford (Phoenix Suns, Alter: 39) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2,4 Millionen Dollar / Stats: 7,9 Punkte, 3,6 Assists © getty 3/21 Platz 19: Vince Carter (Atlanta Hawks, Alter: 42) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2,4 Millionen Dollar / Stats: 7,4 Punkte, 2,6 Rebounds © getty 4/21 Platz 18: Stanley Johnson (New Orleans Pelicans, Alter: 23) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 3,9 Mio. Dollar / Stats: 6,9 Punkte, 3,3 Rebounds © getty 5/21 Platz 17: Tyus Jones (G, Minnesota Timberwolves, Alter: 23) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 2.4 Mio. Dollar / Stats: 6,9 Punkte, 4,8 Assists © getty 6/21 Platz 16: JaVale McGee (C, Los Angeles Lakers, Alter: 31) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2,4 Mio. Dollar / Stats: 12 Punkte, 7,5 Rebounds, 2 Blocks © getty 7/21 Platz 15: Iman Shumpert (Guard/Forward, Houston Rockets, Alter: 29) - Status: Unrestricted/ Gehalt 2018/19: 11 Mio. Dollar/ Stats: 4,6 Punkte, 2,7 Rebounds, 1,1 Assists © getty 8/21 Platz 14: Quinn Cook (Point Guard, Golden State Warriors, Alter: 26) - Status: Unrestricted/ Gehalt 2018/19: 1,9 Mio./ Stats: 6,9 Punkte, 2,1 Rebounds, 40,5 Prozent Dreier © getty 9/21 Platz 13: JaMychal Green (PF, L.A. Clippers, Alter: 29) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 8,1 Mio. Dollar / Stats: 9,4 Punkte, 6,3 Rebounds © getty 10/21 Platz 12: Ivica Zubac (C, L.A. Clippers, Alter: 22) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 1,5 Mio. Dollar / Stats: 8,9 Punkte, 6,1 Rebounds © getty 11/21 Platz 11: Rajon Rondo (PG, Los Angeles Lakers, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 9 Mio. Dollar / Stats: 9,2 Punkte, 8 Assists, 40,5 Prozent FG © getty 12/21 Platz 10: Kenneth Faried (F, Houston Rockets, Alter: 29) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 14,2 Mio. Dollar / Stats: 10,4 Punkte, 6,8 Rebounds © getty 13/21 Platz 9: T.J. McConnell (G, Philadelphia 76ers, Alter: 27) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19:1,6 Mio. Dollar / Stats: 6,4 Punkte, 3,4 Assists, 52,5 Prozent FG - wechselt zu den Pacers! © getty 14/21 Platz 8: Kentavious Caldwell-Pope (G, Los Angeles Lakers, Alter: 26) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 12,0 Millionen Dollar / Stats: 11,4 Punkte, 2,9 Rebounds © getty 15/21 Platz 7: Rondae Hollis-Jefferson (G, Brooklyn Nets, Alter: 24) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2,4 Mio. Dollar / Stats: 8,9 Punkte, 5,3 Rebounds © getty 16/21 Platz 6: Kelly Oubre Jr. (F, Phoenix Suns, Alter: 23) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 3,2 Mio. Dollar / Stats: 15,2 Punkte, 4,7 Rebounds © getty 17/21 Platz 5: Jabari Parker (PF, Washington Wizards, Alter: 24) - Status: Teamoption (20 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 20 Mio. Dollar / Stats: 14,5 Punkte, 6,6 Rebounds, 49,3 Prozent FG © getty 18/21 Platz 4: Marcus Morris (PF, Boston Celtics, Alter: 29) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 5,4 Mio. Dollar / Stats: 13,9 Punkte, 6,1 Rebounds, 37,5 3FG% © getty 19/21 Platz 3: Danny Green (SG, Toronto Raptors, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 10,0 Millionen Dollar / Stats: 10,3 Punkte, 4,0 Rebounds, 45,5 Prozent Dreier © getty 20/21 Platz 2: DeMarcus Cousins (C, Golden State Warriors, Alter: 28) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 5,3 Mio. Dollar / Stats: 16,3 Punkte, 8,2 Rebounds, 3,6 Assists © getty 21/21 Platz 1: Kawhi Leonard (SF, Toronto Raptors, Alter: 27) - Status: Spieleroption (21,3 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 20,1 Mio. Dollar / Stats: 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 49,6 Prozent FG

NBA: Kawhi soll L.A. Clippers noch auf der Liste haben

Brian Windhorst (ESPN) bringt hingegen auch die L.A. Clippers wieder ins Rennen, von denen in den letzten Tagen ziemlich wenig die Rede war. Laut dem gut informierten Insider soll die Klaue immer noch an einem Wechsel zum "kleinen Bruder" der Lakers interessiert sein, jedoch nur für den Fall, dass diese ihm einen weiteren Star an die Seite stellen.

Windhorst nannte dabei beispielhaft den Namen Bradley Beal, obwohl die Wizards vor einiger Zeit klargestellt hatten, den Shooting Guard nicht abgeben zu wollen.