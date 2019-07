NBA Free Agency im Live-Ticker - Rund um die NBA: Oklahoma City Thunder arbeiteten an Trade von Westbrook und George

Nachdem sich die Los Angeles Clippers Kawhi Leonard und Paul George gesichert haben, kommen nun immer mehr Hintergründe des Wahnsinns ans Tageslicht. So sollen OKC unter anderem an einem Trade von Russell Westbrook und George nach Toronto gearbeitet haben. Hier bei Rund um die NBA verpasst ihr keine News aus der besten Basketballliga der Welt.

Herzlich Willkommen zu unserem traditionellen Live-Ticker Rund um die NBA. Hier bekommt ihr alle News, Gerüchte und Trades aus der NBA. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Los Angeles Lakers holen Quinn Cook

17.17 Uhr: Das sind übrigens die aktuellen Wettquoten auf den nächsten Champion in Las Vegas. Mit einem Tipp auf die Thunder könntet ihr nun reichen werden...

17.09 Uhr: An dieser Stelle bietet sich ein Überblick zu den Transaktionen der Lakers seit dem Kawhi-Drama an: Kentavious Caldwell-Pope (2/16 Millionen) und Javale McGee (2/8,2 Mio.) bleiben, Danny Green (2/30 Mio.) kommt aus Toronto. Kann man machen, muss man aber nicht.

16.59 Uhr: Puh, atmen wir kurz durch und vermelden in der Zwischenzeit etwas Handfestes, das keiner längeren Erklärung bedarf. Quinn Cook hat sich für zwei Jahre und sechs Millionen Dollar den Los Angeles Lakers angeschlosssen. Dies berichtet Chris Haynes von Yahoo Sports. Das sollte durchaus Sinn machen, sowohl was den Spielertyp angeht als auch das Finanzielle. Was meint ihr? Die Alternativen hielten sich mittlerweile auch in Grenzen...

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Trade von Westbrook und George nach Toronto gescheitert?

16.52 Uhr: Die Situation, die sich für Ujiri in Toronto darstellte, war mehr als undankbar (abgesehen von der Tatsache, dass er eine Championship geholt hat): Selbst im Falle eines Trades für George konnte er sich nicht sicher sein, ob Leonard wirklich bleibt. Außerdem vertraute er Presti wohl nicht, ob er es wirklich ernst meint oder nicht im Hintergrund bereits einen Deal mit den Clippers fixiert hat. Für einen Trade Westbrook/George vs. Siakam fehlten schlichtweg die Assets, die LAC zur Verfügung hatte.

16.46 Uhr: Auf der Suche nach einem zweiten Start sollen die Clippers auch bei Bradley Beal und Jrue Holiday angeklopft haben, die nicht verfügbar waren. Deshalb war das Ziel klar: PG-13. OKC konnte diese Situation als Druckmittel einsetzen und LAC und Toronto gegeneinander ausspielen. Da Ballmer einen Deal der Thunder mit den Raptors fürchtete, erhöhten die Clippers ihr Angebot.

16.40 Uhr: Früh wäre klar gewesen, dass Kawhi mit Paul George zusammenspielen wollte, weshalb Aaron Mintz (Agent von George) in den vergangenen Tagen bei OKC einen Trade gefordert hätte. Derweil soll Kawhi Clippers-Owner Steve Ballmer klar gemacht haben: Holt ihr George, bin ich auch dabei!

16.34 Uhr: Steigen wir mal ein bisschen tiefer in die Woj-Geschichte ein: Der Grund dafür, dass die Clippers ein bisher nie dagewesenes Paket schnürten (5 Erstrundenpicks, Danilo Gallinari, Shai Gilgeous- Alexander und das Recht für zwei Pick-Swaps) lag wohl auch darin begründet, dass die Angst vor einer neuen Big Three bei den Lakers und dem daraus entstehenden Ungleichgewicht in der Liga groß war.

16.25 Uhr: Presti strebte in diesem Zusammenhang auch einen Trade von Russell Westbrook!!! an und erhofft sich im Gegenzug die Akquisition von MIP Pascal Siakam. Raptors-GM Maasai Ujiri wollte jedoch kein Paket an Picks liefern, das die Zukunft über einen langen Zeitraum beeinflusst. Dies taten schließlich die Clippers.

16.25 Uhr: Während hier natürlich auch die genauen Parameter des Deals noch einmal thematisiert werden, gleich zu Beginn der Verweis auf eine mehr als interessante Story, die wie so oft von Adrian Wojnarowski (ESPN) kommt. Eine der Kernaussagen: Sam Presti, General Manager der Oklahoma City Thunder, hat auch an einem Trade von Paul George nach Toronto gearbeitet, um ihn dort mit Kawhi zu vereinen.

Das Feature von Woj will ich euch natürlich nicht vorenthalten.

16.20 Uhr: Servus beisammen zu einem neuen Tag bei Rund um die NBA. Na, wie habt ihr die Entscheidung von Kawhi weggesteckt, der sich ZUSAMMEN MIT PAUL GEORGE den Los Angeles Clippers angeschlossen hat? Schenkte man einigen Experten in den letzten Tagen Glauben, war der Verbleib der Klaue bei den Raptors ja schon zu 99,9 Prozent sicher...