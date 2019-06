NBA: Schüsse überschatten Raptors-Party - eine Million Fans feiern NBA-Champion

Die Feierlichkeiten der Toronto Raptors nach ihrem ersten Meistertitel in der NBA sind am Montag von einem Zwischenfall überschattet worden.

Wie die Polizei in Kanadas größter Stadt mitteilte, hat es hinter der Bühne am Nathan Phillips Square eine Schießerei gegeben. Zwei Personen erlitten dabei ernste, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Zuvor hatten rund eine Million Fans die Siegesfeierlichkeiten verfolgt und das Meisterteam um MVP Kawhi Leonard bejubelt. 65.000 Zuschauer empfingen die Raptors auf dem Nathan Phillips Square, auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau gratulierte auf der Bühne.

Leonard berichtete, dass das Team quasi seit dem entscheidenden vierten Sieg am Donnerstag in Oakland zum 4:2 in der Finalserie gegen die Golden State Warriors im Feiermodus sei. "Die letzten Tage waren grandios. Kein Schlaf, viel Party. Und so werden wir weitermachen", sagte Leonard, dessen Verbleib in Toronto offen ist - die Fans forderten ihn lautstark zur Vertragsverlängerung auf.