NBA News: Chris Paul doch nicht per Trade verfügbar? Houston Rockets wollen weiteren Star

Nach dem Playoff-Aus der Houston Rockets in der zweiten Runde gegen die Golden State Warriors kursierten in den darauffolgenden Wochen Gerüchte, dass das Team vor einem großen Umbruch stehen könnte. Chris Paul soll das Team aber offenbar nicht verlassen - stattdessen soll ein weiterer Star nach Texas kommen.

Dies gab General Manager Daryl Morey in der Radioshow SportsTalk 790 an. Die Frage, ob Chris Paul getradet werden möchte, verneinte der Chef des Rockets-Front-Office. Und auch auf die Frage, ob er sich Angebote für den Point Guard anhöre, hatte Morey eine klare Antwort parat.

"Nein, werden wir nicht. Mit dem James-Harden-Chris Paul-Kern waren wir nach der Trade-Deadline das beste Team und wir wollen einen weiteren Star zu diesem Team hinzufügen", so Morey. Ende Mai kursierten noch Gerüchte, dass Houston angeblich den kompletten Kader mit Ausnahme von James Harden auf dem Trade-Markt zur Verfügung gestellt habe, um das Team zu verbessern.

Damals merkte Adrian Wojnarowski von ESPN an, dass eventuell sogar CP3 in einem potenziellen Deal verschifft werden könnte. Der 34-Jährige verdient bis 2022 allerdings noch etwa 40 Mio. Dollar pro Jahr (Spieleroption im letzten Jahr), einen Trade-Partner für Paul zu finden, wäre also keine leichte Aufgabe.

Ein wahrscheinlicheres Trade-Opfer könnte Clint Capela sein. Verschiedene Journalisten, unter anderem Marc Stein von der New York Times, hatten in den vergangenen Wochen berichtet, dass die Rockets vor allem den Trade-Markt um den Center erkundet haben.