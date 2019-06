NBA-News: Los Angeles Lakers haben wohl Warriors-Assistant Coach Ron Adams im Visier

Die Los Angeles Lakers haben offenbar die Erlaubnis bekommen, Gespräche mit Ron Adams über eine Rolle im Coaching Staff der Lakers zu führen. Adams genießt als Assistant Coach der Golden State Warriors einen exzellenten Ruf.

Ob Adams tatsächlich Interesse an einem Engagement bei den Lakers hat, ist derzeit allerdings unklar. Wie Ohm Youngmisuk und Adrian Wojnarowski erfahren haben, ist die Franchise aus der Stadt der Engel aber hinter dem 71-Jährigen her.

Dabei könnte LAL mit einem "signifikanten finanziellen Angebot" locken, so die beiden ESPN-Journalisten. Offenbar möchten die Lakers einen erfahrenen Coaching Staff an die Seite von Frank Vogel stellen.

Das Team aus Hollywood hatte kurz nach dem Saisonende Head Coach Luke Walton entlassen und wenig später den 46-Jährigen als Nachfolger verpflichtet. Des Weiteren holten die Lakers auch Jason Kidd und Lionel Hollins mit an Bord.

Adams verbrachte die vergangenen fünf Jahre an der Seitenlinie der Golden State Warriors als Assistant Coach von Steve Kerr. Er genießet vor allem als Defensiv-Spezialist einen sehr guten Ruf in der Liga und ist bereits seit 25 Jahren als Assistant Coach in der NBA tätig.