NBA Free Agency News und Gerüchte: Brooklyn Nets neuer Favorit im Poker um Kevin Durant?

Geht es nach zwei NBA-Insidern von ESPN, sind die Brooklyn Nets derzeit der Favorit, Kevin Durant in der Free Agency von einem Wechsel zu überzeugen. Derweil werden die Raptors-Fans dazu aufgerufen, Kawhi Leonard etwas Privatsphäre zu gönnen.

Free Agency: Nets neuer Favorit im Poker um Kevin Durant?

Derzeit ist weiterhin komplett unklar, wie sich Kevin Durant in der anstehenden Free Agency entscheiden wird. Bleibt er nach seinem Achillessehnenriss in den NBA Finals bei den Golden State Warriors? Oder wechselt er doch zu einem anderen Team?

Nachdem in den vergangenen Wochen die New York Knicks als klarer Favorit im KD-Poker galten, könnte sich die Situation mittlerweile ein wenig verändert haben. "Die Nets gewinnen immer mehr Vertrauen, dass sie das durchziehen können", erklärte Brian Windhorst in der ESPN-Show The Jump nun zu den Chancen der Stadtrivalen der Knickerbockers.

Windhorst führte dabei die zahlreichen Moves der Nets in den vergangenen Tagen an. Beispielsweise gelang es der Franchise, durch den Trade von Allen Crabbe genug Spielraum unter dem Salary Cap zu schaffen, um möglicherweise einen zweiten Maximal-Vertrag anbieten zu können.

Schon seit längerem wird spekuliert, dass Kyrie Irving im Sommer die Celtics in Richtung Brooklyn verlassen wird, folgt nun auch KD zu den Nets? "Ich glaube, die Nets sind der Favorit, KD zu bekommen", sagte auch Kendrick Perkins in der gleichen Show. "Quellen sagen mir, dass die Nets der Favorit sind, belassen wir es dabei erst einmal."

Windhorst bestätigte daraufhin, dass der ehemalige Center nicht die einzige Person aus dem NBA-Umfeld sei, die dies hat verlauten lassen. Allerdings schließe er die Knicks aus dem KD-Poker noch lange nicht aus.

Toronto Raptors: Fans sollen Kawhi in Ruhe lassen

Der zweite große Name in der Free Agency 2019 neben Durant ist Kawhi Leonard. Nach dem Titelgewinn der Raptors ist auch bei der Klaue weiterhin völlig unklar, wo er in der kommenden Saison spielen wird. Raptors-Superfan Nav Bhatia und Torontos Bürgermeister John Tory haben die Raptors-Fans nun allerdings aufgefordert, ihm ein wenig Privatsphäre zu gönnen.

Es wurde eine Petition ins Leben gerufen (kawhiushouldstay.com), die es Fans erlaubt, Nachrichten an Kawhi zu schreiben. "Dies stellt einen Weg dar, wie wir leidenschaftlich dafür kämpfen können, Kawhi hierzubehalten, aber nach Toronto-Art: Ruhig, aber bestimmt", erklärte Tory.

Bhatia hatte die Fans zuvor aufgefordert, Leonard etwas Privatsphäre zu gönnen. "Wir geben ihm nicht den Platz, den er verdient", sagte Nav auf einer Pressekonferenz. Kawhi wurde in den vergangenen Tagen immer wieder bei verschiedenen Aktivitäten in der Stadt gesehen. "Lasst ihn die Stadt und seine Privatsphäre genießen und lasst ihn in Ruhe. Wir alle wollen, dass er bleibt und er versteht das."

NBA Free Agency: Cauley-Stein will die Kings verlassen

Der Agent von Willie Cauley-Stein hat die Sacramento Kings dazu aufgefordert, seinen Klienten im Sommer ziehen zu lassen. "Ich hoffe, sie geben Willie nicht einmal das Qualifying Offer", erklärte Roger Montgomery von Roc Nation gegenüber dem Sacramento Bee. "Ich glaube wirklich, dass Willie einen Neuanfang braucht."

Der Center hat alle seiner vier Jahre in der Association in Sacramento verbracht und legte in dieser Zeit 10,1 Punkte und 6,4 Rebounds in 24 Minuten Einsatzzeit auf. Sofern die Kings dem 25-Jährigen ein Qualifying Offer in Höhe von 6,3 Mio. Dollar vorlegen, wird er Restricted Free Agent, die Franchise könnte also mit allen Angeboten rivalisierender Teams mitziehen. Cauley-Stein möchte aber offensichtlich nicht weiter für die Kings auflaufen.

NBA Draft 2019: Alle Picks der ersten Runde - Zion Williamson, ein Jedi und jede Menge Trades © getty 1/31 Die Teams haben entschieden! Nach etlichen Trades bereits vor Beginn des Drafts sind nun endgültig alle Top-Talente verteilt. SPOX hat alle Picks der ersten Runde. © getty 2/31 1. Pick: New Orleans Pelicans - Zion Williamson (F - Duke). © getty 3/31 2. Pick: Memphis Grizzlies - Ja Morant (PG - Murray State). © getty 4/31 3. Pick: New York Knicks - R.J. Barrett (G/F - Duke). © getty 5/31 4. Pick: Atlanta Hawks* - DeAndre Hunter (SG/SF - Virginia). *offiziell von den Lakers gedraftet, Trade wird noch finalisiert © getty 6/31 5. Pick: Cleveland Cavaliers - Darius Garland (PG - Vanderbilt). © getty 7/31 6. Pick: Minnesota Timberwolves* - Jarrett Culver (SG - Texas Tech). *offiziell von den Suns gepickt, Trade wird noch finalisiert © getty 8/31 7. Pick: Chicago Bulls - Coby White (PG - North Carolina). © getty 9/31 8. Pick: New Orleans Pelicans* - Jaxson Hayes (C - Texas). *offiziell von den Hawks gedraftet, Trade wird noch finalisiert © getty 10/31 9. Pick: Washington Wizards - Rui Hachimura (F - Gonzaga). © getty 11/31 10. Pick: Atlanta Hawks - Cam Reddish (SF - Duke). © getty 12/31 11. Pick: Phoenix Suns* - Cameron Johnson (SF - North Carolina). *offiziell von den Timberwolves gedraftet, Trade wird noch finalisiert © getty 13/31 12. Pick: Charlotte Hornets - P.J. Washington (PF - Kentucky). © getty 14/31 13. Pick: Miami Heat - Tyler Herro (SG - Kentucky). © getty 15/31 14. Pick: Boston Celtics - Romeo Langford (SG - Indiana). © getty 16/31 15. Pick: Detroit Pistons - Sekou Doumbouya (F - CSP Limoges/Frankreich). © getty 17/31 16. Pick: Orlando Magic - Chuma Okeke (F - Auburn). © getty 18/31 17. Pick: New Orleans Pelicans* - Nickeil Alexander-Walker (G - Virginia Tech). *offiziell von den Nets gedraftet, Trade wird noch finalisiert © getty 19/31 18. Pick: Indiana Pacers - Goga Bitadze (F/C - Buducnost VOLI/Serbien). © getty 20/31 19. Pick: San Antonio Spurs - Luka Samanic (F - Olimpija Ljubljana/Slowenien). © getty 21/31 20. Pick: Philadelphia 76ers* - Matisse Thybulle (G - Washington). *offiziell von den Celtics gedraftet, Trade wird noch finalisiert © getty 22/31 21. Pick: Memphis Grizzlies* - Brandon Clarke (F/C - Gonzaga). *offiziell von OKC gedraftet, Trade wird noch finalisiert © getty 23/31 22. Pick: Boston Celtics - Grant Williams (PF - Auburn). © getty 24/31 23. Pick: Oklahoma City Thunder* - Darius Bazley (F - ohne Team/College). *offiziell von Memphis gedraftet, Trade wird noch finalisiert © getty 25/31 24. Pick: Phoenix Suns* - Ty Jerome (PG - Virginia). *offiziell von Philadelphia gedraftet, Trade wird noch finalisiert © getty 26/31 25. Pick: Portland Trail Blazers - Nassir Little (F - North Carolina). © getty 27/31 26. Pick: Cleveland Cavaliers - Dylan Windler (SF - Belmont). © getty 28/31 27. Pick: L.A. Clippers* - Mfiondu Kabengele (PF - Florida State). *offiziell von den Nets gedraftet, Trade wird noch finalisiert © getty 29/31 28. Pick: Golden State Warriors - Jordan Poole (G - Michigan). © getty 30/31 29. Pick: San Antonio Spurs - Keldon Johnson (G - Kentucky). © getty 31/31 30. Pick: Cleveland Cavaliers* - Kevin Porter Jr. (SG - USC). *offiziell von den Bucks gedraftet, Trade wird noch finalisiert

Comeback von Nando de Colo in der NBA?

Laut Adrian Wojnarowski von ESPN plant Nando de Colo eine Rückkehr in die NBA. Der 32-Jährige spielte von 2012 bis 2014 für die Spurs und Raptors, ging dann allerdings nach Europa zurück. Mit ZSKA Moskau gewann er in dieser Saison zum zweiten Mal die Euroleague, dabei legte er 14,7 Punkte und 3,4 Assists pro Partie auf.

"Ich habe meine Agenten gebeten, in den kommenden Wochen meine Möglichkeiten in der NBA zu erkunden", wird de Colo zitiert. "Ich freue mich auf die nächste Herausforderung in meiner Karriere." Die Rechte des Point Guards liegen immer noch bei den Raptors, die ihm ein Qualifying Offer unterbreiten könnten, wodurch er zum Restricted Free Agent werden würde.