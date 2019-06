NBA-News: Liga führt Challenges für Coaches in der Summer League ein

Die NBA hat in einem Memo an die 30 Teams angekündigt, in der Summer League Challenges einzuführen. Damit haben die Coaches die Möglichkeit, Entscheidungen der Referees anzufechten. Dies berichtet Zach Lowe von ESPN.

Demnach sollen die Coaches Challenges in der Summer League 2019 erstmals zum Einsatz kommen. Das Ligabüro geht angeblich sogar davon aus, die Änderungen auch für die reguläre Saison 2019/20 einzuführen.

Dem Memo zufolge, das offenbar ESPN vorliegt, werden die Coaches in der Summer League eine Challenge pro Spiel zugesprochen bekommen. Sie können diese jedoch nur nutzen, wenn dem Team noch eine Auszeit zur Verfügung steht. Das Timeout muss sofort nach der zu beanstandenden Aktion genommen werden, zusätzlich muss der Head Coach "seinen oder ihren Zeigefinger in Richtung der Referees herumwirbeln".

Ist die Challenge erfolgreich, so bekommt das Team die Auszeit wieder zurück. Bei einer nicht erfolgreichen Anfechtung verliert das Team die Auszeit. Pro Spiel steht diese Challenge allerdings nur einmal pro Team zur Verfügung, unabhängig ob erfolgreich oder nicht.

Nach Angaben von Lowe soll die Möglichkeit einer Challenge bei einem Foul-Call, Goaltending, Basket Interference und nach Aktionen, wenn der Ball ins Aus geht, zur Verfügung stehen. Mit Hilfe des Replay Centers soll die Challenge anschließend untersucht werden.

Diese Version der Regelung wurde bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten in der G-League getestet. Außerdem soll das "Transition Take Foul" aus der G-League auch in der NBA eingeführt werden, das Fouls zur Verhinderung eines Fastbreaks mit einem Freiwurf und Ballbesitz für das gegnerische Team bestraft.

Zudem soll in der Summer League in Las Vegas laut Lowe mit einem neuen Basketball experimentiert werden, der einen Motion-Tracking-Chip enthält.