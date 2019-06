NBA Free Agency im Live-Ticker - Rund um die NBA: Brooklyn Nets doch nicht Favorit bei Kevin Durant?

Wenige Tage vor der Free Agency kehrt der Ticker Rund um die NBA wieder in euer Leben zurück. Wir versorgen euch wie gewohnt mit allem, was ihr aus der besten Basketball-Liga der Welt wissen müsst. Los geht es mit den neuesten Gerüchten zur Zukunft von Kevin Durant.

NBA Free Agency im Liveticker: Zieht Kawhi tatsächlich die Lakers in Betracht?

18.04 Uhr: Außerdem berichtet das ESPN-Duo von einem hart umkämpften Markt um Free Agent Al Horford. Der Big Man wird die Celtics wohl verlassen, neben den Mavericks und Pelicans sollen wohl unter anderem auch die Kings und Sixers großes Interesse zeigen.

17.56 Uhr: Bleiben wir mal kurz bei Windhorst und Shelburne. Die haben in ihrem Artikel noch ein paar weitere Schmankerl versteckt. Beispielsweise sollen die Bucks und George Hill Interesse an einem neuen Vertrag haben. Von den 19 Mio. Dollar für die kommende Saison im aktuellen Kontrakt des Guards ist nur 1 Million garantiert.

17.44 Uhr: Kommen wir noch einmal kurz zum Thema KD zurück. Laut Brian Windhorst und Ramona Shelburne von ESPN steht Warriors-Teampräsident Bob Myers seit Saisonende mit Durant und dessen Berater Rich Kleiman in Kontakt. Für einen Verleib in der Bay Area könnte laut Ric Bucher (Bleacher Report) zudem die finanzielle Sicherheit und die Chance, weiterhin an der Seite von Stephen Curry zu spielen, sprechen. Es bleibt spannend ...

NBA - Free Agents, Gerüchte, Planstellen: Die Offseason der Golden State Warriors im Überblick © getty 1/26 Die Warriors haben den dritten Titel in Folge verpasst, das Verletzungspech schlug kräftig zu. Was bedeutet das für den Sommer? Verlässt Kevin Durant die Dubs in der Free Agency? Was passiert mit Klay? Die Offseason-Pläne der Dubs im Überblick. © getty 2/26 Free Agency - Unrestricted: Klay Thompson (Shooting Guard, 29). Sein Wert für die Warriors ist unbestritten. Beide Parteien haben Interesse an einer Verlängerung - allerdings wird Klay mit seinem Kreuzbandriss lange ausfallen. Wie wirkt sich das aus? © getty 3/26 Free Agency - Unrestricted: Kevon Looney (Center, 23). Looney hat diese Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht. Der junge Big Man hat seinen Wert deutlich erhöht - auch durch seinen aufopferungsvollen Einsatz in den Playoffs. © getty 4/26 Free Agency - Unrestricted: Jonas Jerebko (Power Forward, 32). Der Schwede konnte teilweise für Entlastung von der Bank sorgen, in den Finals jedoch kein Faktor. Die Warriors sind bereits seine vierte Station in zehn Jahren in der NBA. © getty 5/26 Free Agency - Unrestricted: DeMarcus Cousins (Center, 28). Eine schwierige Saison für Cousins. Seine Quadrizeps-Verletzung im April und durchwachsene Playoffs könnten einige Teams abgeschreckt haben - und die Chancen auf einen Verbleib erhöhen? © getty 6/26 Free Agency - Unrestricted: Andrew Bogut (Center, 34). Den Australier wird es nach seinem Comeback spät in der Saison möglicherweise wieder zurück in seine Heimat ziehen. Fest steht allerdings noch nichts. © getty 7/26 Free Agency - Restricted: Jordan Bell (Power Forward, 24). Der junge Big Man hat eine Menge Potenzial und sah in den Playoffs zwischenzeitlich vermehrt Spielzeit. Ein Verbleib für kleines Geld scheint möglich. © getty 8/26 Free Agency - Restricted: Quinn Cook (Point Guard, 26). Der ehemalige G-League-Star wusste als Backup-Guard durchaus zu überzeugen. Die Warriors würden ihn gerne mit einem langfristigen Vertrag ausstatten. © getty 9/26 Spieleroption: Kevin Durant (Small Forward, 30). Durant hat zwar die Möglichkeit, die Spieler-Option für 19/20 (31,5 Mio.) zu ziehen, diesen Weg will er trotz Achillessehnenriss aber wohl nur im Notfall gehen. Er wird also Free Agent - und dann? © getty 10/26 Salary Cap: Die Warriors sind knapp 12 Mio. Dollar über dem Salary Cap und dadurch in ihren Optionen für die Offseason 2019 eingeschränkt. Topverdiener kommende Saison ist Stephen Curry mit 40,2 Mio. Dollar Jahresgehalt. © getty 11/26 Dank der Bird-Rechte könnten die Warriors Durant sowie Thompson (und Looney) trotz Cap-Überschreitung aber halten - zumindest in der Theorie. Durant könnte einen Mega-Deal mit 220 Mio. Dollar, Thompson mit 190 Mio. Dollar angeboten bekommen. © getty 12/26 Gerüchte: Um Kevin Durant und seine Free Agency ranken sich so einige Gerüchte. Trotz seiner schlimmen Verletzung sind weiterhin einige Teams bereit, für KD tief in die Tasche zu greifen. Darunter die Knicks, die lange als Top-Favorit galten. © getty 13/26 Vor einigen Wochen vermeldete Woj, dass die Dubs deshalb ein "Erdbeben" im Sommer erwarten. Doch auch Golden State ist gewillt, KD zu halten. Angeblich möchten sie ihm eine Option anbieten, sofort einen Trade einzufädeln, sofern er dies wünscht. © getty 14/26 Dennoch deutete vor der Verletzung vieles auf einen Abgang von Durant in der Offseason 2019 hin. Wenn nicht in den Big Apple, dann vielleicht nach L.A.? Dort wird den Clippers großes Interesse nachgesagt, … © getty 15/26 … der Favorit sind aber dennoch die Knicks. Das liegt unter anderem auch an Rich Kleiman, seines Zeichens Geschäftspartner von Durant und großer Knicks-Fan. Angeblich macht sich Kleiman sogar Hoffnungen auf einen Posten im NY-Front-Office. © getty 16/26 Eine weitere spannende Frage: Was passiert mit Klay? Hauen die Warriors den 190 Mio./5 Jahres-Deal auf den Tisch oder lassen sie den Scharfschützen ziehen? In dem Fall würden wohl besonders die Clippers bei Thompson anklopfen. © getty 17/26 Neben den Clippers gelten auch die Lakers als möglicher Interessent am Splash Brother. Immerhin wurde Thompson in der Stadt der Engel geboren. Nach seinem Kreuzbandriss gibt es derzeit aber - ähnlich wie bei KD - einige Fragezeichen um seine Zukunft. © getty 18/26 Am Wahrscheinlichsten scheint aber dennoch ein Verbleib bei den Dubs. Eigentümer Joe Lacob hatte bereits verlauten lassen, dass Klay unbedingt gehalten werden soll. Und auch er selbst gab positive Signale zu einer potenziellen Verlängerung. © getty 19/26 Die Zukunft von Cousins ist ebenfalls ungewiss. Nach seinem Achillessehnenriss unterschrieb er einen Einjahresvertrag bei den Warriors. Eigenwerbung konnte er auch aufgrund einer weiteren Verletzung in den Playoffs nur bedingt betreiben. © getty 20/26 Deutete ursprünglich alles darauf hin, dass es Boogie zu einem anderen Team verschlägt, könnten sich durch den Gesundheitszustand von Cousins die Chancen auf einen Verbleib erhöht haben. Folgt ein weiterer Deal zu ähnlichen Konditionen? © getty 21/26 Draft: Gelingt den Warriors ein Draft-Steal? Die Dubs haben den 28. Pick in Runde 1 und einen späten Zweitrunden-Pick - in den vergangenen Jahren pickten die Warriors immerhin Bell und Looney relativ spät. © getty 22/26 Projizierte Starting Five (nach Kaderstand 14.06.2019): POINT GUARD: Stephen Curry (31; Stats 18/19: 27,3 Punkte, 5,2 Assists, 43,7 Prozent 3FG) © getty 23/26 SHOOTING GUARD: Shaun Livingston (33; Stats 18/19: 4,0 Punkte, 1,8 Assists, 51,9 Prozent FG) © getty 24/26 SMALL FORWARD: Andre Iguodala (35; Stats 18/19: 5,7 Punkte, 3,7 Rebounds, 50,0 Prozent FG) © getty 25/26 POWER FORWARD: Draymond Green (29; Stats 18/19: 7,4 Punkte, 7,3 Rebounds, 44,5 Prozent FG) © getty 26/26 CENTER: Damian Jones (23; Stats 18/19: 5,4 Punkte, 3,1 Rebounds, 71,6 Prozent FG)

17.35 Uhr: Geduld ist wohl das Stichwort, auch wenn weder KD noch Irving zu den Knicks kommen sollten. In dem Fall werden die Knickerbockers laut den Quellen von Vincent Goodwill keine langen, hoch-dotierten Verträge an die Stars der zweiten Reihe vergeben, um sich Flexibilität für die Zukunft zu wahren.

17.28 Uhr: Superstar or Bust? So könnte das Motto der Knicks in der Free Agency 2019 lauten, doch General Manager Scott Perry wies das gegenüber Yahoo Sports von sich. "Wir achten nicht auf solche Nebengeräusche. Wir werden opportunistisch bleiben und [das Team] auf die richtige Art und Weise aufbauen."

17.19 Uhr: Nach Lowes Informationen soll den Head Coaches in der Summer League eine Challenge pro Spiel zugesprochen werden. Laut dem Memo kann die Challenge bei Foul-Calls, Goaltending, Basket Interference und nach Spielzügen, wenn der Ball im Aus landet, angewendet werden.

17.12 Uhr: Spannendes Nugget von Zach Lowe (ESPN): Offenbar hat die NBA ein Memo an die Teams verschickt, in dem eine Coach's Challenge für die kommende Summer League und eventuell auch für die Regular Season 2019/20 ankündigt wird.

17.05 Uhr: Diese Info ist allerdings durchaus mit Vorsicht zu genießen. Nachdem ESPN-Kollege Jalen Rose seine Zweifel an einem Kawhi-Wechsel zu den Lakers zum Ausruck brachte, erklärte Smith, dass seine Infos nicht "endgültig" seien. Wir sind also genauso schlau wie vorher ...

16.59 Uhr: Die Lakers werden durch den Trade von Moritz Wagner und Isaac Bonga zu den Wizards im Rahmen des AD-Blockbusters im Sommer Platz für einen weiteren Max-Spieler haben. Neben Irving hat die Franchise aus Hollywood wohl ein Auge auf Kawhi Leonard geworfen - und laut Stephen A. Smith (ESPN) zieht die Klaue die Lakers "ernsthaft" in Betracht!

16.48 Uhr: Noch ein kleiner Nachtrag zu Kevon Looney: Nach Informationen von Sean Deveney (ehemals Sporting News) gehören neben den Warriors auch die New Orleans Pelicans zu den Teams mit Interesse am Big Man. Neben Zion könnte das doch ganz gut passen oder?

16.39 Uhr: Nutzen wir die Zeit doch mal kurz, um einen Blick darauf zu werfen, was bisher heute schon so passiert ist:

16.32 Uhr: Apropos Looney: Der Big Man könnte in der Offseason zu den am heißesten begehrten Center der Liga gehören. Welche Fünfer sonst noch auf dem Markt sind, seht ihr hier.

NBA Free Agency: Die Top 20 der verfügbaren Center © getty 1/21 Wohin zieht es Horford? Was macht Boogie? Im Sommer warten einige spannende Fragen auf uns. Cousins und Big Al sind allerdings nicht die einzigen großen Namen auf der Liste der besten verfügbaren Center in der Free Agency 2019. © getty 2/21 Platz 20: Mike Muscala (Los Angeles Lakers, Alter: 27) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 5 Mio. Dollar / Stats: 7 Punkte, 3,8 Rebounds © getty 3/21 Platz 19: Pau Gasol (Milwaukee Bucks, Alter: 38) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 17,1 Mio. Dollar / Stats: 3,9 Punkte, 46,2% 3FG © getty 4/21 Platz 20: Noah Vonleh (New York Knicks, Alter: 23) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 1,6 Mio. Dollar / Stats: 8,4 Punkte, 7,8 Rebounds © getty 5/21 Platz 17: Frank Kaminsky (Charlotte Hornets, Alter: 26) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 3,6 Mio. Dollar / Stats: 8,6 Punkte, 36% 3FG © getty 6/21 Platz 16: Boban Marjanovic (Philadelphia 76ers, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 9,5 Mio. Dollar / Stats: 7,3 Punkte, 4,6 Rebounds © getty 7/21 Platz 15: JaVale McGee (Los Angeles Lakers, Alter: 31) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2,4 Mio. Dollar / Stats: 12 Punkte, 7,5 Rebounds, 2 Blocks © getty 8/21 Platz 14: Ivica Zubac (L.A. Clippers, Alter: 22) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 1,5 Mio. Dollar / Stats: 8,9 Punkte, 6,1 Rebounds © getty 9/21 Platz 13: Kevon Looney (Golden State Warriors, Alter: 23) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 1,6 Mio. Dollar / Stats: 6,3 Punkte, 5,2 Rebounds © getty 10/21 Platz 12: Enes Kanter (Portland Trail Blazers, Alter: 27) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 19,3 Mio. Dollar / Stats: 13,7 Punkte, 9,8 Rebounds © getty 11/21 Platz 11: Ed Davis (Brooklyn Nets, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 4,4 Mio. Dollar / Stats: 5,8 Punkte, 8,6 Rebounds © getty 12/21 Platz 10: Robin Lopez (Chicago Bulls, Alter: 31) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 14,4 Mio. Dollar / Stats: 9,5 Punkte, 3,9 Rebounds © getty 13/21 Platz 9: Thomas Bryant (Washington Wizards, Alter: 21) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 1,4 Mio. Dollar / Stats: 10,5 Punkte, 6,3 Rebounds, 61,6% FG © getty 14/21 Platz 8: Dewayne Dedmon (Atlanta Hawks, Alter: 29) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 6,3 Mio. Dollar / Stats: 10,8 Punkte, 7,5 Rebounds, 38,5% 3FG © getty 15/21 Platz 7: Willie Cauley-Stein (Sacramento Kings, Alter: 25) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 4,7 Mio. Dollar / Stats: 11,9 Punkte, 8,4 Rebounds © getty 16/21 Platz 6: DeAndre Jordan (New York Knicks, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 22,9 Mio. Dollar / Stats: 11 Punkte, 13,1 Rebounds, 1,1 Blocks © getty 17/21 Platz 5: Jonas Valanciunas (Memphis Grizzlies, Alter: 27) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 16,5 Mio. Dollar / Stats: 15,6 Punkte, 8,6 Rebounds, 1,1 Blocks © getty 18/21 Platz 4: Brook Lopez (Milwaukee Bucks, Alter: 31) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 3,4 Mio. Dollar / Stats: 12,5 Punkte, 4,9 Rebounds, 36,5% 3FG © getty 19/21 Platz 3: DeMarcus Cousins (Golden State Warriors, Alter: 28) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 5,3 Mio. Dollar / Stats: 16,3 Punkte, 8,2 Rebounds, 3,6 Assists © getty 20/21 Platz 2: Al Horford (Boston Celtics, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 28,9 Mio. Dollar / Stats: 13,6 Punkte, 6,7 Rebounds, 4,2 Assists © getty 21/21 Platz 1: Nikola Vucevic (Orlando Magic, Alter: 28) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 12,8 Mio. Dollar / Stats: 20,8 Punkte, 12 Rebounds, 3,8 Assists

NBA Free Agency im Liveticker: Nets doch nicht Favorit bei Kevin Durant?

16.24 Uhr: Warum so viel? Das liegt vor allem an den potenziellen Maximalverträgen für Durant (fünf Jahre, 221 Mio. Dollar) und Klay (fünf Jahre, 190 Mio. Dollar) - und auch Steph Curry verdient noch den ein oder anderen Dollar (drei Jahre, 129 Mio. Dollar). Mit dem anstehenden Umzug nach San Francisco dürfte es sich die Franchise aber leisten können.

16.15 Uhr: Möglicherweise bleibt Durant aber auch einfach bei den Warriors. Deren Ziel ist es offenbar, sowohl KD als auch Klay Thompson und Kevon Looney im Sommer zu halten. Bobby Marks von ESPN hat mal durchgerechnet, was das kosten würde: 375 Millionen Dollar! Damit inkludiert sind laut Marks etwa 200 Mio. Dollar an Luxury Tax. Das klingt happig ...

16.07 Uhr: Die Zukunft von KD ist definitiv eine der spannendsten Fragen der diesjährigen Free Agency. Offenbar hat er selbst noch keine Entscheidung getroffen, wo es hingehen soll. Zudem ist unklar, ob sich KD überhaupt mit Teams treffen wird. Während den Nets die Favoritenrolle offenbar abhanden gekommen ist, glauben deshalb auch die Knicks weiterhin, eine gute Chance im KD-Poker zu haben. Auch diese Info kommt von Ian Begley.

16.00 Uhr: Wie könnte es anders sein: Wir starten Rund um die NBA mit Spekulationen um Kevin Durant. Am Mittwoch hatte Adrian Wojnarowski von ESPN verlauten lassen, dass die Entscheidung des 30-Jährigen wohl zwischen den Warriors, Clippers, Knicks und Nets fallen wird. Zuletzt wurde das Team aus Brooklyn sogar als Favorit gehandelt - das scheint aber doch nicht der Fall zu sein! Das berichtet zumindest Ian Begley von SNY.tv.

16.00 Uhr: Es ist soweit, Rund um die NBA gibt sein viel umjubeltes Comeback! Die Free Agency steht bekanntermaßen vor der Tür, in den kommenden Tagen und Wochen werden wir euch deshalb täglich mit den wichtigsten, spannendsten und absurdesten Gerüchten aus dem NBA-Universum versorgen. Los geht's!!!