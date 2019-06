NBA Free Agency News und Gerüchte: Verzichtet Kevin Durant von den Golden State Warriors auf Meetings?

Wohin geht die Reise für Kevin Durant? Im Moment weiß er es wohl selbst nicht, dennoch könnte der Superstar eine Entscheidung ohne ein einziges Meeting treffen. Klay Thompson könnte sich dagegen die Pitches der Teams aus Los Angeles anhören.

Klay Thompson hört sich andere Angebote an

Klay Thompson riss sich in Spiel 6 der Finals das Kreuzband und wird große Teile der kommenden Saison ausfallen. Die Warriors rechnen frühestens im Februar 2020 mit einer Rückkehr des Edelschützen. Ob Thompson dann aber noch für die Dubs auflaufen wird, steht in den Sternen. Der Shooting Guard wird Free Agent und möchte trotz der Verletzung einen Maximal-Vertrag haben.

Die Warriors könnten Thompson fünf Jahre und 190 Millionen Dollar anbieten, mehr als jedes andere Team. Laut Brad Turner (L.A. Times) erwartet Klay dies auch, ansonsten wird sich der Guard auch andere Angebote anhören, namentlich die der Los Angeles Lakers und der L.A. Clippers.

Beide L.A.-Teams verfügen über Cap Space, um den All-Star zu verpflichten und gelten für die kommende Saison als mögliche Contender, wenn sie die Max-Slots mit Stars besetzen können.

Kevin Durant hat noch keine Entscheidung getroffen

Der zweite namhafte Free Agent der Warriors ist der ebenfalls verletzte Kevin Durant, der laut Medienberichten aus seinem Vertrag ausgestiegen ist. Laut David Aldridge (The Athletic) hat KD im Hinblick auf seine Zukunft aber noch keine Entscheidung getroffen.

Es ist weiterhin noch unklar, ob der zweifache Finals-MVP sich überhaupt mit anderen Teams treffen wird. Sollte dies geschehen, werden diese Gespräche in New York City stattfinden. Neben den Warriors gelten die New York Knicks, die Brooklyn Nets und die L.A. Clippers als potenzielle Abnehmer für den Superstar.

NBA Free Agency: Die Top 20 der verfügbaren Small Forwards © getty 1/21 Wohin zieht es Kawhi? Was macht Durant? Im Sommer warten einige spannende Fragen auf uns. Die Klaue und KD sind allerdings nicht die einzigen großen Namen auf der Liste der besten verfügbaren Small Forwards in der Free Agency 2019. © getty 2/21 Platz 20: Corey Brewer (Sacramento Kings, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2 Mio. Dollar / Stats: 4,9 Punkte, 2,5 Rebounds © getty 3/21 Platz 19: Stanley Johnson (New Orleans Pelicans, Alter: 23) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 3,9 Mio. Dollar / Stats: 6,9 Punkte, 3,3 Rebounds © getty 4/21 Platz 18: Thabo Sefolosha (Utah Jazz, Alter: 35) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 5,3 Mio. Dollar / Stats: 3,8 Punkte, 2,5 Rebounds, 43,6 Prozent Dreier © getty 5/21 Platz 17: Mario Hezonja (New York Knicks, Alter: 24) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 6,5 Mio. Dollar / Stats: 8,8 Punkte, 4,1 Rebounds © getty 6/21 Platz 16: Dorian Finney-Smith (Dallas Mavericks, Alter: 26) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 1,5 Mio. Dollar / Stats: 7,5 Punkte, 4,8 Rebounds © getty 7/21 Platz 15: Danuel House (Houston Rockets, Alter: 25) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 0,25 Mio. Dollar / Stats: 9,4 Punkte, 3,6 Rebounds, 41,6 Prozent Dreier © getty 8/21 Platz 14: Jake Layman (Portland Trail Blazers, Alter: 25) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 1,5 Mio. Dollar / Stats: 7,6 Punkte, 3,1 Rebounds, 50,9 Prozent FG © getty 9/21 Platz 13: Wilson Chandler (L.A. Clippers, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 12,8 Mio. Dollar / Stats: 6 Punkte, 4,2 Rebounds © getty 10/21 Platz 12: DeMarre Carroll (Brooklyn Nets, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 15,4 Mio. Dollar / Stats: 11,1 Punkte, 5,2 Rebounds © getty 11/21 Platz 11: Rondae Hollis-Jefferson (Brooklyn Nets, Alter: 24) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2,4 Mio. Dollar / Stats: 8,9 Punkte, 5,3 Rebounds © getty 12/21 Platz 10: Kelly Oubre Jr. (Phoenix Suns, Alter: 23) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 3,2 Mio. Dollar / Stats: 15,2 Punkte, 4,7 Rebounds © getty 13/21 Platz 9: James Ennis (Philadelphia 76ers, Alter: 28) - Status: Spieleroption (1,8 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 1,6 Mio. Dollar / Stats: 6,7 Punkte, 3,1 Rebounds © getty 14/21 Platz 8: Jabari Parker (Washington Wizards, Alter: 24) - Status: Teamoption (20 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 20 Mio. Dollar / Stats: 14,5 Punkte, 6,6 Rebounds, 49,3 Prozent FG © getty 15/21 Platz 7: Trevor Ariza (Washington Wizards, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 15 Mio. Dollar / Stats: 12,5 Punkte, 5,4 Rebounds, 39,9 Prozent FG © getty 16/21 Platz 6: Rudy Gay (San Antonio Spurs, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 10 Mio. Dollar / Stats: 13,7 Punkte, 6,8 Rebounds, 50,4 Prozent FG © getty 17/21 Platz 5: Harrison Barnes (Sacramento Kings, Alter: 27) - Status: Spieleroption (25 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 24,1 Mio. Dollar / Stats: 16,4 Punkte, 5,5 Rebounds, 45,5 Prozent FG © getty 18/21 Platz 4: Bojan Bogdanovic (Indiana Pacers, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 10,5 Mio. Dollar / Stats: 18 Punkte, 4,1 Rebounds, 49,7 Prozent FG, 42,5 Prozent Dreier © getty 19/21 Platz 3: Khris Middleton (Milwaukee Bucks, Alter: 27) - Status: Spieleroption (13 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 13 Mio. Dollar / Stats: 18,3 Punkte, 6 Rebounds, 44,4 Prozent FG © getty 20/21 Platz 2: Kevin Durant (Golden State Warriors, Alter: 30) - Status: Spieleroption (31,5 Mio. Dollar, noch offen) / Gehalt 2018/19: 30 Mio. Dollar / Stats: 26 Punkte, 6,4 Rebounds, 5,9 Assists, 52,1 Prozent FG © getty 21/21 Platz 1: Kawhi Leonard (Toronto Raptors, Alter: 27) - Status: Spieleroption (21,3 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 20,1 Mio. Dollar / Stats: 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 49,6 Prozent FG

Porzingis plant wohl langfristiges Engagement bei den Dallas Mavericks

Vor einigen Tagen sickerte durch, dass die Dallas Mavericks Kristaps Porzingis langfristig halten und dem Letten deswegen einen Vertrag über fünf Jahre und 158 Millionen Dollar anbieten wollen. Porzingis soll laut Brad Townsend (Dallas Morning News) auch gewillt sein, dieses Angebot anzunehmen.

Demnach sieht der Lette seine Zukunft in Dallas und will zusammen mit Rookie of the Year, Luka Doncic, eine neue Ära in Big D einleiten. Dazu plant Porzingis, den Großteil des Sommers mit Doncic zusammen zu trainieren.

Die Statistiken von Kristaps Porzingis

Saison Spiele Punkte Rebounds Blocks FG% 15/16 72 14,3 7,3 1,9 42,1 16/17 66 18,1 7,2 2,0 45,0 17/18 48 22,7 6,6 2,4 43,9 18/19 DNP - - - -

Nerlens Noel zieht Spieler-Option nicht

Ein deutlich kleinerer Fisch im Free-Agent-Teich ist Nerlens Noel. Der Center der Oklahoma City Thunder wird nach Informationen von Shams Charania (The Athletic) seine Spieler-Option in Höhe von 1,9 Millionen Dollar nicht ziehen.

Der 25-Jährige gab in der vergangenen Saison bei OKC den Backup von Steven Adams und legte in 77 Spielen 4,9 Punkte, 4,2 Rebounds und 1,2 Blocks im Schnitt auf. Ein Verbleib bei den Thunder ist nicht ausgeschlossen, es sollen Gespräche folgen. Dennoch darf davon ausgegangen werden, dass auch einige andere Teams Interesse an den Diensten des einstigen No.6-Picks haben.