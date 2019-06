NBA Free Agency: Jagen die Los Angeles Lakers nun auch Kawhi Leonard?

Die Los Angeles Lakers wollen in der kommenden Saison gewaltig angreifen, das zeigte nicht zuletzt der Trade für Anthony Davis. Laut Medienberichten ist das Team von LeBron James aber auch auf der Jagd nach einem dritten Star, Finals-MVP Kawhi Leonard.

Das berichtet Kevin O'Connor von The Ringer. Leonard wird im Sommer Free Agent und hat bislang keinerlei Aussagen zu seiner Zukunft getätigt, ein Abgang aus Toronto trotz der Championship liegt weiter im Bereich des Möglichen.

Schon im vergangenen Jahr hatte Leonard Interesse an den Lakers, bevor ihn die San Antonio Spurs zu den Raptors tradeten. Damals war LeBron James noch nicht Teil der Lakers, doch auch mit dem King im Team soll sich nichts an Kawhis grundsätzlichem Interesse geändert haben.

Ein mögliches Signing von Leonard für einen Maximalvertrag ist jedoch kompliziert. Die Lakers müssten den Davis-Trade, der noch nicht offiziell ist, bis zum 30. Juli in der Schwebe halten, um Leonard zum vollen Max holen zu können. Möglicherweise ist Leonard aber auch gar nicht das Hauptziel der Lakers. Wie zuletzt Marc Stein von den New York Times berichtete, sollen die Lakers auch großes Interesse an Kemba Walker von den Charlotte Hornets haben.

Der dritte große Free Agent, der weiter im Gespräch bei den Lakers sein soll, ist derweil Kyrie Irving, der bereits einige Jahre erfolgreich mit LeBron bei den Cleveland Cavaliers zusammenspielte. Vor dem Davis-Trade gab es Gerüchte, dass der King laut Sam Amick (The Athletic) wohl optimistisch sei, dass Irving die Lakers in Betracht ziehen könnte.