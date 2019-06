NBA Free Agency: Enes Kanter weckt großes Interesse - Chicago Bulls der Favorit?

Enes Kanter überzeugte in den Playoffs und wird nun von zahlreichen Teams umgarnt, wobei die Chicago Bulls die wohl besten Karten haben. Die Utah Jazz schielen dagegen auf Thaddeus Young und auch die Philadelphia 76ers basteln fleißig an ihrem Kader.

Philadelphia 76ers mit Interesse an Avery Bradley?

Avery Bradley war noch vor nicht allzu langer Zeit ein wichtiger Baustein bei den Boston Celtics, wurde danach aber rumgereicht. Der Shooting Guard spielte in den vergangenen beiden Jahren für drei Teams, die Detroit Pistons, die L.A. Clippers und die Memphis Grizzlies.

In Memphis hat Bradley noch ein weiteres Jahr Vertrag, allerdings sind nur 2 der knapp 13 Millionen Dollar garantiert. Bis zum 3. Juli müssen die Grizzlies in dieser Personalie eine Entscheidung treffen. Laut 247Sports beobachten die 76ers diese Entwicklung genau. Sollte Bradley entlassen werden, haben die Sixers Interesse am 28-Jährigen.

Bradley blühte in Memphis mit mehr Spielzeit wieder ein wenig auf und legte nach der Trade Deadline im Schnitt 16,1 Punkte, 4,0 Assists und 3,1 Rebounds auf.

Viele Teams wollen Enes Kanter

Enes Kanter überraschte in den Playoffs für die Portland Trail Blazers mit guten Leistungen und rehabilitierte seinen teils schlechten Ruf (Stichwort: Defense). Laut Ian Bagley (SNY) sind diese Vorstellungen auch den Teams der NBA nicht verborgen geblieben. So sollen die Chicago Bulls in der Free Agency dem Center ein Angebot unterbreiten.

Allerdings gibt es jede Menge teils hochkarätige Konkurrenz. Gemäß Chris Haynes (Yahoo Sports) haben auch die Los Angeles Lakers, Boston Celtics und Portland ihr Interesse hinterlegt. Der Vorteil der Bulls sind dafür die monetären Vorzüge sowie schnelles Handeln. Gerade Boston und L.A. werden zunächst die Entscheidungen der Top-Stars abwarten müssen.

NBA Free Agency - Alle Deals und Gerüchte zur Offseason 2019: Offer Sheet der Mavs für Brogdon? © getty 1/29 Ärgern die Mavs die Milwaukee Bucks? Laut Ramona Shelburne von ESPN zählt Dallas zu den Teams, die Interesse an RFA Malcolm Brogdon haben. Demnach wollen die Mavs dem Guard ein Offer Sheet vorlegen. © getty 2/29 Aber auch andere Teams denken über den 26-Jährigen nach. Angeblich sind dies die Chicago Bulls, Boston Celtics und auch die Phoenix Suns. © getty 3/29 Für Entlastung der Bucks-Bücher könnte ein Trade von Ersan Ilyasova sorgen. Laut Bucks-Insider Gary Woelfel würde Milwaukee den Türken und dessen 14 Mio. für 2 Jahre für "alles" traden. © getty 4/29 Begehrt ist auch Jimmy Butler. Geben die Sixers dem Forward einen Maximal-Vertrag über 5 Jahre? Es dürfte schwer werden, weil Philly auch Tobias Harris und J.J. Redick bezahlen will/muss. © getty 5/29 Zuletzt gab es Gerüchte, dass die Houston Rockets Jimmy Buckets per Sign-and-Trade nach Texas, in Butlers Heimat, holen wollen. © getty 6/29 Zach Lowe (ESPN) brachte nun auch die Miami Heat als einen Sign-and-Trade-Kandidaten für Butler ins Gespräch. Wie dieser aber aussehen würde, ist unklar. © getty 7/29 Kevin Durant (Golden State Warriors): KD ist nicht zu lesen. Laut David Aldridge (The Athletic) steht noch nicht einmal fest, ob Durant überhaupt ein Meeting wahrnimmt. Chancen haben wohl die Warriors, Knicks, Nets und Clippers. © getty 8/29 Problematisch ist natürlich, dass KD wahrscheinlich das komplette Jahr mit einem Achillessehnenriss ausfallen wird. Dennoch dürfte Durant den vollen Max bekommen. © getty 9/29 In den vergangenen Wochen wurden immer wieder die Nets als Favorit im KD-Poker genannt. Doch laut Ian Begley (SNY.tv) ist das Rennen weiterhin komplett offen. © getty 10/29 Klay Thompson (Golden State Warriors): Klay ist ein stolzer Spieler und will wohl von den Warriors einen Maximal-Vertrag (5 Jahre/ 190 Mio.) - trotz seiner schweren Kreuzbandverletzung. © getty 11/29 Wie Woj bereits am Freitag vermeldete, wird er den von den Warriors wohl auch bekommen und in der Bay Area bleiben. Damit gehen unter anderem die Clippers und Lakers leer aus. © getty 12/29 Kemba Walker (Charlotte Hornets): Auch beim Hornets-Spielmacher zeichnet sich ein klarer Trend ab. Die Celtics gelten laut Woj als der Favorit auf den quirligen Guard. Kemba würde somit die Nachfolge von Kyrie Irving in Boston antreten. © getty 13/29 Ein Grund für den Wechsel könnte das schlechte Angebot der Hornets für Kemba sein. Gerüchten zufolge bietet Charlotte nur 160 Millionen für 5 Jahre, deutlich weniger als ein potenzieller Maximal-Vertrag. © getty 14/29 Kyrie Irving (Boston Celtics): Ja, und was macht Uncle Drew? Seit Wochen scheinen die Brooklyn Nets der Favorit auf die Dienste des Guards zu sein, nicht zuletzt, weil Irving seinen Berater wechselte und bei Roc Nation unterschrieb. © getty 15/29 In der Verlosung sind aber laut Marc Stein (New York Times) auch wieder die Lakers, die nun Platz unter dem Salary Cap haben. Könnte es tatsächlich die Reunion von LeBron und Kyrie geben? © getty 16/29 Kawhi Leonard (Toronto Raptors): Auch die Klaue gilt als Kandidat bei den Lakers für diesen Slot. Kawhi soll den Lakers sogar schon ein Meeting zugesagt haben - an dem angeblich auch Magic Johnson teilnehmen wird! © getty 17/29 Doch die Lakers haben Konkurrenz aus der eigenen Stadt. Auch die Clippers, die schon das ganze Jahr den Finals-MVP umgarnen, dürfen Kawhi treffen. Sind diese Meetings erledigt, wird Toronto die Chance auf den letzten Pitch bekommen. © getty 18/29 Al Horford (Boston Celtics): Neben Kyrie wird auch Horford die Celtics mit großer Sicherheit verlassen. Die beiden Parteien lagen anscheinend mit ihren finanziellen Vorstellungen zu weit auseinander. Man geht von vier Jahren und 112 Mio. für Big Al aus. © getty 19/29 Wohin es den Center verschlägt, ist noch offen. Die Dallas Mavericks sind angeblich aus dem Rennen, mögliche Teams für den Center sind die Clippers, Lakers, Rockets, Kings, Sixers und ein noch unbekanntes Team. © getty 20/29 Tobias Harris (Philadelphia 76ers): Neben Jimmy Butler will Philly auch Harris halten. Doch auch er könnte teuer warden, vielleicht sogar zu teuer. Laut Ric Bucher (Bleacher Report) wollen die Sixers aber wohl keinen Max-Deal vorlegen.. © getty 21/29 Das könnte Harris zu einem Wechsel bewegen und damit die Chancen der anderen Interessenten erhöhen. Darunter sind: Brooklyn, Sacramento, Dallas, New Orleans, Memphis und möglicherweise auch Harris‘ altes Team, die L.A. Clippers. © getty 22/29 D'Angelo Russell (Brooklyn Nets): Sollten die Nets tatsächlich Kyrie Irving an Land ziehen können, wird sich Russell wohl nach einem neuen Team umschauen dürfen. Unter anderem den Suns wird Interesse nachgesagt ... © getty 23/29 ... oder auch den Los Angeles Lakers. Russell scheint einer Rückkehr zu seinem Ex-Team offenbar nicht abgeneigt. Für die Lakers wäre es zwar nicht der ganz große Name, aber doch ein gutes Talent, um neben LeBron und AD aufzulaufen. © getty 24/29 Terry Rozier (Boston Celtics): Die Zeit des Point Guards bei den Celtics ist so gut wie sicher vorbei. Geht es nun zu den Knicks? Es besteht angeblich beidseitiges Interesse an einem Deal für ein oder zwei Jahre. © getty 25/29 DeAndre Jordan (New York Knicks): Der Center gilt als Kandidat für die Lakers, doch gemäß Kelly Iko (The Athletic) könnte auch Houston eine Alternative sein. DJ kommt aus der texanischen Metropole. Weitere Interessenten: Die Knicks und Nets. © getty 26/29 DeMarcus Cousins (Golden State Warriors): Viel hört man nicht über den Warriors-Center, der so lange verletzt war. Selbst eine Rückkehr zu den Dubs scheint nicht ausgeschlossen. Zuletzt wurden die Knicks als möglicher Abnehmer ins Gespräch gebracht. © getty 27/29 Allerdings soll Boogie nicht die erste Wahl der Knicks sein. Laut Ian Bagley (ESPN) besitzen andere Namen eine höhere Priorität. So sollen Bobby Portis (Wizards) und Julius Randle (Pelicans) zuerst angefragt werden. © getty 28/29 Harrison Barnes (Sacramento Kings): Der Forward hatte angeblich seine Spieleroption abgelehnt, um langfristig in Sacramento zu verlängern. Von den Kings bekommt er laut Carmichael Dave (KHTK Sports) einen Vierjahresvertrag über knapp 90 Mio. Dollar! © getty 29/29 Nikola Vucevic (Orlando Magic): Und auch der Center darf einen kräftigen Zahltag zum Start in die Free Agency erwarten. Laut Marc Stein von der New York Times werden die Magic ein Angebot über vier Jahre und mindestens 90 Mio. Dollar auf den Tisch legen.

Schielen die Denver Nuggets auf Bradley Beal?

Die Denver Nuggets gelten als ein Team mit großer Zukunft, der Kern aus Nikola Jokic, Jamal Murray und Gary Harris ist vielversprechend. Dennoch sind die Nuggets wohl auf der Suche nach Verbesserungen. Laut Zach Lowe von ESPN könnte Washingtons All-Star Bradley Beal eine solche sein.

Der Insider spekuliert, dass wenn Beal tatsächlich verfügbar wäre, die Nuggets ein Angebot machen könnten. Dieses Paket könnte Harris, Michael Porter sowie ein weiteres Draft Asset beinhalten. Ob die Wizards aber ein Angebot ohne Murray akzeptieren würden, erscheint äußerst fraglich.

Utah Jazz mit Interesse an Thaddeus Young

Die Jazz streben ebenso nach Höherem, das zeigte auch der Trade für Mike Conley. Es warten dennoch noch wichtige Entscheidungen, unter anderem, was mit Derrick Favors passiert. Dem Big Man stehen für die kommende Spielzeit noch 16 Millionen Dollar zu, diese sind aber erst nach dem 5. Juli garantiert.

Sollten die Jazz Favors tatsächlich entlassen, könnte laut Zach Lowe Thaddeus Young eine Alternative sein. Die Indiana Pacers werden den Power Forward wohl nicht bezahlen wollen, da die Pacers mit Domantas Sabonis und Myles Turner ein neues Duo im Frontcourt starten lassen wollen. Der 31-jährige Young kassierte in der vergangenen Saison 13,8 Millionen Dollar und ist Free Agent.