NBA Awards 2019: Die Award-Show heute live im Livestream sehen

Heute Nacht werden im Rahmen der NBA Award-Show die Trophäen für den MVP, Rookie of the Year und die weiteren Auszeichnungen der Saison 2018/19 verliehen. SPOX liefert euch alle Infos, wie ihr das Event live verfolgen könnt und wer die Favoriten sind.

NBA Award Show 2019: Übertragung im Livestream

Wann und wo findet die NBA Award Show 2019 statt?

Bereits zum dritten Mal werden die NBA Awards wie MVP oder Rookie of the Year nicht während der Postseason, sondern im Anschluss im Rahmen einer eigens produzierten Show bekanntgegeben.

2019 findet die NBA Award-Show im Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien, statt. Los geht es heute Nacht ab 3 Uhr. Die Übertragung auf DAZN beginnt bereits um 2 Uhr deutscher Zeit.

NBA Awards Show: Datum und Übertragung

Datum Uhrzeit Ort Übertragung 25.6.2019 3 Uhr Barker Hangar, California DAZN

NBA: Welche Awards werden vergeben?

Heute Nacht wird in erster Linie das MVP-Rennen entschieden. Wer am Ende die Trophäe als Most Valuable Player absahnen wird, ist wohl die spannendste Frage der Award-Show. Außerdem werden noch zwölf weitere Auszeichnungen verliehen:

Rookie of the Year

Sixth Man Award

Defensive Player of the Year

Most Improved Player

Coach of the Year

NBA Cares Community Assist Award

Twyman-Stokes Teammate of the Year Award

NBA Sportsmanship Award

Lifetime Achievement Award

Sager Strong Award

NBA Hustle Award

NBA Basketball Executive of the Year

Alle sportlichen Ehrungen (MVP, ROTY, Sixth Man, DPOY, MIP, Coach) beziehen sich ausschließlich auf die reguläre Saison 2018/19. Die Leistungen der jeweiligen Akteure in den Playoffs spielen keine Rolle bei der Vergabe der Awards.

Wer ist der Favorit auf den NBA Award 2019?

Das MVP-Rennen werden in diesem Jahr wohl Giannis Antetokounmpo und James Harden unter sich ausmachen. Zwar gehört auch Paul George zu den drei Finalisten für den Award, doch dessen Chancen werden nur als sehr gering eingeschätzt.

Stattdessen wird wohl der Greek Freak am Ende des Abends mit der MVP-Trophäe in der Hand auf der Bühne stehen. Der 24-Jährige führte die Milwaukee Bucks mit zahlreichen spektakulären Auftritten zur besten Bilanz der Regular Season 2018/19.

James Harden lieferte dagegen eine der besten Offensiv-Saisons aller Zeiten ab. Nach einem schwachen Start seiner Rockets übernahm The Beard ab Mitte Dezember die Kontrolle, erzielte in 32 Spielen in Folge mindestens 30 Zähler und katapultierte Houston damit auf den vierten Rang im Westen. Dennoch wird es für Harden wohl sehr schwer, im MVP-Rennen an Giannis vorbeizuziehen.

NBA Most Valubale Player: Die Finalisten