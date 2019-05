NBA: Dallas Mavericks News und Gerüchte: Patrick Beverley äußert sich zu Luka Doncic und den Mavs

Patrick Beverley wurde zuletzt mit den Dallas Mavericks in Verbindung gebracht. Der Point Guard der L.A. Clippers äußerte sich nun zu den Gerüchten. Dirk Nowitzki versuchte sich derweil mit Fußball beim FC Dallas.

Patrick Beverley äußert sich zu den Dallas Mavericks

Was läuft da zwischen den Mavs und Patrick Beverley? Der Guard der Clippers sendete vor einigen Tagen einen etwas kryptische Tweet, zu dem er sich nun äußerte. "Na klar passe ich zu diesem Team", erklärte Beverley auf die Frage von Khari Arnold von nba.com, ob der Guard in das System der Mavs passen würde. "Luka Doncic ist sehr balldominant, macht aber die richtigen Plays", lobte Beverley den Slowenen.

"Wenn ich auch [in Dallas] wäre, wären da Luka, Tim Hardaway, Kristaps Porzingis, Courtney Lee und ich. Ich werde auf jeden Fall Spaß an dieser Free Agency haben, ich werde es definitiv genießen." Beverley sagte aber auch, dass er in jedes Team passe und helfen könne. Er wolle nur die richtigen Dinge für sein neues Team tun.

Dallas Mavs suchen wohl einen Point Guard

Ob nun Beverley der neue Spielmacher der Mavs sein wird, ist natürlich noch Zukunftsmusik. Marc Stein von den New York Times berichtete aber zuletzt, dass die Point-Guard-Position in Dallas wohl Priorität haben werde.

Als mögliches Ziel nannte Stein Kemba Walker. Der All-Star der Charlotte Hornets wird im Sommer Free Agent, bisher ist noch völlig unklar, ob der kleine Wirbelwind bleiben oder gehen möchte. Die Mavs werden im kommenden Sommer voraussichtlich Cap Space in Höhe von etwa 52 Millionen Dollar zur Verfügung haben, dort ist aber beispielsweise die anstehende Verlängerung von Porzingis noch nicht einberechnet.

NBA - Free Agents, Gerüchte, Planstellen: Die Offseason der Dallas Mavericks im Überblick © getty 1/23 Während die Playoffs noch laufen, ist die Gerüchteküche gerade bei den eliminierten Teams schon längst am Brodeln. So auch bei den Dallas Mavericks. Welche Pläne hat Dallas in der Offseason? Der Überblick. © getty 2/23 Ruhestand: Erstmals seit 21 Jahren müssen die Mavericks wieder eine Saison ohne Dirk Nowitzki absolvieren. Die Franchise-Ikone hat ihre Karriere zum Saisonende beendet. © getty 3/23 Bereits abgehakt: Dwight Powell hatte noch eine Option für 19/20, die Mavs haben sich mit dem Big Man aber schon weiter geeinigt. Angeblich bekommt er 50 Mio. Dollar über die nächsten vier Jahre. © getty 4/23 Free Agency – Unrestricted: J.J. Barea (Point Guard, 34). Der Puerto Ricaner erholt sich noch von einem Achillessehnenriss. Zuvor hatte er eigentlich eine starke Saison absolviert. © getty 5/23 Free Agency – Unrestricted: Devin Harris (Point Guard, 36). Harris hat bisher nur geäußert, dass er seine Karriere noch nicht beenden will. Hält ihn Dallas noch einmal zum Minimum? © getty 6/23 Free Agency – Unrestricted: Trey Burke (Point Guard, 26). Nach dem Trade mit New York gehörte Burke zu den positiven Überraschungen und startete zeitweise sogar. Bei ihm ist es wohl eine Kostenfrage. © getty 7/23 Free Agency – Unrestricted: Salah Mejri (Center, 32). Der Tunesier ist eine Blockmaschine zum Schnäppchenpreis. Falls er bleibt, wäre die kommende seine fünfte Saison in Dallas. © getty 8/23 Free Agency – Restricted: Kristaps Porzingis (Power Forward, 23). Der Lette hat zwar noch kein Spiel für Dallas absolviert, die Mavs bieten ihm aber wohl das maximal mögliche Gehalt an. © getty 9/23 Free Agency – Restricted: Maxi Kleber (Power Forward, 27). Kleber hat sich als wohl bester Verteidiger der Mavs etabliert. Reicht das Geld, um auch ihn zu bezahlen? Zuletzt kassierte er nur 1,4 Mio. © getty 10/23 Free Agency – Restricted: Dorian Finney-Smith (Small Forward, 25). Bei DFS verhält sich die Situation ähnlich wie bei Kleber, nur auf dem Flügel. Dallas würde den Stopper sicherlich gern halten, wenn möglich. © getty 11/23 Salary Cap: Bisher stehen knapp 57 Mio. Dollar an garantierten Gehältern in Dallas‘ Büchern. Topverdiener ist kommende Saison Tim Hardaway Jr. mit 20 Mio. Jahresgehalt. © getty 12/23 Die Mavs haben damit theoretisch über 50 Mio. Dollar an Platz. Rund die Hälfte davon dürfte aber an Porzingis gehen, wenn der Lette ein neues Angebot annimmt. Damit bliebe noch Platz für einen Max-Contract. © getty 13/23 Gerüchte: Auf dem Zettel der Mavs steht angeblich Khris Middleton. Der Forward der Milwaukee Bucks wird Unrestricted Free Agent und dürfte von vielen Teams umworben werden, nicht zuletzt von den Bucks selbst. © getty 14/23 Das gilt auch für Kemba Walker. Die Mavs würden den Point Guard der Charlotte Hornets jedoch liebend gerne nach Texas holen. © getty 15/23 Übrigens: Walker und Middleton werden wie Powell von Agent Jeff Schwartz vertreten. Hatte dessen Extension Hintergedanken? © getty 16/23 Auch auf Tobias Harris von den Philadelphia 76ers haben die Mavericks angeblich ein Auge geworfen. Die Sixers haben jedoch erst während der Saison für den Forward getradet und wollen ihn halten. © getty 17/23 Mavs-Insider Marc Stein zufolge ist Patrick Beverley von den L.A. Clippers jemand, über den bei den Mavs "intern diskutiert" wurde. Der Point Guard und Kettenhund wird Unrestricted Free Agent. © getty 18/23 Draft: Die Mavs behalten ihren Erstrundenpick nur dann, wenn die Lotterie ihn unter die ersten fünf bringen sollte. Ansonsten geht der Pick im Zug des Doncic-Young-Tradesan die Hawks. Dann hätte Dallas nur den Zweitrundenpick. © getty 19/23 Projizierte Starting Five (Nach Kaderstand 2.5.2019): POINT GUARD: Jalen Brunson (22; Stats 18/19: 9,3 Punkte, 3,2 Assists, 46,7 Prozent FG) © getty 20/23 SHOOTING GUARD: Tim Hardaway Jr. (27; Stats 18/19 nach Trade: 15,5 Punkte, 3,2 Rebounds, 40,4 Prozent FG) © getty 21/23 SMALL FORWARD: Luka Doncic (20; Stats 18/19: 21,2 Punkte, 7,8 Rebounds, 6 Assists, 42,7 Prozent FG) © getty 22/23 POWER FORWARD: Dwight Powell (27; Stats 18/19: 10,6 Punkte, 5,3 Rebounds, 59,7 Prozent FG) © getty 23/23 CENTER: Kristaps Porzingis (23; Stats 18/19: DNP - Kreuzbandriss)

Dirk Nowitzki besucht Heimspiel des FC Dallas

Hoher Besuch in Frisco, Texas, für MLS-Klub FC Dallas. Die deutsche Basketball-Legende tauchte beim Heimspiel gegen die New York Red Bulls auf und ehrte den verstorbenen ersten Besitzer des Klubs, Lamar Hunt, indem er der Statue von Hunt einen Schal des FC Dallas umlegte.

Später wurde der Deutsche auch noch selbst aktiv, als er einen Elfmeter gegen das Maskottchen schießen durfte. In typischer Nowitzki-Manier verwandelte er diesen Versuch natürlich äußerst souverän.