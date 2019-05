Korbjäger NBA Podcast: Houstons Philosophie, Kyries Zukunft und die Conference Finals

Im Korbjäger NBA Podcast werden in dieser Woche vier weitere Teams in den Urlaub verabschiedet - außerdem gibt es eine Vorschau auf die nun anstehenden Conference Finals. Und: Was geht bei den Lakers vor?

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

In der aktuellen Folge werden zunächst vier Teams in den Angelurlaub verabschiedet - darunter die Houston Rockets und die Boston Celtics. Danach wird die Frage beantwortet, warum neuerdings in L.A. Fans mit "Mistgabeln" auf die Straße gehen. Und es gibt eine Vorschau auf die Conference Finals!

Hier geht es zur Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Hier geht's direkt zum Hoster Podomatic.

Korbjäger NBA Podcast: Alles zu den Conference Finals

Das Programm:

9:06 Angelstunde: Rockets

33:00 Angelstunde: Nuggets

39:20 Angelstunde: Sixers

57:44 Angelstunde: Celtics

1:11:19 Kurt Rambis als "Shadow-GM"?

1:18:23 Bucks vs. Raptors Preview

1:30:17 Warriors vs. Blazers Preview

