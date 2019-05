NBA Finals - Toronto Raptors News und Gerüchte: Liga spricht mit Raptors über Verhalten von Drake

Die NBA hat aufgrund des Verhaltens von Superfan Drake Kontakt zu den Toronto Raptors aufgenommen. Kyle Lowry leidet vor Spiel 1 der Finals (Freitag, 3 Uhr auf DAZN) weiter unter seiner Daumenverletzung. Derweil nähert sich OG Anunoby seinem Comeback.

Liga spricht mit Raptors über Verhalten von Drake

Die NBA hat Kontakt zu den Toronto Raptors augenommen, um über das Verhalten von Edelfan Drake während der Eastern Confernce Finals zu sprechen. Dies teilte ein Sprecher der Liga ESPN mit.

Der Rapper, der gleichzeitig globaler Botschafter der Kanadier ist, wurde auch von Commissioner Adam Silver persönlich angesprochen, wie dieser im Gespräch mit Chris Haynes von Yahoo Sports bestätigte: "Es gibt Grenzen, die auch ein Botschafter nicht überschreiten sollte. Eine davon ist es, dem Coach eine Massage zu geben. Ich denke, das hat er jetzt verstanden."

In den diesjährigen Playoffs blieb besonders die Szene in Erinnerung, als Drake während Spiel 4 der Conference Finals gegen die Milwaukee Bucks Raptors-Coach Nick Nurse eine Schultermassage gab. Dies wurde im Anschluss von Bucks-Coach Mike Budenholzer kritisiert: "Ich weiß nicht, wie oft er auf dem Platz war, aber Fans gehören dort sicherlich nicht hin. Es hat einen Grund, dass es Begrenzungen und Linien gibt."

Finalgegner Golden State spielte das Thema in Person von Stephen Curry herunter: "Es ist unterhaltsam. Ich weiß, dass es keine einfache Situation ist, aber du kannst auf niemanden sauer sein, der Spaß hat." Dem schloss sich auch sein Coach Steve Kerr an: "Die Liga begrüßt den Einfluss der Popkuktur und der Stars bei den Spielen. Wir haben E-40, also müssen wir uns nicht verstecken."

NBA - Head-to-Head vor den Finals zwischen den Golden State Warriors und Toronto Raptors © getty 1/17 Es ist endlich soweit, die Finals 2019 stehen unmittelbar vor der Tür. Wer hat im Duell zwischen den Warriors und Raptors um die Krone der NBA auf den jeweiligen Positionen die Nase vorn? SPOX ordnet die jeweiligen Stärken und Schwächen ein. © getty 2/17 POINT GUARD: Stephen Curry. Seit dem Ausfall von Kevin Durant hat Curry nochmal einen Zahn zugelegt. Der Chefkoch liefert überragende Playoffs ab - von Downtown ist er aktuell extrem on fire (26/61 Dreier vs. POR). © getty 3/17 Kyle Lowry. Sein Start in die Postseason 2019 war alles andere als vielversprechend, mittlerweile zeigt er trotz Daumen-Verletzung kontinuierlich gute Auftritte. Gegen Curry wird er allerdings alle Hände voll zu tun haben - Vorteil Warriors. © getty 4/17 SHOOTING GUARD: Klay Thompson. Was es für die Raptors nicht unbedingt besser macht: Auch der zweite Splash Brother ist derzeit recht gut aufgelegt. Sowohl defensiv als auch offensiv wird er dem Raptors-Backcourt Kopfzerbrechen bereiten. © getty 5/17 Danny Green. Letzteres lässt sich über Green in den bisherigen Playoffs definitiv nicht sagen. Der 31-Jährige ist inmitten eines desaströsen Shooting-Slumps, gegen die Bucks wurde er größtenteils auf die Bank degradiert - Vorteil Warriors. © getty 6/17 SMALL FORWARD: In Spiel 1 wird Kevin Durant definitiv nicht mit dabei sein. Nach seiner Wadenzerrung ist noch unsicher, wann der zweimalige Finals-MVP auf das Parkett zurückkehren wird … © getty 7/17 Rutscht stattdessen Andre Iguodala in die Starting Five? Der ehemalige LeBron-Stopper könnte nun auf Kawhi angesetzt werden. Allerdings gibt es auch bei Iggy kleinere Fragezeichen hinter seiner körperlichen Verfassung. © getty 8/17 Kawhi Leonard. Die Dubs werden allerdings einen Iggy (im Idealfall natürlich KD) in Topform brauchen, um die Klaue einzuschränken. Zuletzt wurde er von den Raptors als "bester Spieler der Liga" gefeiert. Argumente dafür gibt es - Vorteil Raptors. © getty 9/17 POWER FORWARD: Draymond Green. Ein weiterer Warriors-Star, der nach der Verletzung von KD auftrumpfte. Ist körperlich in Topform und hebt damit die Dubs auf beiden Seiten des Courts auf ein anderes Level. © getty 10/17 Pascal Siakam. Die Unerfahrenheit machte sich beim Kameruner das ein oder andere Mal bemerkbar, auch gegen die Bucks wechselten sich Höhen und Tiefen ab - Vorteil Warriors. © getty 11/17 CENTER: Andrew Bogut. Hier haben die Warriors mehrere Optionen, auch Jordan Bell könnte starten. Außerdem schwebt über allem noch das mögliche Comeback von DeMarcus Cousins, kann Boogie in der Serie Akzente setzen? © getty 12/17 Marc Gasol. Der Spanier wird auf jeden Fall etwas dagegen haben. Defensiv machte er sowohl als Ringbeschützer als auch mit seiner Help-Defense gegen Giannis einen sehr guten Job. Auf der anderen Seite allerdings inkonstant - dennoch Vorteil Raptors. © getty 13/17 DIE BANK: In der vergangenen Runde nutzte Warriors-Coach Steve Kerr immer wieder eine große Rotation. Die Ergebnisse waren aber wechselhaft. Das Warriors-Team 2018/19 gehört nicht zu den tiefsten der Dubs-Dynastie. © getty 14/17 Über weite Strecken der Postseason lieferte auch die Raptors-Bank durchwachsene Leistungen ab. Seit Fred VanVleet aber Vater ist und nicht mehr verfehlen kann, steckt neues Leben in den Reservisten. Auch Serge Ibaka scheint in Form - Vorteil: Raptors. © getty 15/17 HEAD COACH: Steve Kerr. Ohne KD hat er die Offense der Warriors "umgekrempelt", seitdem erinnert sie wieder stark an alte Zeiten mit viel Ball-Movement statt iso-lastigem Spiel. Die Erfahrung mit drei Titeln aus vier Jahren ist definitiv ein Vorteil. © getty 16/17 Nick Nurse. Über solche Erfahrung verfügt Nurse nicht. In seinem ersten Jahr als Hauptverantwortlicher an der Raptors-Seitenlinie hat er dennoch einige Kritiker von sich überzeugen können - Vorteil: Warriors. © getty 17/17 PROGNOSE: Der amtierende Champion hat in den einzelnen Matchups leicht die Nase vorn, das sollte sich auch in der Serie bemerkbar machen. Kommt KD rechtzeitig zurück, haben die Warriors einen weiteren Trumpf. Für TOR wird es schwer, sie zu stoppen.

Kyle Lowry: Daumenverletzung beeinträchtigt Passspiel

Bei ESPNs The Jump hat Point Guard Kyle Lowry über seine Daumenverletzung gesprochen und zugegeben, dass diese ihn während der Spiele durchaus beeinträchtigt.

"Es geht ums Passen. Ich bin ein großer Passer. Die Ballführung und das Bewegen des Balles ... ehrlich gesagt spüre ich meinen Daumen kaum", sagte Lowry, der dies auf die Behandlung zurückführt, welche die Schmerzen in seiner linken Hand lindert.

Lowry zog sich die Verletzung in den Conference Semifinals gegen die Philadelphia 76ers zu, will ihr jedoch keine große Bedeutung beimessen. "Ich werde mich nach Ende der Saison darum kümmern und will jetzt nicht viel darüber reden. Ich werde weiter die Dinge tun, die nötig sind, um auf einem hohen Level zu spielen."

Die Statistiken von Kyle Lowry in den Playoffs 18/19

Punkte FG% 3FG% Regular Season 14,2 41,1 34,7 Runde 1 vs. Orlando 11,4 39,8 34,7 Runde 2 vs. Philadelphia 13,1 40,3 23.4 Runde 3 vs. Milwaukee 19,2 50,9 48,8

© getty

OG Anunoby fraglich für Spiel 1 der Finals

Raptors-Forward OG Anunoby steht nach seiner Blinddarmoperation wohl kurz vor dem Comeback. Für Spiel 1 der Finalserie wurde der 21-Jährige auf "fraglich" hochgestuft. Dies vermeldete Blake Murphy von The Athletic.

Obwohl Anunoby erstmals seit der Operation Anfang April "fraglich" ist, dürfte der Brite erst im Verlauf der Serie zurückkehren. Im Laufe des Donnerstags ist mit einem weiteren Update von Seiten des Teams zu rechnen.

Bereits am Dienstag verkündete Nick Nurse, dass sich der Gesundheitszustand eines seiner besten Verteidiger deutlich verbessert hat: "Er ist ungefähr 10 Tage davon entfernt, wieder spielen zu können. Es geht ihm besser. Er ist auf dem Court, bewegt sich. Er ist noch nicht bei 100 Prozent, aber er erholt sich langsam."

Nick Nurse über Serienrückstande: "Hatte etwas Gutes"

In den ersten drei Playoff-Serien sahen sich die Raptors mehrere Male einem Rückstand ausgesetzt: Nachdem Toronto in Runde eins gegen Orlando mit 0-1 zurücklag, verlor man in den Conference Finals gegen die Bucks sogar die ersten beiden Spiele.

Dies würden die Kanadier in den Finals selbstverständlich gerne verhindern: "Es wäre nett, in einer Serie mal nicht in Rückstand zu geraten, das ist klar. Aber du musst es nehmen, wie es kommt. Die Niederlage gegen Orlando stellte sich im Nachhinein als gute Sache heraus, weil wir in den nächsten vier Spielen richtig gut aussahen", erklärte Nick Nurse.

Dies setzte sich in den anschließenden Serien fort: "Wir haben peinlich in Philadelphia verloren und spielten danach richtig gut. Wir haben beide Spiele in Milwaukee verloren und danach keinen niedergeschlagenen Eindruck gemacht."