NBA Playoffs 2019: Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets heute live im Livestream sehen

Endlich beginnen die NBA Playoffs 2019! Das erste Spiel der Postseason liefern sich heute die Philadelphia 76ers und die Brooklyn Nets - hier erfahrt ihr alle Infos zur Serie und zur Übertragung im Livestream!

NBA Playoffs 2019: Start mit Philadelphia 76ers und Brooklyn Nets

82 Spiele musste jedes NBA-Team in der Regular Season absolvieren, jetzt ist es endlich so weit: Am heutigen Samstag beginnt die beste Zeit des Jahres! Das erste Spiel der Playoffs beginnt dabei zu einer sehr angenehmen Zeit für deutsche NBA-Fans und wird von den Philadelphia 76ers gegen die Brooklyn Nets ausgetragen.

Bereits um 20.30 Uhr eröffnet das Team von Superstar Joel Embiid die Serie gegen die Nets um All-Star D'Angelo Russell. Hier geht es zu einer ausführlichen Vorschau zur Serie zwischen dem dritt- und dem sechstplatzierten Team der Eastern Conference.

NBA Playoffs 2019: Wann und wo kann man den Start live sehen?

Die Playoffs sind in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen. Dafür hat sich der Online-Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte gesichert und zeigt täglich wie schon in der Regular Season mindestens ein Playoff-Spiel. Am Samstag macht das Game 1 zwischen Philadelphia und Brooklyn den Anfang. Wie alle anderen NBA-Partien auch wird das Spiel mit deutschem Kommentar zu sehen sein.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Kommentatoren Übertragung 13.4.2019 20.30 Uhr Philadelphia 76ers Brooklyn Nets Lukas Schönmüller & Alex Vogel DAZN

Auch in den kommenden Tagen werden die NBA Playoffs auf DAZN zu sehen sein, zudem gibt es jeden Sonntag ein Spiel im kostenlosen Livestream auf SPOX zu sehen. Am morgigen Sonntag wird dort das erste Spiel der Serie zwischen den Portland Trail Blazers und den OKC Thunder gezeigt - also ist Dennis Schröder mit seinem Team zur besten Sendezeit zu sehen! Hier geht es zum kompletten bisher feststehenden Livestream-Programm auf DAZN und SPOX.

DAZN überträgt neben der NBA auch die weiteren US-Sportligen NHL, NFL und MLB. Weiterhin sind zahlreiche Fußballspiele, unter anderem aus der Champions League, Europa League und Premier League, im Programm. Ihr könnt DAZN einen Monat kostenlos testen und zahlt anschließend nur 9,99 Euro monatlich.

Sixers vs. Nets: Die Ausgangslage

Die Sixers sind aufgrund ihrer Starpower in der Serie gegen Brooklyn eigentlich klar favorisiert, allerdings könnte ihnen wieder einmal die Gesundheit von Joel Embiid einen Strich durch die Rechnung machen. Der Center aus Kamerun plagte sich in den letzten Wochen mit Knieproblemen rum und wird für Spiel 1 lediglich als "fraglich" gelistet. Wenn Embiid fehlte, hatten die Sixers im Lauf der Saison immer wieder Probleme.

Für die Nets könnte das eine große Chance sein. Als Underdog hat Brooklyn in der Serie nicht viel zu verlieren, es hatten ohnehin nicht viele damit gerechnet, dass sie in dieser Saison überhaupt die Playoffs erreichen würden. Doch die starke Saison von insbesondere D'Angelo Russell, der erstmals All-Star wurde, hat den Nets den sechsten Platz in der Eastern Conference beschert.

Philadelphia 76ers: Joel Embiid sagt bei Instagram die Playoffs voraus

Obwohl nicht klar ist, ob Joel Embiid den Sixers in Spiel 1 überhaupt zur Verfügung stehen wird, meldete sich der Center am Freitagabend mal wieder via Instagram mit einem humorvollen Post: Mit Bildern von den Brooklyn Nets, den Toronto Raptors, den Boston Celtics und den Golden State Warriors deutete Embiid an, wie Philly seiner Meinung nach durch die Playoffs kommen wird, um am Ende den Titel einzustreichen.

NBA Playoffs: Welche Spiele finden am Samstag statt?

Die Sixers und Nets eröffnen die Playoffs, im Anschluss finden bis tief hinein in die Nacht aber auch noch drei weitere Spiele statt. Diese kann man in Deutschland nur mit dem League Pass sehen.