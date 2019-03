NBA-News: Milwaukee Bucks und Charlotte Hornets messen sich 2020 in Paris in der Regular Season

Die französische Hauptstadt Paris wird in der kommenden Saison ein Spiel der Regular Season ausrichten. Wie die Liga bekanntgab, werden sich am 20. Januar 2020 die Milwaukee Bucks und die Charlotte Hornets miteinander messen.

Somit wird es erstmals ein Regular Season-Spiel in Frankreich geben, zuvor gab es bereits vier Preseason-Spiele in der französischen Hauptstadt. Austragungsort des Duells zwischen den Milwaukee Bucks und den Charlotte Hornets wird die AccorHotels Arena in Paris-Bercy sein, die rund 20.000 Zuschauer fasst.

Die Hornets sind dabei eine recht logische Wahl. Mit Tony Parker und Nicolas Batum stehen zwei Franzosen im Team von Charlotte, die zudem von Jordan ausgerüstet werden. Gleiches gilt auch für Paris Saint-Germain.

Die Bucks werden dagegen in Giannis Antetokounmpo mit dem wohl größten europäischen Star, den die NBA im Moment anbieten kann, anreisen. Mit Ersan Ilyasova steht zudem ein weiterer Europäer fest in Milwaukee unter Vertrag.

Paris wird damit der zweite Standort nach London, der ein Spiel der Regular Season veranstalten wird. Zudem wird die NBA wohl auch in der kommenden Saison wieder in Mexico City gastieren.