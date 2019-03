NBA-News - James Hardens Career-High: "Eine MVP-würdige Leistung"

James Harden hat die Houston Rockets mit einem weiteren unfassbaren Auftritt zum Sieg gegen die Spurs geführt. Mit 61 Punkten stellte The Beard seinen Karrierebestwert ein - das sorgte für Lobeshymnen von allen Seiten.

"Ich weiß nicht, wie du noch besser werden kannst", sagte Rockets-Coach Mike D'Antoni nach dem 111:105-Erfolg gegen die Spurs. "Wer auch immer heute in der Halle war, hat wahrscheinlich etwas gesehen, was er noch nie zuvor gesehen hat."

Schon im ersten Viertel legte Harden los wie die Feuerwehr. Mit seinen 27 Zählern führte er die Rockets zu einer 36:24-Führung nach den ersten zwölf Minuten - und hatte damit mehr Punkte auf dem Konto als das komplette Spurs-Team zusammen.

So viele Zähler hat San Antonio unter der Führung von Head Coach Gregg Popovich noch nie von einem einzelnen Spieler eingeschenkt bekommen. Doch San Antonio ließ sich weder von Harden noch von einem 19-Punkte-Rückstand im dritten Viertel groß aus der Ruhe bringen.

Die Gäste kämpften sich zurück, Mitte des Schlussabschnitts übernahmen die Spurs sogar wieder die Führung. "Wir haben in der zweiten Hälfte schlauer und härter gespielt", analysierte Coach Pop. "Am Ende hat James eine MVP-würdige Leistung abgeliefert. Und dann war es aus."

Rockets: Mike D'Antoni lobt James Harden

Damit spielte Popovich auf die letzten 3:58 Minuten der Partie an: Harden hämmerte zunächst einen Stepback-Dreier durch die Reuse und ließ kurz darauf zwei weitere Triples folgen. Mit einem persönlichen 13:2-Lauf brachte er Houston wieder in Front. "Wir waren hinten, also wollte ich aggressiv sein", so die simple Erklärung von Harden.

Anschließend ließen sich die Hausherren den Sieg nicht mehr nehmen und festigten damit den dritten Rang im Westen. "Das war eine seiner besten Leistungen - bei der Bedeutung des Spiels", lobte D'Antoni anschließend.

Am Ende hatte der Bärtige 61 Zähler auf dem Konto, bei starken Quote von 19/34 aus dem Feld und 9/13 Dreiern. Nach seiner Explosion im Madison Square Garden Ende Januar (ebenfalls 61 Punkte, Career-High) ist Harden neben Wilt Chamberlain, Kobe Bryant und Michael Jordan der einzige Spieler in der NBA-Historie, der mehrere 60-Punkte-Spiele in einer Saison auflegte.

All-Time-Dreierschützen der NBA: James Harden marschiert! © getty 1/26 James Harden war gegen die Spurs richtig on fire: Career-High mit 61 Punkten und dazu 9 Dreier! Dadurch klettert The Beard in der All-Time Liste weiter nach oben - und schafft es in die Top 10. SPOX zeigt die Übersicht. © getty 2/26 Platz 25: Glen Rice - 1.559 Dreier in 1.000 Spielen - Heat, Hornets, Lakers, Knicks, Rockets, Clippers © getty 3/26 Platz 24: Mike Miller - 1.590 Dreier in 1.032 Spielen - Magic, Grizzlies, Timberwolves, Wizards, Heat, Cavaliers, Nuggets © getty 4/26 Platz 23: Jason Richardson - 1.608 Dreier in 857 Spielen - Warriors, Bobcats, Suns, Magic, 76ers © getty 5/26 Platz 22: J.J. Redick - 1.676 Dreier in 828 Spielen (Stand: 23.03.2019) - Magic, Bucks, Clippers, Sixers © getty 6/26 Platz 21: Steve Nash - 1.685 Dreier in 1.217 Spielen - Suns, Mavericks, Lakers © getty 7/26 Platz 19: Dale Ellis - 1.719 Dreier in 1.209 Spielen - Mavericks, SuperSonics, Bucks, Spurs, Nuggets, Hornets © getty 8/26 Platz 19: LeBron James - 1.719 Dreier in 1.195 Spielen (Stand: 23.03.2019) - Cavaliers, Heat, Lakers © getty 9/26 Platz 18: Peja Stojakovic - 1.760 Dreier in 804 Spielen - Kings, Pacers, Hornets, Raptors, Mavericks © getty 10/26 Platz 17: Klay Thompson - 1.772 Dreier in 605 Spielen (Stand: 23.03.2019) - Warriors © getty 11/26 Platz 16: Rashard Lewis - 1.787 Dreier in 1.049 Spielen - SuperSonics, Magic, Wizards, Heat © getty 12/26 Platz 15: Kobe Bryant - 1.827 Dreier in 1.346 Spielen - Lakers © getty 13/26 Platz 14: Chauncey Billups - 1.830 Dreier in 1.043 Spielen - Celtics, Raptors, Nuggets, Timberwolves, Pistons, Knicks, Clippers © getty 14/26 Platz 13: J.R. Smith - 1.929 Dreier in 971 Spielen (Stand: 23.03.2019) - Hornets, Nuggets, Knicks, Cavaliers © getty 15/26 Platz 12: Dirk Nowitzki - 1.961 Dreier in 1.512 Spielen (Stand: 23.03.2019) - Mavericks © getty 16/26 Platz 11: Joe Johnson - 1.978 Dreier in 1.276 Spielen - Celtics, Suns, Hawks, Nets, Heat, Jazz, Rockets © getty 17/26 Platz 10: James Harden - 1.981 Dreier in 756 Spielen (Stand: 23.03.2019) - Thunder, Rockets © getty 18/26 Platz 9: Jason Kidd - 1.988 Dreier in 1.391 Spielen - Mavericks, Suns, Nets, Knicks © getty 19/26 Platz 8: Paul Pierce - 2.143 Dreier in 1.343 Spielen - Celtics, Nets, Wizards, Clippers © getty 20/26 Platz 7: Jamal Crawford - 2.199 Dreier in 1.320 Spielen (Stand: 23.03.2019) - Bulls, Knicks, Warriors, Hawks, Blazers, Clippers, Timberwolves, Suns © getty 21/26 Platz 6: Vince Carter - 2.217 Dreier in 1.473 Spielen (Stand: 23.03.2019) - Raptors, Nets, Magic, Suns, Mavericks, Grizzlies, Kings, Hawks © getty 22/26 Platz 5: Jason Terry - 2.282 Dreier in 1.410 Spielen - Hawks, Mavericks, Celtics, Nets, Rockets, Bucks © getty 23/26 Platz 4: Kyle Korver - 2.345 Dreier in 1.170 Spielen (Stand: 23.03.2019) - 76ers, Jazz, Bulls, Hawks, Cavaliers © getty 24/26 Platz 3: Stephen Curry - 2.437 Dreier in 685 Spielen (Stand: 23.03.2019) - Warriors © getty 25/26 Platz 2: Reggie Miller - 2.560 Dreier in 1.389 Spielen - Pacers © getty 26/26 Platz 1: Ray Allen - 2.973 Dreier in 1.300 Spielen - Bucks, SuperSonics, Celtics, Heat

Rockets: James Harden erreicht weiteren Meilenstein

Und damit noch nicht genug der Meilensteine: Mit nun 1.981 Triples sprang er auf Platz zehn der All-Time-Dreierschützen. Außerdem zog er mit MJ und Kobe mit den meisten Punkten über zwei Spiele (118) gleich - den Grizzlies hatte Harden vor wenigen Tagen 57 Zähler eingeschenkt.

"Einige seiner Würfe, die er heute getroffen hat, waren echt erstaunlich", staunte auch Teamkollege Gerald Green. "Ich habe in meinem Leben eine Menge Basketball gesehen und habe gegen viele Leute gespielt. Aber sein Talent ist etwas, das habe ich noch nie zuvor gesehen. Niemand kann ihn stoppen."