Korbjäger NBA Podcast: Russell Westbrook und die Jazz - Over/Under Watch

Der Korbjäger Podcast befasst sich mit dem Aufreger der Woche, der Fan-Auseinandersetzung von Russell Westbrook in Utah. Außerdem: Wie sehen die Over/Under-Prognosen von vor der Saison rund einen Monat vor dem Ende aus?

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

In der neuen Folge geht es um den Vorfall in Salt Lake City, bei dem Russell Westbrook mit einem Jazz-"Fan" aneinandergeriet. Danach befassen sich Max & Ole mit ihren eigenen Over/Under-Prognosen zur Saison und fragen sich teilweise, was genau sie da eigentlich geritten hat. Am Ende werden die Gewinner der Verlosung von "Das Nowitzki-Phänomen" bekannt gegeben.

Hier geht es zur Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Dazu kann man die Folge auch direkt beim Hoster Podomatic abspielen.

Korbjäger NBA Podcast: Westbrook und ein Blick auf die Over/Unders

Das Programm:

4:46 Der Westbrook-Vorfall und seine Folgen

29:54 Over/Under-Watch

Hier findet man den Korbjäger Podcast