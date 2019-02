NBA-News: Joel Embiid und Marjanovic fehlen den Philadelphia 76ers

All-Star Center Joel Embiid und Backup Boban Marjanovic stehen den Philadelphia 76ers im Spiel gegen die Oklahoma City Thunder von Donnerstag auf Freitag (2 Uhr live auf DAZN) nicht zur Verfügung. Beide klagen über Kniebeschwerden.

Nachdem die Sixers am vergangenen Dienstag bekanntgaben, dass Embiid mit einer Knieverletzung mindestens eine Woche ausfallen würde, absolviert der Kameruner momentan ein Rehaprogramm in Philadelphia. Ein Update wird jedoch erst vor dem Spiel am Samstag gegen die Golden State Warriors erwartet. Die Partie gegen OKC kommt offenbar zu früh.

Marjanovic verletzte sich beim 111:110-Sieg am Montag gegen die New Orleans Pelicans ebenfalls am Knie. Beim 2,24-Meter-Riesen, der gegen die Pelicans in 20 Minuten 12 Punkte und 10 Rebounds auflegte, wurde eine Knochenprellung und eine leichte Dehnung diagnostiziert. In fünf bis sieben Tagen soll das Knie erneut untersucht werden.

Coach Brett Brown zeigte sich nach der MRT- und CT-Untersuchung beim Serben froh über die Ergebnisse der Tests: "Ich hatte ein schlechtes Gefühl und bin jetzt erst einmal erleichtert." Derweil verlief die Knie-OP bei Furkan Korkmaz nach dessen Meniskusriss offenbar ohne Komplikationen. Der Backup-Guard wird mindestens vier Wochen ausfallen.