NBA-News: Houston Rockets erhalten Iman Shumpert in Drei-Team-Trade

Die Houston Rockets haben sich auf den Flügelpositionen weiter verstärkt. Iman Shumpert wechselt als Teil eines Drei-Team-Trades nach Texas. Neben Houston sind auch die Sacramento Kings und die Cleveland Cavaliers in den Deal verwickelt.

Laut ESPN werden auch Nik Stauskas und Wade Baldwin künftig für die Rockets auflaufen. Cleveland hatte beide Spieler erst am Sonntag aus einem Trade mit Portland erhalten und nun direkt weiter nach Houston geschickt.

Abgeben mussten die Rockets dafür Brandon Knight , Marquese Chriss und einen 2019er Erstrundenpick, der Lottery geschützt ist.

Shumpert zeigte bei den Kings in dieser Saison ordentliche Leistungen und dürfte in der Roatation der Rockets eine wichtige Rolle einnehmen. In durchschnittlich 26 Minuten erzielte er 8,9 Punkte, 3,1 Rebounds und 2,2 Assists.

Der Trade in der Übersicht:

Rockets erhalten Cavaliers erhalten Kings erhalten Iman Shumpert (von Kings) Marquese Chriss (von Rockets) Alec Burks (von Cavaliers) Nik Stauskas (von Cavaliers) Brandon Knight (von Rockets) Wade Baldwin (von Cavaliers) 2019er Erstrundenpick (Lottery protected, von Rockets)

Die Cavaliers haben durch ihren vierten Trade in dieser Saison nun schon zwei Erstrunden- und vier Zweitrundenpicks ergattert.