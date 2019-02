NBA-News: Washington Wizards traden Otto Porter Jr. nach Chicago

Die Washington Wizards haben Medienberichten zufolge einen Deal mit den Bulls eingefädelt, der Forward Otto Porter Jr. nach Chicago schicken würde.

Im Gegenzug sollen Jabari Parker und Bobby Portis in die Hauptstadt wechseln. Das berichtet zumindest Shams Charania von Yahoo Sports. Laut Adrian Wojnarowski von ESPN, erhalten die Wizards zudem einen Erstrundenpick für 2023 von den Bulls.

Die Verträge von Parker und Portis laufen im Sommer aus, wobei der Vertrag von Parker eine Team-Option über ein Jahr enthält. Die Wizards hätten im Sommer also deutlich mehr Cap Space zur Verfügung, da der Porter-Vertrag bis 2021 jährlich rund 27 Millionen US-Dollar gekostet hätte.

Wizards: Der Trade von um Otto Porter Jr. im Überblick

Wizards geben ab Bulls geben ab Otto Porter Jabari Parker Bobby Portis Erstrundenpick (2023)

Chicago beendet hingegen das große Missverständnis mit Parker und erhält dafür einen Wingman, der in den letzten Jahren zu den besten Three-and-D-Spielern der Liga gehörte. In dieser Saison hatte Porter jedoch etwas mit seinem Wurf zu kämpfen und traf nur 45,7 Prozent aus dem Feld (36,9 Prozent von Downtown). Dennoch reichte es in durchschnittlich 29 Minuten zu 12,6 Punkten, 5,6 Rebounds und 1,6 Steals.