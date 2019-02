NBA News: Anthony Davis nennt Pels vier Teams - Celtics sind nicht dabei

Anthony Davis wartet weiter auf seinen Trade weg von den New Orleans Pelicans. Offenbar hat das Team nun eine Liste von vier Teams erhalten, bei denen er sich vorstellen könnte, längerfristig zu bleiben.

Dies berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Den Pelicans wurden demnach eine "Handvoll" Teams präsentiert, bei denen Davis seinen 2020 auslaufenden Vertrag verlängern würde. Darauf stehen unter anderem die Los Angeles Lakers und New York Knicks, die Boston Celtics sind nicht dabei.

Die Milwaukee Bucks stehen dafür auf der Liste, obwohl sie bisher wohl nicht wegen Davis angefragt haben. Die Kaderstruktur des derzeit besten Teams der Eastern Conference würde es allerdings schwierig machen, ein Trade-Paket für Davis zu schnüren. Als viertes und letztes Team stehen, laut Shams Charania von The Athletic, die Los Angeles Clippers auf der Liste von Davis.

Die einzigen bisher kolportierten konkreten Angebote haben allerdings die Lakers und Knicks gemacht. New York hatte unter anderem Kristaps Porzingis angeboten, an diesem hatte New Orleans aber allem Anschein nach kein Interesse. Die Lakers haben Wojnarowski zufolge am Montag ein neues, verbessertes Angebot vorgelegt, und sich damit den Vorstellungen der Pelicans angenähert.

Wie Wojnarowski zudem berichtet, plant Davis, auf keinen Fall im kommenden Sommer eine vorzeitige Vertragsverlängerung zu unterzeichnen. Er werde stattdessen seinen Vertrag ausspielen und dann im Sommer 2020 einen neuen Vertrag abschließen, wodurch er sich mehr Flexibilität bewahrt.

Die Celtics gelten gemeinhin als das Team, das wahrscheinlich das beste Angebot für New Orleans machen könnte (solange nicht feststeht, wer den Nr.1-Pick bekommt), sie könnten dies aber erst im Sommer machen. Aufgrund der Rose Rule kann Boston nicht gleichzeitig Kyrie Irving und Davis im Team haben, solange Irving keinen neuen Vertrag unterzeichnet hat.